Statul paralel, platit din Norvegia!

Iata ca, in timp ce in tara „smardoiala sereista” este deja una mai mult decat ostentativa, oamenii lui Eduard Hellvig par pur si simplu anesteziati in urma unei informari colegiale venite de la Budapesta. Acolo unde Janos Lazar, influentul sef de cabinet al premierului Viktor Orban, le-a cerut serviciilor secrete maghiare un amplu raport cu privire la legatura dintre reteaua sorosista din tara vecina si eventuala sponsorizare a acesteia prin intermediul controversatelor granturi norvegiene. Totul facut cu buna stiinta a inaltilor comisari de la Bruxelles.

Si cum prin concluziile sintezei intocmite de comunitatea de informatii din Ungaria nu doar ca se confirma aceasta ipoteza, dar se si atragea atentia ca s-a constituit astfel un complex mecanism care reprezinta o grava amenintare la adresa statului ungar, oficialitatile de la Budapesta i-a avertizat si pe factorii de decizie din tarile membre ale Grupului de la Visegrad. Dar si partea romana. Care, culmea, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, stiau de mult acest aspect informativ. Mai ales ca directiile de specialitate din SRI isi facusera treaba, identificand nenumaratele „entitati” ale societatii civile si cele din „zona gri” a „statului paralel”, care sunt deja racordate la „conducta cu bani” norvegieni. Iar pentru a intelege mai bine dimensiunea acestui fenomen, este suficient sa amintim ca useristul Cristian Ghinea, cel care a venit la prima sedinta a guvernului in slabi, spre extazul unora dintre colegii sai de cabinet a semnat, cu foarte putin timp inainte de incheierea mandatului sau ministerial un „deal” de jumatate de miliard de euro privind proiectele finantate prin … granturi norvegiene.

Raport devastator al serviciilor secrete

Prin intermediul sefului de cabinet Janos Lazar, considerat conducatorul din umbra al tuturor serviciilor secrete din Ungaria, premierul Viktor Orban a cerut comunitatii de informatii o evaluare privind posibilele legaturi dintre societatile miliardarului George Soros si comisarii europeni de la Bruxelles. Totul dupa ce Cabinetul Orban de la Budapesta a protestat impotriva modului „unilateral” in care granturile norvegiene erau redistribuite doar catre o anume parte a societatii civile, cea care nu face un secret din faptul ca vrea sa rastoarne „din strada” guvernul democrat ales. Iar concluzia serviciilor secrete maghiare, care cu siguranta va inflama si mai mult spritele oricum agitate ale relatiei dintre Budapesta si Bruxelles a fost nu doar ca „societatea civila” sorosista are „capacitatea de a influenta procesul de luare a deciziilor in cadrul Comisiei Europene”, dar si ca exista o puternica intrepatrundere in finantarea acesteia prin granturile norvegiene. Pentru ca, dupa ce au fost facute dezvaluiri privind sponsorizarea directa de catre George Soros a unor organisme acuzate de catre Guvernul de la Budapesta de actiuni subversive la adresa sigurantei nationale, s-ar fi trecut la „Planul B”, cel de asigurare a finantarii mascate a retelei progresiste prin dirijarea acordarii granturilor norvegiene doar catre anumite proiecte.

Solidari cu Soros

Dupa infiitarea in 1994 a Spatiului Economic European, ulterior s-a semnat si memorandmul de constituire a Zonei de Liber Schimb intre Uniunea Europeana si Asociatia Europeana a Liberului Schimb, prin cele trei state care s-au oferit astfel sa fie solidare financiar cu restul tarilor europene: Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Iar in timp Mecanismul Financiar Norvegian a devenit un jucator mai mult decat important pe piata financiara europeana, prin generoasele granturi oferite din postura de „stat donator” unor tari aflate in plin proces de recuperare a diferentelor fata de Occident. Numai ca, desi la inceput toate tarile est-europene se bateau sa obtina o „felie” cat mai mare din „generozitatea” norvegiana, acum s-a ajuns ca stetele membre ale „Grupului de la Visegrad” sa ceara stoparea acestor donatii! Totul in urma semnalelor tot mai puternice ca, de fapt, fondurile astronomice puse la bataie sub forma granturilor norvegiene nu ar fi decat „fonduri de solidaritate” nu cu guvernele tarilor respective, ci doar cu retelele sorosiste!

Jumatate de miliard de euro!

Iata insa ca, in timp ce de la Budapesta se cerea Norvegiei lamuriri oficiale cu privire la acordarea preferentiala a acestor granturi, cerandu-se chiar suspendarea lor pana la lamurirea situatiei, in Romania guvernul tehnocrat al lui Dacian Ciolos „fura startul” negocierilor cu guvernul de la Oslo. Iar negocierile demarate in luna iunie au fost purtate pe banda rulanta, astfel ca in septembrie deja useristul Cristian Ghinea batuse palma pentru ca Romania sa fie prima tara din Uniunea Europeana care sa semneze Memorandumul pentru perioada de finantare 2014-2021, lucru care s-a si intamplat cu foarte putin timp inainte de incheierea mandatului acestuia in fruntea Ministerului Fondurilor Europene. Iar surpriza tuturor a fost cu atat mai mare cu cat Romania a cerut si obtinut marirea alocarii acestor granturi la 502,2 milioane de euro. Numai ca imediat au aparut si dezvaluiri, culmea, tot din zona societatii civile, cum ca jumatatea de miliard negociata pe repede inainte de Ghinea ar fi si fost „unidirectionata” discret prin proiectele asumate de guvernul tehnocrat.

Pe Justitie si societatea civila

Pentru ca, desi s-a batut ceva moneda mediatica pe asa-numitul „pachet anti-saracie” al premierului Dacian Ciolos, majoritatea proiectelor subventionate mai mult decat generos prin granturile norvegiene erau destinate Justitiei si societatii civile. De asemenea, alte proiecte imprtante astfel finantate sunt cele pe mediu si tocmai aici se intra in „zona gri” a unor firme suspectate a se afla sub stricta influenta a anumitor structuri ale „statului paralel”. Ceea ce a facut ca rapoartele informative sa fie blocate la mantinela, mai ales ca, in plus, majoritatea proiectelor pe Justitie sunt unele de formare profesionala a magistratilor. Asa ca in sistem se vorbeste deja de procurorii si judecatorii „norvegieni” care au fost propulsati pe importante functii de conducere dupa ce au beneficiat, fie si prin intortocheate scheme de finantare, de „generozitatea” acestor granturi. Iar despre societatea civila pentru care Cristian Ghinea s-a batut ca un leu sa beneficieze de o „felie” cat mai mare din „tortul” norvegian, rezultatele se vad deja in strada! Numai ca, daca Budapesta isi permite sa bata cu pumnul in masa chiar la Bruxelles, cerand sa inceteze „schema norvegiana” de finantare mascata a retelei sorosiste si dezvaluita de serviciile secrete maghiare, la noi capii SRI-ului nici nu indraznesc barem sa citeasca rapoartele informative pe aceasta tema…