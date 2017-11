Tainul catre SUA, crescut la 2,5 la suta!

Ce-i drept, mesajul transmis de catre secretarul de stat Rex Tillerson in cadrul descinderii de-o noapte la Bucuresti a fost unul de stabilitate, catre toti actorii politici de la noi. Carora, de asemenea, a trebuit sa le intre bine in cap mesajul ca trebuie sa se achite de urgenta, dincolo de rafuielile interne, de promisiunile asumate de Klaus Iohannis la Washington, rasplatite prin strangerea de mana a lui Donald Trump si asumate, cu slugarnicia caracteristica unei clase politie debile precum a noastra, de catre toate partidele.

Asa ca la Putere sau la Opozitie, niciun politician roman nu a mai indraznit sa intrebe daca nu cumva este posibil si la noi, ca la fel in cazul Poloniei contractele de inarmare de miliarde de dolari sa indeplineasca si conditia ca barem o parte din bani sa se intoarca in tara. Iata insa ca , dupa cum sustin sursele noastre, Tillerson ar fi batut cu pumnul in masa nu doar ca Romania sa urgenteze achizitia de rachete „PATRIOT” si sa faca astel primele plati catre companiile de lobby care la randul lor preseaza Administratia Trump, dar si ca intreaga clasa politica sa-si asume o noua „tinta” de a aloca in anii urmatori 2,5 la suta din PIB pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale !

Hai ca se poate…!

Dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, „sageata” trimisa de la Washington cu cateva zeci de ore inainte de venirea lui Rex Tillerson si reprezentand una dintre cele mai influente companii americane de lobby in domeniul inarmarii i-a anuntat pe politicienii romani sa se pregateasca pentru un „soc”. Numai ca, implicati in atatea lupte politice fratricide, liderii de la Bucuresti au visat doar mize politice, neasteptandu-se ca socul va fi, de fapt, unul strict financiar. Pentru ca, dupa ce a dat semne ca deja il plictisesc „stropelile” politice reciproce de la noi, inaltul reprezentant al Adminstratiei Trump le-a sugerat liderilor romani ca, daca vor sa tina pasul cu „updatarea” parteneriatului strategic, ar face bine sa urmeze modelul Poloniei.

Al carui guvern, in urma recentelor discutii bilaterale, nu doar ca a acceptat sa cumpere rachete „PATRIOT” de nu mai putin de 10,5 miliarde dolari, dar si sa mareasca suma alocata de la buget pentru acest tip de „shopping” asigurat in exclusivitate de catre companiile americane la 2,5 la suta din PIB. Mai mult, probabil crezandu-i mai grei de cap pe liderii de la Bucuresti sau avand stiinta de birocratia halucinanta de aici, lobistii americani le-ar fi lasat si „draft”-ul intelegerii cu partea polona in acest sens. Ce-i drept, mai putin partea cu obligativitatea incheierii unor contracte tip offset.

Proiect de tara

Mai mult, pentru a se pune la adapost fata de inevitabilele viitoare schimbari politice la conducerea tarii, americanii i-ar fi cerut presedintelui Klaus Iohannis sa se implice promovand un nou „proiect de tara”, pe termen lung, prin care toate fortele politice parlamentare sa se angajeze la asigurarea unui procent fix de 2,5 la suta din PIB pentru Ministerul Apararii Nationale, din care sa se asigure cu prioritate cumpararea de armament modern. Si cum „neamtul” a mai fost urecheat si pentru ca a scapat printre degete contractele pentru achizitia de transportoare blindate 8X8 catre o companie germana iar la anul se intra pe linia turnanta a viitoarelor alegeri prezidentiale, mai mult ca sigur ca Iohannis nu va marai in front. Si cu atat mai putin Liviu Dragnea, cel caruia, desi DNA ii sufla in ceafa, americanii nu i-au dat inca nicio „perversa” politica. Si cum intelegerea cu polonezii este ca acestia sa asigure 2,5 la suta din PIB pana in anul 2030, mai mult ca sigur ca si „tainul” romanesc va respecta aceleasi conditii. Singura diferenta fiind ca polonezii au obtinut contracte offset, ceea ce este cu totul altceva…