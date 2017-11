SRI, da drumul la „Lista Soros – Gulen” !

Pe cand „lupii tineri” din jurul lui Victor Ponta visau cu ochii inchisi ca vor imbatrani la butoanele clasei politice si sistemului, s-a venit si cu ideea infiintarii unei formatiuni nationaliste, care sa acopere si acest segment de electorat, mai ales in Transilvania, acolo unde PSD-ul traditional nu reusea sub nicio forma sa se lipeasca de alegatori. Asa ca partea „nationala a Securitatii” a pitrocit degraba un proiect pentru propulsarea pe scena politica a Partidului „Romania Unita”, avandu-se in spate sprijinul logistic deloc de neglijat al unui Sebastian Ghita aflat la apogeul carierei sale de combinator al sistemului.

Astfel ca o anume directie din SRI s-a apucat vartos de treaba, intocmind un raport incendiar, din care reiesea negru pe alb ca nu mai putin de 22.000 de beneficiari ai „retelei Soros” detineau functii importante in statul roman. Mai mult chiar, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, pe Victor Ponta, care impreuna cu Sebastian Ghita facea naveta la Istanbul, ba cu genunchiul, ba cu baschetul, l-a luat gura pe dinainte si s-ar fi laudat in fata lui Recep Erdogan cu aceasta initiativa a partii de SRI despre care credea ca-i este loiala. Iar „Sultanul” Erdogan doar atat a asteptat, „luand-o la cheie” cu propriile eforturi pentru anihilarea inamicului public numarul unu al Turciei, clericul Fethullah Gulen. Si uite cum raportul SRI a fost urmat de intocmirea unei liste detaliate cu toti „sorosistii” care ocupau la acea vreme functii in aparatul de stat, mai ales in Justitie, unde au fost identificati sute de magistrati. Numai ca, tocmai cand trebuia aruncata pe piata „expertiza” care ar fi aratat ca reteaua Soros din Romania foloseste aceleasi metode de vulnerabilizare a statului ca si reteaua Gulen din Turcia, Victor Ponta s-a inmuiat. Si nu s-a mai dus nici la PRU, lucrurile s-au precipitat iar proiectul nationalist al „patriotilor” din SRI a fost abndonat. Numai ca „lista Soros – Gulen”, asa cum a fost ea numita, exista! Iar printre alte informatii clasificate ale SRI-ului, comisia parlamentara condusa de Claudiu Manda ar putea cere si lista care sa arate, mai ales in cazul magistratilor, si-a dezvaluit sau nu public aceasta apartenenenta …

22.000 de identificari

De ceva vreme, Romania se confrunta cu un adevarat asalt de dimensiuni inca nebanuite al unei „societatii civile” formata dintr-o retea impresionanta de tot felul de ONG-uri, marea lor majoritate functionand cu finantare externa. Aspect deloc de neglijat, chiar daca „hingherii de buticari” de la ANAF nu indraznesc sa-si umfle muschii si la aceasta „oaza” de evaziune. Si cu toate ca monitorizarea acestei influente intra in „fisa postului” ofiterilor de la o anume Directie din cadrul SRI, acestia s-au apucat de treaba de-abia cand au primit OK-ul politic. Iar momentul a venit atunci cand din simbioza Ponta – Ghita trebuia sa apara, ca din spuma marii, o formatiune nationalista, ca doar Romania a ramas singura tara din Centrul si Estul Europei care sa nu bifeze un astfel de partid reprezentativ. Ce-i drept, odata ce li s-a dat „verde”, sereistii s-au miscat cu talent si, in scurt timp, au reusit sa identifice nu mai putin de 22.000 de persoane care erau racordate intr-un fel sau altul la „conducta cu bani” atat de generos si „dezinteresat” intretinuta de catre George Soros. Iar cum multi dintre cei identificati ocupau demnitati si functii importante, fiind grupati mai ales in patru ministere, in frunte cu cel al Justitiei si cel al Fondurilor Europene, tresarirea de orgoliu a SRI-ului parea de inteles. Mai ales ca, de departe, cel mai „penetrat” era Ministerul Justitiei, unul care „colcaia” de oameni a caror activitate profesionala s-a intersectat cu cea a organizatiilor care fac parte din reteaua sorosista…

„Copy – paste” dupa modelul turcesc

In paralel insa cu intocmirea listei, pe fondul interesului aratat de catre Recep Erdogan, presedintele Turciei cu a carui prietenie se impauna Victor Ponta, „scriitorii din Padure” au primit si sarcina intocmirii unei analize informative speciale, care sa fie „scursa” in presa si, astfel pregatita, ar fi trebuit apoi recunoscuta si oficial. Iar concluzia indraznetului raport era tocmai aceea ca extinderea retelei Soros in Romania este aidoma cu expansiunea retelei Gulen in Turcia! Si sa se dezvaluie domeniile vulnerabilizate ale sigurantei nationale unde actionau demnitari si inalti functionari care beneficiasera, intr-o forma sau alta, de sponsorizarile directe sau mascate ale „societatii deschise” ale lui George Soros. Lucru extrem de interesant, fie si daca am lua ultimul exemplu, cel al procuroarei Carmen Lancranjan, cea care l-a „executat” pe Liviu Dragnea si care a primit o finantare frumusica pentru un proiect tocmai de la una dintre fundatiile patronate direct de catre George Soros. Asa ca, SRI, da drumul la lista, sa-ti mai speli barem astfel din pacatele „complicitatii tacite” la penetrarea Romaniei de catre organizatii care in tari precum Ungaria, Cehia sau Polonia sunt consoiderate „vulnerabilitati” la adresa statelor respective…