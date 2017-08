Trump, coniacul Jidvei si SPP!

Nu a trecut chiar atat de multa vreme de cand dezvaluiam in exclusivitate vizita in Romania a membrilor familiei Trump, ca noi amanunte halucinante ies la iveala cu privire la „dedesubturile” halucinante ale descinderii baietilor presedintelui american. Si episodul care urmeaza este si greu de catalogat drept o poveste comica, tragica sau de-a dreptul jalnica, care oricum a lasat un gust amar atat delegatiei americane, cat mai ales ofiterilor Secret Service care, dupa cum se aude acum, s-ar fi minunat ca nu au vazut in viata lor asa ceva nici macar in cele mai sarace tari africane.

Oricum, dezvaluirea de azi nu face decat sa sublinieze inca o data in plus necesitatea resetarii din temelii a Serviciului de Protectie si Paza, care de prea multa vreme a ajuns pe mana unor sefi a caror singura preocupare a fost cum sa se agate cu disperare de barca generalului Pahontu, pentru a nu fi dati jos din aceasta. Si uite la ce s-a ajuns! La scene uluitoare, care nu i–ar fi trecut prin cap nici macar celui mai nastrusnic scenarist de comedii spumoase…

Masa cu staif

Pe cand liderii politici salivau turbati ca nu au prins de veste decat din „National” de dubla vizita in Romania a baietilor lui Donald Trump, pentru a fi si ei prin preajma si a da o limba pe soclul celui mai puternic om al planetei, discretii amfitrioni ai acestui indiscutabil succes diplomatic si de imagine, fie el si unul neoficial, dadeau o masa de staif pe domeniile Jidvei. Departe de ochii presei, a curiosilor si mai ales a politicienilor, demnitarilor si afaceristilor romani care altfel s-ar fi inghesuit aici mai ceva ca la cozile la pupatul moastelor sau la reducerile la tigai. Iar masa a fost una reusita, traditionala, care i-a impresionat pe inaltii oaspeti americani, acestia nefacand economie de aprecieri deschise. Mai ales celebrul coniac de Jidvei, mostrele cu zeci de ani vechime puse pe masa fiind, de departe, vedetele serii. Numai ca, la fel cum se ineaca tiganul la mal, asa era gata sa o zbarceasca partea romana si pe finalul mesei, cand parte din membrii familiei Trump si apropiatii care ii insoteau au inceput sa se retraga.

„Coldica” a ciordit sticla

Iar dupa aceasta retragere partiala, in mod normal, atmosfera ar fi trebuit sa se destinda. Mai ales ca, pana atunci extrem de sobri, asa cum este fisa postului, si agentii Service Secret isi desfaceau deja cravatele, respirand usurati ca misiunea a fost una fara probleme si vor pleca cu bine din Romania.

Insa tocmai atunci acestia au facut ochii mari, fiind luati prin surprindere de un gest halucinant al chiar sefului trupelor antitero din cadrul Serviciului de Paza si Protectie. Pentru ca, fara sa-i pese de prezenta celorlalti, cel poreclit de tot serviciul drept „Coldica”, dupa ce ar fi fost identificat drept „omul” fostului sef operativ al SRI-ului, s-a apropiat de masa. Si a luat o sticla de coniac Jidvei de colectie, tocmai cea mai apreciata de la masa si in care mai ramasese cam jumatate din licoarea magica, invitatii doar sorbind din ea. Insa nu a ridicat sticla pentru a-i cinsti pe omologii de la Secret Service, cum probabil au crezut acestia initial, ci a luat-o pur si simplu si si-a dus-o pe camera! Fara ca macar sa mai intrebe pe cineva daca mai doreste vreun paharel sau sa incerce barem sa mascheze acest gest de „inalta diplomatie”…

Sa vina vinul la baieti!

Insa acesta nu a fost singurul incident provocat de seful luptatorilor antitero care le-au asigurat de altfel exemplar securitatea membrilor familiei Trump pe timpul vizitei in Romania. Cu toate ca, intr-adevar, nu a mai fost vorba de unul international, ci doar de unul intern. Insa avand la mijloc tot o miza la sticla…

Pentru ca, galante, gazdele au pus de-o parte si cate un bax de vin bun pentru agentii romani, ca sa se poata bucura si ei de reusita misiunii dupa plecarea catre Bucuresti. Numai ca luptatorii au ramas la randul lor cu gura cascata acestia incepand sa murmure atunci cand si baxurile cu vin au luat aceeasi cale, fiindu-le rechizitionate de catre sef! Mai mult ca sigur, nu pentru a fi distruse sau inapoiate…

Unde esti, tu Cioc, oare…?

Asa dupa cum dezvaluiam zilele trecute, SPP-ul a ajuns practic sa functioneze la cote de avarie dupa ce generalul Cristi Cioc si-a luat mana de pe el. Pentru ca, odata cu retragerea „ultimului mohican” care mai tinea fraiele la conducere, praful si pulberea pare sa se aleaga de „brigada lui Pahontu”. De altfel, tare or sa se mai mire bietii ofiteri ai SPP-ului de buna credinta cand vor afla adevaratele motive pentru care generalul Cristian Cioc a parasit serviciul, ca si alti profesionisti de altfel… Pana atunci insa, cu totii numara AMR-ul, sperand ca structura lor va redeveni una de elita, dupa ce noua echipa de conducere, cu tot cu surprizele de rigoare, isi va intra in paine…