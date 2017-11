Tariceanu, filat de SPP!

Dupa ce dezvaluirile din „National” i-au deschis ochii cu privire la „Operatiunea Bogdan” si „capusarea” biroului prezidential cu patru „seseiste” direct racordate la „urechelnita” Pahontu, Klaus Iohannis si-a luat masuri suplimentare de prevedere atunci cand este vorba despre aghiotantii SPP care prea dau dovada de exces de zel si i se vara astfel „in suflet”. Desigur, ramane de vazut cum va reactiona seful statului nu peste multa vreme, cand va vedea ca putinii luptatori din jurul lui care isi mai faceau meseria pleaca pe capete la SRI, satui fiind atat de umilintele la care erau supusi, dar mai ales de „misiunile” neortodoxe care li se cereau celor care erau implantati pe langa Presedintie.

Iar cum Liviu Dragnea refuza inca sa accepte „favorurile” Serviciului de Protectie si Paza, iata ca, dupa cum rezulta din informatiile intrate in posesia noastra, oamenii generalului Lucian Pahontu ar fi primit o alta misune „de grad zero” si anume monitorizarea intensiva a celui de-al doilea om in stat. Astfel ca, dupa modelul aplicat si la alti demnitari aflati in vizorul generalului Pahontu, doi dintre aghiotantii care il flancheaza pe presedintele Senatului au fost alesi pe spranceana, desi selectia nu se refera musai la CV-ul profesiei de baza, cea de subofiteri de Jandarmerie, ci mai degraba dupa loialitatea dovedita de „el lider maximo” al SPP. Numai ca acest joc operativ poate avea un adevarat efect de bumerang, lucrurile putand iesi urat de tot, daca o eventuala operatiune de contra-filaj ar scoate la iveala „marcajul” mult prea strans la Calin Popescu Tariceanu.

Cel care, prin „fisa postului” de presedinte al Senatului Romaniei are intalniri sensibile nu doar cu politicieni sau demnitari de la noi, dar mai ales cu actori importanti de pe scena politica internationala, al caror „orgoliu” ar putea fi serios zgandarit la aflarea informatiei ca au intrat si ei astfel, fie si „accidental”, sub lupa unui serviciu secret romanesc…

Alertat de „Planul B”

Iar atentia cu totul deosebita pe care Lucian Pahontu, considerat si „ultima veriga” a „statului paralel” i-o acorda mai nou lui Tariceanu se pare ca se datoreaza „Planului B” al Partidului Social Democrat, ca liderul ALDE sa fie, la o adica, candidatul actualei coalitii de guvernamant pentru Presedintia Romaniei.

Mai ales in cazul in care va exploda si „scandalul Carmen” si Klaus Iohannis ar putea fi nevoit sa faca un pas in spate. Astfel ca, dupa „reteta” deja „marca intregistrata Pahontu”, seful SPP incearca sa stranga orice farama de informatie despre Calin Popescu Tariceanu, mai ales daca ar fi propusa drept „moneda de schimb” pentru Iohannis, pentru ca acesta sa se razgandeasca in ultima clipa si sa nu-l mai aduca pe actualul universitar sibian Robert Stanciulescu la Bucuresti. Sau, de ce nu, mai ales ca jocurile operative duble au fost intotdeauna „specialitatea casei”, sa stranga un „bagaj” informational cat mai consistent in cazul in care „Planul B” chiar este transpus in practica si Tariceanu are sanse sa ajunga la Cotroceni, fie si ca presedinte interimar, in cazul demisiei sau a suspendarii lui Iohannis.