„Torje sexosul”, eject din MAI!

Iata ca dezvaluirile noastre de ieri privind butoiul de pulbere pe care se afla actuala conducere a Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” par sa-i fi fost fatale rectorului Daniel Costel Torje, cel pe care stransele legaturi cu „consateanul” Dacian Ciolos, cel care l-ar fi si impus la conducerea celei mai prestigioase structuri de invatamant din cadrul MAI nu prea mai au cum sa il ajute. Pentru ca, totusi, Ministerul de Interne se conduce din fostul sediu al CC din Piata Revolutiei, si nu de la Simleul Silvaniei din judetul Salaj.

Insa singura „noutate” este ca lucrurile tind de acum inainte sa se complice si mai serios pentru fostul actoras din grupuri umoristice, informatiile intrate in posesia noastra aratand ca sunt in desfasurare si inainteaza mai repede decat isi inchipuie unii nu mai putin de patru anchete interne care il privesc pe rectorul Academiei de Politie, Daniel Costel Torje. Cel care, mai mult chiar, refuzand in nenumarate randuri sa faca singur pasul inapoi, asa cum ar fi fost normal pentru a nu afecta imaginea si asa destul de sifonata in ultima vreme a institutiei de invatamant, ar fi conditionat plecarea sa din fruntea Academiei de Politie de acordarea unei „pensii de lux”. Adica sa fie pensionat si el tot pe articolul prin care toti smecherasii din MAI au iesit la pensie si la 40 de ani, cu venituri pur si simplu exorbitante. Insa nu doar ca pretentiile „sexosului Torje”, cum este cunoscut in toata Academia nu au fost acceptate, mai ales ca intre timp Ministerul de Interne contestase oficial acest „buclucas” articol de lege, dar, ca si in cazul IGAV, concluziile comisiilor de anchete se indreapta spre sesizari care vor fi trimise direct catre Parchetul Militar!

Patru controale in derulare!

Academia de Politie a fost zguduita in ultimul an de nenumarate scandaluri, printre care sesizarile privind neregularitati la examenele de admitere, lipsa desemnarii unui sef de promotie in urma acuzelor de „smenuire” a calificativelor testelor grila si chiar a notelor anuale din cataloage, „inghitirea” unor manuale „copy-paste” dupa internet scoase pe bani grei de Editura Ministerului de Interne si dupa care studentii sunt obligati sa invete niste banalitati totale, tinerea „cu forcepsul” pe organigrama a zeci de cadre didactce platite desi predau materii „clonate” unor grupuri minuscule.

Iar acum, colac peste pupaza, Corpul de control al ministrului de Interne ia la puricat si locuintele de serviciu sau cu alt statut special acordate de catre conducerea institutiei anumitor angajate ale Academiei, pentru a stabili „criteriile profesionale” care au dus la generozitatea rectorului Torje. Cel care se afla deja in iuresul a nu mai putin de alte patru actiuni de control dispuse in urma sesizarilor si plangerilor primite. Asa ca „omul lui Ciolos” nu doar ca este ca si „ejectat” din minister, mai ales ca unele dintre anchete sunt foarte aproape de finalizare, in urma audierii a zeci de studenti si cadre didactice, dar sursele noastre sustin ca, in urma finalizarii rapoartelor, mai mult ca sigur va fi sesizat Parchetul Militar, existand suspiciuni privind savarsirea unor fapte de natura penala. In plus, acelasi controversat rector – actor- profesor de sport ar fi cerut nici mai mult nici mai putin decat sa i se acorde o „derogare” prin care sa fie „pensionat de lux” prin incadrarea sa la articolul care a dus la situatii similare pentru alti angajati ai MAI si care au parasit sistemul la 40 de ani, cu pensii pur si simplu astronomice, cu mult peste suta de milioane de lei vechi… Cum insa de la minister i s-a dat „pas”, articolul invocat de Torje fiind oricum contestat de juristii MAI, se pare ca acesta deja a ratat astfel sansa unei retrageri onorabile…