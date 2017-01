Trafic de droguri la varful MAI!

Parca a avut gura aurita Liviu Dragnea sau mai degraba o fi stiut el ceva, atunci cand declara, odata cu nominalizarea teleormanencei Carmen Daniela Dan drept ministru, ca la MAI se intampla prea multe lucruri ciudate.

Iar de departe, cea mai halucinanta ancheta este cea demarata la nivelul Inspectoratului General de Aviatie dupa dezvaluirile din „National”, in „hora” audierilor intrand acum, pe langa tripleta Cristinel Reliu Ion – Laurentiu Machedon – Ion Colcigeanu, care si-au bagat la greu ore suplimentare „pe spinarea” elicopterului VIP folosit pe post de taxiu personal de catre Gabriel Oprea si alti ofiteri superiori. Iar daca „Reliu si gasca” sunt cercetati pentru ca si-au „umflat fluturasii” pana ce au ajuns sa incaseze cate 300- 400 milioane de lei vechi lunar, o ancheta interna are loc si la nivelul DGPI, ofiterii de la „Doi s’ un sfert” raspunzatori cu „obiectivul” IGAV avand de dat explicatii cum de nu au raportat ceea ce se intampla chiar sub nasul lor, mai ales ca erau inclusiv rude prin alianta cu unii dintre cei aflati sub „vizor”, conform fisei postului.

Insa, de departe, cea mai halucinanta pista din anchetele paralele care se desfasoara atat la nivelul Inspectoratului General de Aviatie, cat si la structurile centrale, unde „stapanii casutelor” i-au protejat pe cei de la conducerea IGAV sa-si faca de cap este cea in urma careia, dupa cum sustin sursele noastre, un important ofiter ar fi ajuns sa fie arestat recent intr-un dosar de trafic de stupefiante. Iar cum suspectul in cauza, a carui identitate nu o dezvaluim totusi, ancheta fiind in plina desfasurare, mai raspunde si de misiuni internationale si de fondurile europene, chiar ca „nebunia” de la Interne este una totala, scandalul tinut pana acum sub pres fiind pe cale sa rabufneasca si la „next level”.

Operatiunea „Mos Gerila”

Se presupune ca niste ofiteri romani de la varful structurilor Ministerului de Interne, care raspund nu neaparat de fondurile europene, dar mai ales de misiunile si relatiile internationale ar trebui verificati la sange de catre cei de la protectie interna. Iata insa ca „bresele” in acest sistem sunt atat de mari, mai ales la nivelul Inspectoratului General de Aviatie, incat baietii de la informatii de la „Doi s’un sfert” nu au mirosit nimic. Sau, daca au facut-o, precum si in alte cazuri in care li s-au adus la cunostinta gravele abateri ale unora dintre conducatorii Inspectoratului, au preferat sa mearga pe burta, data fiind si relatiile mai mult decat stranse cu niscai procurori militari ale celor impricinati. Insa cum pe la alte structuri se mai gasesc insa politisti care chiar isi fac treaba, iata ca, in cadrul unei ample operatiuni intitulate „Mos Gerila”, o retea specializata in traficul international de droguri a fost destructurata, printre cei implicati in grupare aflandu-se si un important personaj, ofiter MAI cu o functie deloc de neglijat de conducere. Si care, culmea, se pare ca mai raspundea si de misiunile internationale si de absorbtia fondurilor europene!

Giranti cu multe stele!

Iar cum legaturile tanarului ofiter din dosarul privind traficul de stupefiante sunt mai mult decat apropiate cu unii dintre superiorii sai, lucrurile se pot complica serios si pentru acestia din urma. Care, pe langa grija ca membrii Corpului de Control al Ministerului de Interne, aflat in plina „descindere” la IGAV, sa nu descopere documentele care pot dovedi jaful de acolo, mai urmaresc acum cu grija si anchetarea protejatului lor, mai ales ca acesta se afla deja in custodia procurorilor. Si cum legaturile erau atat de apropiate, incat ditamai generalii cu stele grele pe umar l-au girat pe ofiter, la propriu, dupa ce acesta a facut un „CAR” prin care sa acopere „gaura” de dupa o misiune internationala, chiar ca, dupa principiul „unde dai si unde crapa”, anchetatorii pot afla multe alte amanunte incendiare.

DJ Reliu

Deci, aflat in „menghina” membrilor Corpului de Control care scotocesc prin documentele de la IGAV, inspectorul general Cristinel Reliu Ion a ales sa se izoleze in biroul sau, unde da muzica la maxim. Greu de stiut daca sperand ca astfel nu va pica pe tehnica cand vorbeste sau doar pentru a-i scoate din sarite pe cei trimisi de la MAI.

Insa latul se strange oriucm in jurul omului impus de Gabriel Oprea la sefia IGAV, desi acesta a facut si „fapte bune”, cum ar fi girarea protejatilor care se aflau in vizorul altor structuri informative. Insa inspectorul general, care tot face pe DJ-ul la serviciu, trebuie sa explice si de ce a dat inapoi la buget banii care-i reveneau institutiei dupa participarea la misiunile FRONTEX, desi din acesti bani, deloc putini, se putea cumpara, pentru a da un singur exemplu, un simulator pentru antrenarea si perfectionarea tinerilor piloti de elicoptere. Iar masurile hei-rupiste luate dupa dezvaluirile din „National”, precum trimiterea unui aparat de zbor la Cluj-Napoca, desi si acesta cu resursa de zbor aproape gata sa se consume, nu pot tine loc de explicatii. Pentru ca membrii Corpului de Control nu au de facut decat mici verificari care tin strict de contabilitate, cum ar fi sa vada daca, intr-adevar, cantitatea de combustibil consumata la IGAV „bate” cu numarul de ore atat zburate, dar mai ales cu cele platite! Ceea ce, pe langa eventualele prejudicii financiare, poate avea si consecinte extrem de grave, aparatele de zbor al IGAV fiind aproape in totalitate cu resursele de zbor pe terminate, neputandu-se face fata unor eventuale operatiuni masive de interventie, tocmai acum, in pragul unei ierni care se anunta tot mai crancena.

Sah la comandor

Iar odata cu spargerea „buboiului” de la IGAV se va face lumina si in privinta nenumaratelor acuze care il privesc pe seful de stat major, comandorul Ion Colcigeanu fiind imputernicit timp de un an la comanda, in ciuda suspiciunilor ca acesta nu ar fi avut acest drept legal pentru ca in ultimii trei ani nu ar fi primit calificativul „foarte bine”. Dar si pentru ca in decembrie 2013 a fost sanctionat, fiind retrogradat de catre un Consiliu de Judecata pentru „dezinteres in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu si comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare”. Insa principala „veriga slaba” a activitatii comandorului este „plimbarica” din Lituania, de la asfarsitul anului 2015, cand s-a intors, cu peripetii, cu elicopterul VIP reparat de rusi, desi existau indicii ca lucrarile ar fi fost unele de mantuiala. Lucru care ar putea explica si „inventarea” ulterioara a unor asa-numite „ore de anduranta”, prin care sa se justifice cum de aparatul „reparat” de rusi si receptionat personal de Colcigeanu le da de atunci atat de furca mecanicilor…