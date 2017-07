SRI, „firma mama” a USR!

Cum Nicusor Dan nu este, totusi, Emmanuel Macron, experimentul romanesc USR s-a dovedit unul mai putin reusit decat cel francez. Dar, totusi, iata ca sunt si exceptii, odata cu suirea Uniunii Salvati Romania pe valul manifestatiilor publice reusindu-se penetrarea nu doar a clasei politice, dar si a altor importante institutii ale statului roman. Iar exemplul actualei deputate a USR, Oana Mioara Bizgan Gayrel este cel mai bun exemplu pentru „tefeleii” care, asa tineri, frumosi si liberi cum sunt ei chiar au acum de ce sa creada in „visul romanesc al strazii”.

Pentru ca, cu nu multa vreme in urma, Oana Mioara Bizgan Gayral, aflata printre primii manifestanti din Piata Victoriei, castiga 74.000 de lei pe an in urma prestarii de activitati ca persoana fizica autorizata. Si ce credeti ca facea pe PFA cea care acum i-a luat fata pana si frantuzoaicei Clotilde Armand in cadrul USR? „Activitati de fotocopiere si pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat”. Dupa care, in decurs de doar cateva luni, odata cu venirea la putere a tehnocratilor, tanara „usebista” ajungea nu doar consiliera vicepremierului Costin Borc, dar era numita de Dacian Ciolos administrator si membra in consiliile de administratie la trei dintre cele mai importante companii unde statul roman detine actiuni : Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, SALROM si Santierul Naval Mangalia-DMHI. Si chiar daca multa lume a pus ascensiunea fulminanta, practic fara precedent a activistei USR strict pe seama fostului sau sef de la Lafarge, Costin Borc, lucrurile s-ar putea complica serios odata cu intrarea in ecuatie si a Serviciului Roman de Informatii.

Mai exact a Unitatii DG Securitate Economica din cadrul SRI, pe care atat unii initiati ai sistemului, dar si un incendiar raport contrainformativ o considera drept „firma mama” a USR-ului. Eticheta atribuita poate cel putin pentru eforturile deloc de neglijat pe care, asa dupa cum o arata informatiile intrate in posesia noastra, ofiterul coordonator locotenent colonel Alexandra Cerasela Pana le-ar fi facut pentru sprijinirea unor tineri useristi de a reusi nu doar in cariera politica, dar si in cea economica, prin sprijinirea accederii in diverse consilii de administratie ale unor obiective industriale si economice strategice.

Experta in fotocopiere

Autointitulat drept „partidul antisistem”, USR-ul, inca de pe vremea cand era doar USB nu face practic decat sa copieze „reteta succesului” politicienilor aflati in legatura tocmai cu sistemul. Numai ca, in acelasi timp, si politicienii „traditionali” au toate motivele sa fie invidiosi pe succesul mai tinerilor colegi useristi, ale caror cariere pur si simplu au explodat imediat dupa ce s-au declarat „antisistem”. Astfel, Oana Mioara Bizgan Gayral lucra pe un PFA, fiind experta in fotocopiere, din moment ce activitatea prestata pe persoana fizica consta in „ fotocopiere, pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat”. Dar iata ca tehnocratii „anti-sistem” au venit la Putere si odata cu ei adepta miscarii lui Nicusor Dan a devenit sefa de cabinet a unui alt userist, secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Manuel Costescu. Cel care, dupa ce a fost membru in Consiliul de Supraveghere a Transelectrica, odata ales deputat, a fost repartizat tocmai la comisia pentru controlul SRI. Apoi Bizgan a fost consilier al ministrului Economiei, vicepremierul Costin Borc. Dupa care, pentru a combate mai bine sistemul, in aprilie 2016 era numita in Consiliul de Adminsitratie al Santierului Naval Mangalia – DMHI, in iulie 2016 in CA al SALROM iar pe 29 septembrie 2016, Dacian Ciolos semna numirea sa ca administrator, in Consiliul de Adminstratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Si uite cum, in doar cateva luni, tanara userista a trecut de la „activitati de fotocopiere” pe persoana fizica sa raspunda de soarta a trei dintre cele mai mari companii, cu activitati atat de diferite, cum ar fi sanatatea, constructia de vapoare si extractia de sare!

„Valoarea mea…”

Iar probabil tot pentru a face „un alt fel de politica”, Oana Mioara Bizgan Gayral nu s-a grabit sa demisioneze din cele trei consilii de administratie de unde primea sume frumusele de la buget nici macar pe atunci cand se afla in plina campanie electorala pentru USR. Iar explicatia halucinanta a fost ca de fapt vrea sa ajute chiar si in campania electorala companiile respective, actuala deputata sustinand chiar public ca „nu este vorba de bani, ca nu ma imbogatesc, este o naivitate a mea, am crezut ca pot sa aduc valoare companiilor”! Oricum, cert este ca „valoarea” pe care a adus-o sau nu companiilor a facut, uite, ca Oana Mioara Bizgan Gayral sa ajunga in Parlamentul Romaniei, fiind membra a Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare . De ce tocmai acolo? Poate ca prietenii din sistem or sti cel mai bine…

Unitatea de Securitatea Economica

Cutremurul actual din politica sau din justitie ar fi perceput ca o simpla zgaltaiala fata de „catastrofala” dezvaluire a politicienilor si demnitarilor aflati in legatura cu discreta Unitate DG de Securitate Economica din cadrul Serviciului Roman de Informatii. Sau a listei celor care, sub coordonarea locotenentului colonel Alexandra Cerasela Pana au reusit sa razbata in apele altfel atat de tulburi ale Romaniei ultimilor ani, indieferent de tabara aleasa, cea de stat sau cea privata. Ceea ce probabil a si facut-o pe Alina Mungiu Pippidi sa avertizeze ca SRI-ul a pus umarul la constituirea si sprijinirea USR-ul, in timp ce, culmea, sotul Clotildei Armand dezvaluia la randul sau ca George Soros s-ar afla la randul sau in spatele aceleiasi constructii politice ”anti-sistem”.