Traficanti de droguri pentru procurori!

”Republica procurorilor” s-a constituit pe baza unor dosare, cat mai multe dosare facute „pe repede inainte”. Iar cum flagrantul nu mai este din pacate de prea multa vreme „regina probelor” in sistemul judiciar romanesc, procurorii dornici sa sara etapele pentru a fi avansati la asa-numitele Parchete de elita au deja nevoie ca de aer de denuntatori care sa asigure „lantul stropelilor”.

Astfel s-a ajuns la situatia nefireasca, mai ales ca nu este vorba de cazuri izolate, ci deja de o adevarata cutuma ca inculpatii retinuti de procurori nici sa nu apuce bine sa-si pregateasca apararea ca li se si propune cate un „saispe” pentru a scapa de calvarul „de la suferinta”. Asa ca doritorii sa semneze acorduri cu procurorii dau pe altii in primire si beneficiaza de o clementa halucinanta. Mai ales in cazul traficantilor de droguri, care, dupa luni de anchete riscante ale „gaborilor in civil” infiltrati in clanurile interlope, sunt judecati in regim de urgenta si, in urma solicitarilor procurorilor, primesc, deja pe banda rulanta, doar cate doi ani de inchisoare, musai cu suspendare. Ceea ce se numeste inconstienta, ci nu Justitie. Dar „tefeleilor” care „rezista” noptile prin piete de zici ca-s apucati de streche nici ca le trece prin cap sa protesteze si pentru ca, de exemplu, traficantii de droguri sunt lasati pe capete in libertate de catre magistrati!

De la MAI la SRI!

In urma cu luni bune dezvaluiam un scandal de trafic de droguri la varful MAI, un ofiter cu functii de responsabilitate pe sensibilul domeniu al relatiilor externe fiind „saltat” de politistii de la Antidrog. Dar a facut un „16” cu procurorii si, gata, deja este in libertate, primind o pedeapsa infima, cu suspendare. La fel ca si ofiterul SRI de la Arad care, desi a fost prins cu droguri in propriul birou, a primit tot doi ani cu inchisoare. Si dealerii din sistem reprezinta doar varful iceberg-ului, nenumarati alti dealeri fiind lasati in libertate sau primind pedepse ridicol de mici, cu suspendare, desi exista probe „beton” impotriva lor. Insa interventiile procurorilor par sa-i timoreze pe judecatorii care „inghit” prea usor acordurile de recunoastere a vinovatiei si denunturile efectuate, tinand cont de gravitatea faptelor comise…