„Stop game” la anchetele interne din MAI!

Hemoragia de cadre de la MAI, mai ales la nivelul sefilor de structuri nu mai poate fi oprita de nimeni si de nimic, doar prin masura radicala pe care o vom prezenta in exclusivitate zilele viitoare. Si care a rezultat drept „ultima solutie” in urma tuturor analizelor facute pana acum desi, probabil, conducerea MAI va incerca sa o „cosmetizeze” cat mai mult posibil. Pana atunci insa, iata ca am trait sa o vedem si pe asta, va ajunge MAI-ul fara chestori, desi nimeni nu credea o asemenea varianta, mai ales ca, ani de zile, „fabrica de chestori” a functionat „pe stoc”.

Deocamdata, pana ce i se va semna decretul si lui Marian Motoc de la Transporturi au ales deja varianta financiara deloc de neglijat a „pensionarii de onoare” chestorii Alina Dragomir, Ion Mirescu si Tudor Dorel Sandu. Iar daca pe locul lui Mirescu, aflat la un moment dat pe cai mari sa-i ia locul lui Bogdan Despescu deja se duc lupte crancene de cateva luni bune, faptul ca Sandu a spus „pas” din fruntea Corupului de control al ministrului de Interne tulbura si mai mult apele. Pentru ca, probabil nemaitinand pasul cu ritmul de lucru impus de dezvaluriile noastre, in urma carora au fost deschise anchete interne pe banda rulanta, Sandu a facut singurul pas pe care-l mai avea de facut in aceste vremuri tulburi. Iar acum, numirea unui nou sef al Corpului de control este o carte unica pe care o mai are in maneca pentru a incerca sa tina strans fraiele unui minister ajuns intr-un asemenea hal incat nu s-a gasit barem un singur barbat in toata conducerea , in ciuda puzderiei de stele de pe epoleti, care sa intervina omeneste pentru a stopa circul la care a fost supusa Carmen Dan la ultimele negocieri cu sindicatele din partea unui personaj cu grave probleme penale.

Corpul de control, miza uriasa

Dupa ce au fost finalizate anchetele privind „ritualul mafiot” de la Politia de Frontiera si „clanul comandorilor” de la Inspectoratul General de Aviatie, Corpul de control al ministrului de Interne tocmai ce se straduia sa faca lumina asupra situatiei halucinante de la Academia de Politie, care nu are inca un sef de promotie. Si unde ancheta declansata duce deja spre un nou dosar penal cu avize de frauda. Pana atunci insa, s-a produs acest „scurticircuit” al pensionarii chestorului Tudor Dorel Sandu. Ceea ce inseamna ca, dupa cum bine o stiu initiatii cutumelor subterane din MAI, deja s-a dat „stop game” la anchetele aflate in desfasurare, cel putin pana ce nu va fi numit un inlocuitor. Este vorba astfel despre o adevarata gura de oxigen pentru cei vizati de anchetele sensibile, multe din ele declansate in urma dezvaluirilor noastre si care acum au ceva timp la dispozitie ca sa mai „alinieze planetele”. Mai ales ca se anunta noi rocade la structurile centrale ale ministerului, unde se da o lupta surda pentru preluarea controlului „casutelor”. Pana atunci insa, tot raul spre bine, Carmen Dan avand astfel mingea ridicata la fileu pentru a pune un sef al Corpului de control care „sa intre cu buldozerul” in „fratiile” din minister.