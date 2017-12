SUA ne da la UE!

Iata ca dupa ce s-au grabit sa faca pe „smardoii” pe plan international, incercand sa impresioneze marile cancelarii occidentale si mai ales Washington-ul de cat de tari sunt ei, aproband, intr-o unanimitate de tip nord-coreean, majorarea neconditionata a bugetulul Armatei, liderii politici de la Bucuresti nu mai stiu acum cum sa scoata camasa, dupa ce au intrat astfel de unii singuri intr-o spirala a inarmarii greu de suportat. Atat din punct de vedere financiar, cat si al presiunilor tot mai intense pentru ca guvernantii de la Bucuresti sa bage si mai adanc mana intr-un buget si asa secatuit, pentru a onora angajamentele iresponsabile asumate pe plan international.

Insa marea lovitura a venit de-abia in urma cu cateva zile cand, crezandu-se la adapost „sub scutul” american, dupa ce am inceput deja sa facem primele plati din cele cateva miliarde bune de dolari cheltuite pentru achizitionarea de avioane si rachete, responsabilii romani s-au plans la Washington ca acum Bruxelles-ul ne „inghesuie” sa parafam intelegeri pentru a lua armament si de la companiile europene. Totul dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, tocmai ce a anuntat ca va fi accelerata constituirea Fondului European de Aparare pentru a se putea finanta astfel, la cel mai inalt nivel, mecanismul de Cooperare Structurata Permanenta Militara (PESCO), la care presedintele Klaus Iohannis a aderat cu entuziasm, fiind printre primii sefi de stat care au exprimat disponibilitatea tarii sale de a fi parte a viitoarei armate comune europene.

Insa una care costa extrem de mult, motiv de altfel pentru care nu toate statele au aderat la PESCO, astfel ca Romania deja trebuie sa pregateasca banul pentru a „onora masa”. Numai ca raspunsul venit de la Administratia Trump a fost unul „smecheresc”, gen „ramane asa cum am stabilit”. Adica, daca luam avioane si rachete de la americani, atunci de ce nu am lua si corvete si blindate de la europeni, chipurile sa multumim astfel si „capra si varza”…

Au trezit-o pe Fata Adormita…

Dupa ce pe 13 noiembrie, 23 de state membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, semnau o notificare trimisa Inaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe cu privire la lansarea Cooperarii Structurate Permanente, a venit acum randul presedintelui CE, Jean Claude Juncker de a anunta ca „am trezit-o pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona”, armata comuna europeana. Si astfel s-a facut primul pas pentru implementarea PESCO, un proiect interguvernamental, propus de Comisia Europeana in iulie si care va permite atat dezvoltarea infrastructurii militare a Armatei UE, cat si achizitionarea echipamentului necesar si tehnologiei militare, prin finantarea comuna din bugetul UE. Totul in vederea finantarii viitoarei Institutii Militare Federale Europene. Si cum o prioritate a Armatei Federale va fi supravegherea maritima a frontierelor Uniunii Europene, Romania stie deja cam la ce sa se astepte…

Pana la corvete, „inghitim” blindate

In urma cu doar cativa ani, Romania era la un pas sa dea lovitura pe piata militara prin exportul masiv a transportoarelor 8X8 in tarile arabe. Mai mult chiar, colosi occidentali din industria de armament faceau „oferte de nerefuzat” pentru a se asocia cu producatorul roman de 8X8. Numai ca, in timp ce responsabilii structurilor statul roman nu au indraznit sa faca „lobby” pentru acest proiect urias, de frica sa nu cada in „ghearele” traficului de influenta, iata ca Romania nu doar ca a pierdut deja aceasta sansa uriasa, dar a ajuns acum sa importe transortoare blindate tocmai de la companiile care in urma cu doar doi – trei ani se milogeau sa puna si ele barem „platforma” la noul proiect. Asa ca vom „inghiti” pe bani grei noile dotari ale Armatei Romane, asta in timp ce finantistii deja se dau peste cap de unde sa mai scoata ceva bani, ca trebuie sa luam „musai” si niscai corvete. Si asta pentru ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, responsabilii militari romani tocmai ce au fost urecheati de omologii unor puternice tari occidentale ca nu au organizat licitatii pentru armamentul luat de la americani, cedand la paguboasa varianta a incredintarii directe. Iar pentru a potoli valurile tot mai mari facute la Bruxelles pe acesta tema, bine ar fi sa luam ceva blindate si corvete si de la companiile din tarile care dau ora exacta la smecherie in cadrul Uniunii Europene.

Ca la EADS…

Desigur, fara ca aceste achizitii sa aiba loc in cadrul proiectului PESCO, „distractia” Armatei Federale Europene urmand sa coste bugetul Romaniei alte cateva miliarde bune. Drept urmare, iata ca se repeta scenariul „horror” al proiectului EADS, cand tara noastra a fost pur si simplu obligata sa cheltuiasca 1,5 miliarde de euro pentru dotarea cu echipament cumparat in special de la germani pentru a ridica standardele de monitorizare a frontierei, conditie obligatorie pentru a ne alinia la standardele Schengen. Iata insa ca de-abia dupa ce am dat toti banii si s-a recunoscut performanta tehnica, Bucurestiul a aflat ca, de fapt, decizia accederii in Schengen este una strict politica! Asa ca, daca nu se gaseste totusi vreun lider mai luminat care sa incerce barem sa opreasca acesta halucinanta cursa a inarmarilor in care am intrat, vom continua sa cumparam tot mai mult armament cand de la europeni, cand de la americani, prea preocupati ca nu cumva sa suparam vreunul din „partenerii strategici” ca sa ne mai aplecam si asupra adevaratelor interese strategice privind siguranta nationala a Romaniei…