SUA predau Romania MI6!

Miscare naucitoare pe „piata globala” de intelligence, cea atat de strans legata in ultima vreme de interesele economico-financiare ale marilor jucatori ai lumii. Iar cum „faliile” la nivel mondial sunt in plina operatiune de repozitionare, incercandu-se astfel evitarea unui „cutremur” devastator in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, deja se fac noi aliante si impartiri ale sferelor de interese. Iar faptul ca in ultimele saptamani numarul britanicilor care vin tot mai des in tara noastra, indiferent ca este vorba de oameni de afaceri, demnitari sau discretii agenti de influenta ai serviciului regal de informatii externe a crescut de zece ori nu arata decat un singur lucru: predarea Romaniei, de catre noua Administratie Republicana, catre „zona de confort” a MI6!

Ceea ce poate fi o veste mai mult decat uriasa pentru viitorul economic si stabilitatea Romaniei, chiar daca pentru opinia publica si pentru o clasa politica atat de debila precum a noastra situatia este greu de inteles, cel putin in aceasta faza. Numai ca „rocada” este una cat se poate de pragmatica, ea intervenind odata cu castigarea de catre republicanii „Marelui Blond” a alegerilor din SUA si fiind amplificata de „Brexit”, cel din urma fiind cel mai negru cosmar posibil pentru „binomul” european franco-german. Astfel ca, in timp ce marile companii americane, multe dintre ele obisnuite deja a investi in „zona gri” asigurata de agentiile americane de intelligence isi pregatesc dolarii pentru a plusa in special pe piata energetica din Romania, strategii in securitate au cautat solutii pentru a gasi aliati care sa „securizeze” situatia din statul cel mai loial al SUA din aceasta parte a lumii. Si cum deja se stie ca americanii aproape ca prefera sa infrunte Armata Rosie decat sa colaboreze cu ofiterii germani, in timp ce francezii au fost catalogati ca fiind prea „duali”, solutia cea mai la indemana a fost cea britanica.

Mai ales ca Londra nu face decat sa isi urmareasca astfel si propriile interese, dupa „Brexit” avand nevoie ca de oxigen de un „cap de pod” economic in Uniunea Europeana, unde sa-si relocheze companiile si sa patrunda pe piata comuna. Asa ca, in cel mai scurt timp, este de asteptat ca influenta germana sa scada considerabil, in timp ce tot mai multi britanici le vor lua locul „investitorilor” nemti care, pana acum, mai mult au „supt” profituri uriase din Romania, decat au investit, facand astfel inclusiv jocurile rusilor. Pentru ca, daca pentru multi dintre initiatii sistemului Berlinul inseamna Moscova, la fel si Londra este identificata strict cu intersele strategice de la Washington…

Expertiza pe intelligence

Desantul financiar american in Romania este mai aproape ca oricand, emisarii marilor companii de peste Ocean bantuind deja prin tara noastra. Si cum este vorba in special de colosi din domenii strategice precum cel de armament sau energetic, oamenii de afaceri americani, asa cum o cere cutuma, nu fac un pas si aproape ca nu baga un dolar fara a cere „expertiza” agentiilor mai mult sau mai putin oficiale care actioneaza indeobste in astfel de situatii. Iar consultantii par nu doar sa-si fi dat OK-ul pentru demararea unui adevarat „Plan Marshall” investitional pentru tara noastra, dar au si cerut autoritatilor de la Bucuresti stabilitate, in timp ce au transmis semnale pozitive catre aliatii lor britanici ca „in Romania e de facut treaba”. Totul in contextul in care autoritatile britanice dovedesc pe zi ce trece ca nu au de gand sa cedeze santajului financiar al Bruxelles-ului, preferand sa achite o nota de plata piperata, decat sa continue „concubinajul” financiar cu conducerea „bicefala”, franco-germana a Uniunii Europene.

Drept urmare, numarul oamenilor de afaceri care deja prospecteaza „pe viu” posibilele facilitati oferite de tara noastra a crescut de peste zece ori in ultima vreme! Iar „explozia” de britanici care iau cu asalt Aeroportul Otopeni este poate cea mai buna dovada ca expertiza pe intelligence pentru relocarea unei bune parti din „imperiul financiar” britanic in Romania si implicit in Uniunea Europeana a fost una mai mult decat favorabila…

Paul Brummell, reteta succesului

Iar „liantul” pentru „marea trecere” a britanicilor este nimeni altul decat ambasadorul Paul Brummell, diplomatul care poate reprezenta chiar „reteta succesului” pentru planul pus la cale atat de catre autoritatile de la Londra, dar si de catre agentiile de intelligence din Marea Britanie si Statele Unite ale Americii. Pentru ca, in luarea acestei decizii privind nu doar relocarea britanica in Romania, dar si sprijinirea acestei operatiuni strategice de catre reprezentantii Administratiei Trump s-ar fi luat in calcul si pozitia ambasadorului Brummell, diplomatul probabil cel mai popular din Romania si extrem de apreciat de catre toata lumea pentru pozitia sa pe cat de intransigenta privind promovarea statului de drept, pe atat de echilibrata in acelasi timp. Iar un comunicator blajin ca Paul Brummell, spre deosebire de unul artagos precum Hans Klemm este considerat un canal mult mai benefic de comunicare, mai ales ca interesele britanico-americane au nevoie de liniste si stabilitate in Romania pentru a-si putea dezvolta afacerile aici.

Cartonas galben pentru Hellvig…

Desigur, la nivelul Ambasadei Marii Britanii la Bucuresti functioneaza deja, cu rezultate remarcabile, o echipa de consilieri economici si politici care lucreaza indeaproape cu institutiile din Romania pentru a dezvolta competivitatea si cresterea economica. In plus, cum ultimele eforturi pe latura economica ale Serviciului de Informatii Externe s-au calat si ele tot pe axa Londra – Washington, lucrurile avanseaza considerabil, mai ales sub presiunea negocierilor concrete privind ruperea financiara a Marii Britanii de Uniunea Europeana.

Astfel ca agentii Serviciului Federal de Informatii German (BND), responsabili de spionajul extern si atat de „iubiti” de americani, mai ales dupa ce s-a descoperit ca ar fi spionat comunicatiile „Casei Albe” ar cam trebui sa urmeze deja „planul de retragere organizata” din tara noastra. Insa cum BND-ul ajunsese sa rivalizeze chiar cu agentiile americane, transformand la randul sau Ambasada Germaniei la Bucuresti intr-o alta „Mecca” unde politicienii, demnitarii romani si chiar lideri ai institutiilor de forta erau chemati „sa linga clantele”, ramane de vazut daca serviciul german va renunta de buna voie la influenta majora, de fapt exclusivitatea economica pe care o are in regiuni precum Transilvania. Mai ales ca interesul Moscovei este oricum sa-i atate sa nu cedeze, „cordonul ombilical” economic germano-rus fiind deja de notorietate. Numai ca, recentul „cartonas galben” incasat de seful SRI, Eduard Hellvig ar mai putea domoli din zelul „germanofililor” din serviciile secrete romanesti, mai ales ca agentii MI6 detasati in numar tot mai mare la Bucuresti sunt oricum adevarate „legende” recunoscute in lumea intelligence…