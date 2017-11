Trump, satul de tiganeala din Romania!

Dupa cum dezvaluiam inca de la sfarsitul verii, exista un plan bine pus la punct pentru ca increderea Administratiei Trump in liderii de la Bucuresti sa fie serios zdruncinata in aceasta toamna, fie ca e vorba de presedintii Senatului si a Camerei Deputatilor, de premier sau de chiar seful statului. Iar totul ar fi urmat sa porneasca de la nerespectarea termenilor de plata ai „marelui deal” privind procesul de inarmare demarat de tara noastra prin intarzierea, sub diverse pretexte, a „foii de parcurs” stabilita la Washington de catre presedintii Donald Trump si Klaus Iohannis, intelegere imbratisata cu exces de zel si de catre conducerea coalitiei de guvernamant.

Ceea ce s-a si intamplat, pentru ca, iata, trece saptamana dupa saptamana si in Parlament nu se reuseste inca asigurarea „cvorumului” de prin comisii pentru parafarea achizitionarii sistemelor de rachete „PATRIOT” din Statele Unite ale Americii. Iata insa ca planul minutios intocmit la Washington de catre George Maior nu s-a potrivit in cele din urma cu descinderea de noapte a lui Rex Tillerson la Bucuresti. Pentru ca, daca intr-o prima faza o astfel de vizita neanuntata, intempestiva si neoficiala parea sa fie pe placul celor care au semanat „vantul” neincrederii in respectarea intelegerilor bilaterale, sursele noastre sustin ca, in fapt, secretarul de stat american a aterizat intr-adevar pe Otopeni cu o falca in cer si una in pamant. Numai ca a cerut tuturor „actorilor” politici implicati in acest „teatru ieftin” sa termine o data cu tiganeala si sa respecte promisiunile facute de a asigura stabilitatea in Romania, altfel cu totii avand doar de pierdut!

Tradarea lui Iohannis, neputinta lui Dragnea!

Dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, descinderea lui Tillerson a fost „deschisa” de sosirea la Bucuresti, inainte cu doua zile, a unuia dintre cei mai influenti lobbisti americani, care a lucrat inclusiv pentru campaniile unor presedinti ai SUA. Pentru ca purul adevar este ca, oricat de important din punct de vedere geostrategic ar fi parteneriatul cu SUA, acesta costa! Si inca al naibi de mult! Iar Administratia Trump este serios presata de catre influentele grupari de lobby aflate in spatele parafarii intelegerii privind inarmarea Romaniei exclusiv din surse americane. Numai ca „tradarea” lui Iohannis, care a pasat deja anumitor firme germane contracte grase desprinse din „halca” bugetara care americanii credeau ca le revine doar lor au inflamat si mai mult spiritele. Ca si neputinta lui Liviu Dragnea de a-si tine proprii oameni din partid in mana, ceea ce a dus la intarzieri nejustificate ale avizarii in Parlament a achizitionarii de rachete „ PATRIOT”. Iar asa cum scriam in septembrie daca pe 4 octombrie nu se va efectua prima transa a platilor catre companiile intermediare de lobby, Administratia Trump va reactiona urat…

„Ciocu’ mic si joc de glezne”!

Insa in loc sa ia masuri urgente pentru ca pana la vizita lui Tillerson situatia sa fie deblocata, toti actorii politici care au comunicat, fie si pe canalul neoficial asigurat de respectivul lobbist cu reprezentantii Administratiei Trump nu au facut decat sa se parasca unii pe altii, cerand sprijin pentru a-si distruge rivalii, gasiti drept singurii vinovati pentru necheltuirea celor doua procente din PIB. Mare le-a fost insa surpriza cand au aflat ca pe Rex Tillerson nu-l intereseaza luptele lor fratricide, acesta transmitandu-le un mesaj mai mult decat transant, gen „ciocu’ mic si joc de glezne”! Astfel ca speriati de acest „ultim avertisment”, liderii politici s-au si grabit sa dea asigurari ca vor debloca de urgenta platile catre companiile de armament americane si ca se vor abtine de la provocarea unor tulburari care ar putea afecta marile investitii americane prevazute pentru anul viitor…