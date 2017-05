SRI, „carotat” de DNA!

Iata ca, in plin succes fulminant al listarii actiunilor RCS&RDS la bursa, comunicatul oficial al Directiei Nationale Anticoruptie privind inculparea mai multor conducatori ai trustului dirijat din umbra de catre „miliardarul fara chip” Zoltan Teszari a cazut ca o adevarata ghilotina. Facandu-i pe multi sa se intrebe ce naibi s-a intamplat.

Insa nimic nu mai poate surprinde in ziua de astazi, mai ales ca, in urma cu ceva vreme, dezvaluiam in exclusivitate ca „lantul de iubire” ce a legat „binomul” atata vreme se va rupe abia atunci cand DNA va trece la contraatac si va declansa asaltul final la cel mai important trust media, dar in acelasi timp si colos financiar din Romania. Ceea ce, dupa principiul „unde dai si unde crapa”, ii va scoate din sarite pe multi dintre generalii din „nucleul dur” al Serviciului Roman de Informatii. Si iata ca inevitabilul s-a produs, acum urmand, cel mai probabil, riposta celor care nu vor accepta prea usor acest „afront”, mai ales ca are o miza financiara de-a dreptul uriasa, practic fara precedent in Romania ultimilor ani…

Unde-i doare mai rau!

Analistii s-au repezit sa disece pe toate planurile „surpinzatoarea” ancheta a Directiei Nationale Anticoruptie impotriva unui conglomerat considerat, culmea, chiar printre principalii sai sustinatori.

Multi s-au si repezit sa inregistreze intreaga poveste „pe persoana fizica”, in timp ce prea putini au identificat coincidenta ca, la atatia ani de la comiterea faptelor incriminate, „bomba” a fost detonata la doar o zi dupa ce se anunta ca listarea actiunilor RCS&RDS se dovedeste drept cel mai mare succes de la noi de pe bursa din ultimul timp.

Dincolo insa de toate aceste „picanterii” alimentate si de catre Dumitru Dragomir, cel care se plange ca pentru cele 3,5 milioane de euro de la RCS&RDS el facea la schimb publicitate la saloanele de nunti, initiatii sistemului considera ca, prin aceasta miscare, un „actor nestiut” din succesul in afaceri al lui Zoltan Teszari este lovit unde il doare mai tare. Si ca o anume grupare din SRI ar resimti din plin deschiderea acestui nou front din razboiul justitiei. Cert este ca, daca aceasta ultima ipoteza este si cea reala, atunci este de asteptat ca si urmatoarea miscare a adversarului sa fie cel putin la fel de spectaculoasa precum punerea sub acuzare a directorului general Ioan Bendei…