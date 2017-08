Tsunami-ul de migranti loveste Romania!

Iata ca in timp ce Ministerul de Interne nu este in stare sa rezolve o panarama de criza a pasapoartelor, plimband oamenii cu Logan-urile de la un sediu la altul, din Occident vine un nou semnal de alarma privin iminenta lovire a tarii noastre de catre un val fara precedent de migranti ilegali. Astfel, dupa seria de dezvaluiri din „National” cu privire la aceasta tema, prestigiosul cotidian „ The Times” afirma fara echivoc ca „Marea Neagra este noua ruta a migrantilor”, titrand chiar „Explozie a sosirilor de musulmani in Romania”!

Si uite cum, dupa ce scriam zilele trecute despre masurile halucinante luate la nivelul conducerii MAI, in urma unor initiative de neinteles ale chiar Inspectoratului General al Politiei de Frontiera” cu privire la reducerea nivelului de alerta la granite de la 2 la 1, ca si despre mutarea rutelor folosite de calauze pe Marea Neagra si prin Bulgaria, jurnalistii de la „The Times” pun la randul lor punctul pe i. Mai mult chiar, „The Times” publica inclusiv declaratii ale unor oficiali din conducerea Politiei din Bulgaria, care confirma ca migrantii sunt acum transportati prin aceasta tara pana intr-o Romanie unde politistii sunt pusi in schimb sa pazeaza granita cu Serbia!

Ruta alternativa

Si pentru a intelege mai bine si politrucii de la Bucuresti cat de serioasa tinde sa devina situatia este suficient sa citam doar cateva din concluziile din „The Times” : „ Marea Neagra pare sa devina o ruta alternativa a traficantilor de oameni care aduc migranti in Europa, in tentativa de a contracara eforturile autoritatilor de a stavili acest val migrator. Dar daca Marea Neagra este o ruta noua de sosire a migrantilor, Romania cunoaste deja o explozie a sosirilor migratorii de uscat. Potrivit autoritatilor de la Bucuresti, 2.500 de persoane au fost prinse incercand sa treaca ilegal frontiera de stat (…), aceasta reprezentand pentru Romania o crestere de cinci ori fata de anul trecut si provoaca ingrijorare cu privire la deturnarea rutelor traditionale prin Mediterana, ingrijorare impartasita si in Bulgaria”. Iar capitanul Georgi Penev a declarat celor de la „The Times” si ca „s-ar putea sa vedem o crestere pe ruta Marii Negre din cauza masurilor de combatere a traficului in Egee…”