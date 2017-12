Statul paralel al lui Iohannis!

Statul de drept, desi inca functioneaza doar la cota de avarie a reusit sa-si puna mecanismele legale in miscare, in ultimele luni Presedintele Romaniei primind mai multe informari din partea structurilor informative abilitate cu privire la „vulnerabilitatile” deja prea mari ale generalului Lucian Pahontu, pentru ca acesta sa mai poata asigura buna functionarea a unei structuri de o importanta vitala precum Serviciul de Protectie si Paza. Astfel ca s-a stabilit nu doar aplicarea deja traditionalei pensionari de onoare a celui care conduce SPP-ul inca din anul 2005, dar chiar si succesorul acestuia. Care, culmea, dupa mai multe variante discutate la cel mai inalt nivel a ramas chiar propunerea personala a sefului statului, de altfel cam singurul om din sistem in care acesta avea incredere maxima.

Numai ca „ejectarea” a fost anulata in ultima clipa, dupa ce statul paralel creat in jurul lui Iohannis a apasat „butoanele”. Pentru ca, in timp ce si-a facut o obsesie din dezmintirea oficiala a statului paralel din cadrul sistemului de siguranta nationala, iata ca Iohannis are el insusi propria camarila la Palatul Cotroceni, in care gruparea generalilor si cea a tot mai influentilor afaceristi sasi si-au dat mana, formand, astfel, adevarata Putere din Romania!

Una care nu doar ca insfaca halci tot mai mari din economia tarii, dar iata ca are deja influenta de a deturna inclusiv decizii pe care, in mod normal, poate doar CSAT-ul ar mai fi putut interveni. Dar iata ca decat statul de drept pare a fi mai puternica prietenia dintre Ciprian Dragos Pahontu, pus director ROMSILVA in urma unui scandal monstru si Karl Schmidt, directorul controversatei companii Holzindustrie Schweighofer, cunoscut si drept „Cancelarul” lui Iohannis, in urma intangibilitatii sale, in ciuda nenumaratelor acuze de coruptie aduse de zeci de asociatii care se opun defrisarilor ilegale. Insa de care autoritatile statului de drept nu indraznesc sa se apropie nici macar in pozitia de „ghiocel”. Si uite cum, chiar daca Pahontu de la SPP nu si-a asumat oficial la mapa profesionala gradul de rubedenie cu Pahontu de la ROMSILVA, la varful sistemul se spune ca a fost suficient ca acesta din urma sa puna o vorba buna la o portie de sarmale, dintre cele pe care Karl Schimdt le apreciaza atat de mult, pentru ca intreaga strategie de securitate nationala privind SPP-ul si avand deja dat OK-ul de la Palatul Cotroceni sa fie abandonata si singurul general cu ghiul din Romania sa ramana in continuare in fruntea serviciului secret. Si asta tocmai intr-o perioada in care se anunta noi proteste privind recertificarea „stapanilor padurilor” de la Holzindustrie Schweighofer, ceea ce inseamna ca „austriecii” lui Karl Schmidt vor da din nou iama prin munti cu drujbele in maini, sub privirile neputincioase ale padurarilor lui Ciprian Dragos Pahontu de la ROMSILVA.

Cel care, iata, are la randul sau „spatele”necesar din moment ce doar Rovana Plumb, ministrul care a comis-o prin numirea sa in fruntea ROMSILVA, una considerata ilegala de catre procurori a luat calea penala…

Varul de la Romsilva

Cel putin la prima vedere, seful SPP pare a fi mandria de necontestat a familiei Pahontu, fie si pentru simplul fapt ca, iata, se fac deja 13 ani de cand rezista in fruntea serviciului sceret, ramanand chiar „ultima veriga” a statului paralel. Numai ca, mai nou, exista si initiati ai sistemului care sustin ca, de fapt, „varul de la Prahova” ar fi de acum cel mai influent Pahontu, chiar si dupa ce Rovana Plumb si-a luat-o in freza, judecatorii Curtii Supreme dispunand ca fostul ministru poate sa fie cercetat penal de catre procurori tocmai pentru abuz in serviciu prin destituirea fostului director al RNP -ROMSILVA si numirea in locul acestuia a lui Ciprian Dragos Pahontu. Cel care, prin increngaturile transpartinice la care este racordat este considerat unul dintre cei mai influenti oameni de legatura, indiferent cine este la guvernare. Si care, desi are probabil atatea pe cap cu defrisarile barbare care „chelesc” muntii Romaniei, se pare ca nu a putut asista nepasator la iminenta „ejectare” a lui Lucian Silvian Pahontu din fruntea SPP-ului…

