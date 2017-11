SPP-istii lui Iohannis fug la SRI!

Gata, dupa ce l-am lasat pe generalul Lucian Pahontu sa-si serbeze in liniste ziua de nastere, desi la paranghelie nu i-a venit cel putin unul dintre „invitatii surpriza” cu care vroia sa ia ochii comesenilor, seful Serviciului de Protectie si Paza intra din nou in malaxorul dezvaluirilor, de aceasta data avand de facut fata unei situatii cu care nu este obisnuit. Pentru ca, vrea-nu vrea, Pahontu trebuie sa dea cat de curand niste explicatii „dureroase”. Si nu este vorba aici musai despre continuarea anchetei in dosarul vanatorii la care a participat si Lucian Pahontu si care s-a soldat prin uciderea prin impuscare a unui barbat.

Pentru ca noua „buba” aparuta unde se astepta mai putin Pahontu si la care trebuie sa se „scarpine” acum tine de iminenta plecare a unor luptatori de elita din cadrul SPP la Serviciul Roman de Informatii. Si cum acestia au fost „tocati” de comandantul Unitatii de Interventie Antiterorista, celebrul „Coldica”, pe „numele” sale reale Darius Strete Ascariu, pana ce au fost impinsi sa plece. In cazul unora sa se intoarca la Brigada Antitero a SRI sau sa faca acest pas dupa ce au lucrat doar in cadrul SPP, in cazul altora. Astfel ca la prima vedere s-ar parea ca actuala conducere a serviciului ar avea toate motivele sa-si frece mainile de fericire ca a scapat de luptatorii incomozi fie si prin faptul ca il depaseau pe „Coldica” cam la majoritatea probelor si testelor. Conducere din care, mai nou, spre disperarea celor care nimeresc langa el la sedinte, colegii mai sensibili stiu de ce, a ajuns sa faca parte si generalul Balan, care a preluat functia ramasa vacanta dupa ce generalul Cristi Cioc a fost impins sa se retraga, cel putin pentru moment, in civilie. Si asta pentru ca baietii care deja a trecut cu brio testele la SRI, unde vor fi facuti ofiteri si incadrati si respectati conform pregatirii lor profesionale de exceptie sunt tocmai cei fara de care presedintele Romaniei obisnuia sa nu faca niciun pas, nici in vizitele oficiale si nici in drumetii!

Iar cand va vedea ca lipsesc tocmai garzile de corp cu care se obisnuise si in care avea atata incredere, cu siguranta Klaus Iohannis il va intreba pe Pahontu ce s-a intamplat cu ei. Si daca acesta avea gata pregatita „placa” despre cine stie ce motive personale, ei bine, iata ca adevarul este doar acesta: SPP-istii lui Iohannis fug la SRI satui de umilinte si ca sa-si poata sa-si faca meseria de adevarati luptatori, refuzand cu demnitate sa fie transformati in „urechelnite”, in urma unor operatiuni precum „Bogdan”, precum majoritatea aghiotantilor de demnitari…

Pahontu, valet parking acas’ la Oprea!

Dupa cum dezvaluiam chiar ieri, deja oameni din sistem isi pregatesc declaratiile pe care urmeaza sa le dea in fata comisiilor parlamentare de control, astfel ca broboane reci de sudoare apar deja pe sub caschetele multor sefi de structuri care aderasera la „statul paralel”, in vremurile de glorie ale acestuia. Iar printre cei care chiar au de ce sa se ingrijoreze, desi pana acum a reusit performanta „cameleonica” de a trece neobservat in isteria generata de „cina cea de taina” din sufrageria lui Gabriel Oprea se numara si Lucian Pahontu.

Cel care, desi nu a participat efectiv la intalnirea din noaptea generalilor, a avut totusi „rolul” sau, chiar daca doar unul de „valet parking” pentru cei care s-au deplasat la ceas de seara la casa lui Oprea din Cotroceni. Caci parcarea discreta a limuzinelor ar fi revenit in sarcina unor sepepisti loiali generalului Pahontu, cel despre care ar exista informatii ca ar fi dat chiar personal cateva „raite” prin zona, fara a cobori din masina, pentru a se asigura ca nu-s probleme in strada…

„Coldica” stinge lumina

Generalul Cioc a parasit SPP-ul dupa ce nu a acceptat umilinta insarcinarii de a negocia pretul cerbului impuscat de Donald Trump Jr. Iar odata deschisa aceasta „cutie a Pandorei”, tot mai multi dintre cei care nu vroiau „sa pupe ghiulul” sefului cel mare au fost facuti sa plece la randul lor din cadrul serviciului, cu sau fara stiinta initiala a lui Lucian Pahontu. Insa parca niciodata nu s-a depasit o „linie rosie” ca acum, cand „Coldica” a reusit performanta sa-si indeparteze unii dintre cei mai apreciati luptatori din cadrul structurii, unii dintre acestia facand deja pasul decisiv al plecarii la SRI, unde au si luat cu brio baremele necesare. Si fara ca sa se ingrijoreze cineva din conducerea SPP de aceasta vulnerabilizare a Unitatii de Interventie Antiterorista, structura de elita vitala pentru buna functionare a serviciului, indepartarea luptatorilor nu face decat sa amplifice exodul catre Brigada Antitero din cadrul Serviciului Roman de Informatii. Mai ales cand restul luptatorilor vor afla ca deja de acum aproape fostii lor colegi nu doar ca vor beneficia de conditii mult mai bune, dar ca un prim semn al aprecierii de catre SRI acestia vor fi trecuti, in sfarsit, in randurile corpului ofiterilor.

In timp ce la SPP erau pusi de „Coldica” sa faca „mers tactic” pe „melc” si din cauza „smenuirii” constructiei sediului nu avea nici macar posibilitatea sa-si parcheze masinile de interventie la etajul lor, asa cum ar fi obligatoriu pentru indeplinirea cu brio a misiunilor. Si toate astea pentru ca nu ar fi vrut sa colaboreze, mai ales ca erau tot timpul in preajma sefului statului…

„Pai ce-ai facut, Lucica”?

Si cu toate ca planul lui Coldica a reusit in mare parte, operatiunea de indepartare a luptatorilor antietroristi s-ar putea intoarce insa ca un bumerang impotriva actualei conduceri a SPP. Caci este greu de crezut ca Iohannis nu va observa „schimbarea garzii” si nu va intreba ce s-a intamplat. Si atunci sa vedem ce o iesi daca se va cere si audierea luptatorilor ramasi loiali strict misiunii de protectie a presedintelui Romaniei si va iesi astfel la iveala adevarul despre motivele reale pentru care acestia s-au decis sa plece de la SPP la SRI…