„Cancelarul” de la Schweighofer

Karl Schimdt este managerul de achizitii de la compania austriaca Holzindustrie Schweighofer, a carei filiala din Romania este controlata de cetateni de origine sasa, aflati in relatii mai mult decat cordiale cu Klaus Iohannis. Insa desi restul sasilor de la conducerea companiei prefera o discretie absoluta, Karl Schimdt a avut ghinionul de a ajunge o vedeta internationala dupa ce a fost filmat de activistii care militeaza pentru salvarea padurilor din Romania de defrisarile ilegale in timp ce recunostea cu seninatate ca, da, Holzindustrie Schweighofer primeste lemn furat pentru prelucrat. Insa in ciuda protestelor la nivel national a zeci de ONG-uri, de presiunea publica si de descinderile inspectorilor Ministerului Mediului, singura masura a fost declansarea unei… anchete interne moarta din fasa. Pentru ca nicio alta autoritate a statului roman nu a indraznit sa mearga mai departe, stiind ce s-a intamplat intr-un caz asemanator din domeniul asigurarilor, in care Ambasada Austriei „a facut spume” pentru implicarea unei companii intr-o astfel de ancheta, amenintand pe fata cu retragerea tuturor investitiilor din tara noastra. Ceea ce, dupa ce PETROM-ul a fost pus pe tava OMV-ului, chiar ca ar fi fost o problema…

Tovarasi de sarmale…

Din orice pozitie ai privi, „varul de la Prahova” si „Cancelarul” de la Schweighofer se afla pe pozitii antagoniste. Fie si pentru simplul fapt ca RNP – ROMSILVA condusa de Ciprian Dragos Pahontu este societatea de stat care apara padurile tarii, in timp ce Karl Schimdt conduce compania acuzata de nenumarata ori de defrisari ilegale. Cu toate acestea, legaturile dintre cei doi sunt atat de intime incat Pahontu ii cere pe facebook parerea bunului sau prieten Schmidt, intrebandu-l direct : „Iti plac sarmalele mele?”. In plus, la o dezbatere publica despre „jaful austriac”, reprezentantii societatii civile au ramas cu gura cascata auzind replicile partinitoare si ironice ale lui Pahontu la adresa criticilor aduse celor de la Holzindustrie. Mai mult chiar, acelasi director ROSILVA se arata incantat, transmitandu-i mesaj lui Schmidt ca „le-au inchis gura!”, cu referire la pledoaria celor de la Schweighofer la adresa criticilor lor. Asa ca, in timp ce societatea civila se mobilizeaza in aceste zile pentru a impiedica autorizarea recertificarii Holzindustrie Schweighofer de a da iama in paduri in timp ce seful ROMSILVA il intreaba pe managerul companiei austriece daca-i plac sarmalele lui, Lucian Pahontu a fost nu doar pastrat pe functie, dar la Palatul Cotroceni s-a luat si decizia ca acesta sa fie decorat, primind cea mai inalta distinctie din sistem!

FC Hermannstadt, ca la Scornicesti!

Si desi Iohannis continua sa pozeze in „neprihanitul de la Cotroceni”, deja camarila tot mai influenta din jurul acestuia gaseste noi prilejuri pentru a-i alina suferinta ca nu are inca „guvernul meu” celui care, totusi, a fost primar mai multe mandate, ceea ce automat inseamna ca a fost la randul lui „jucator”. Astfel ca nu este zi in care sa nu se anunte noi realizari ale echipei de fotbal sprijinita la greu de Primaria Sibiu si care va promova „ca trenul” in prima liga, primind cadou si un stadion modern de la premierul Mihai Tudose.

Asta cu toate ca noul „Scornicesti” din fotbalul romanesc nici macar nu se cheama FC Sibiu, cum este totusi numele oficial al orasului ale carui autoritati tin in spate clubul, ci … FC Hermannstadt, asta ca sa fie clar ca e echipa lui Iohannis!