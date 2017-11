„Soferul General” a pus capii Politiei!

Iata ca, in timp ce „pila” soferului lui Liviu Dragnea, subsecretarul de stat Mihai Valeriu asteapta cu sufletul la gura sa vada daca Iohannis il unge sau nu chestor, un alt cap al Ministerului de Interne, „legendat” in tot sistemul ca avand o cariera fulminanta dupa ce a fost remarcat pentru ale sofatului si a ajuns sef al Politiei Capitalei si, mai nou, adjunct la IGPR recurge la o mutare de-a dreptul halucinanta. Menita, cel mai probabil, sa-i ia ochii tot mai neputincioasei Carmen Dan. Mai ales ca, din cate se aude, chestorul Mihai Voicu ar fi in carti pentru chiar sefia suprema a Politiei Romane!

Pentru ca scaunul lui Bogdan Despescu parca pare retezat cu gaterul, initiatii sistemului stiind foarte bine de ce, astfel ca sefia Politiei Romane va fi in curand disponibila. Pana atunci insa, la nivelul IGPR are loc o rotire de cadre cum nu a mai cunoscut ministerul de pe vremea „boului” Postelnicu. Si uite cum toti sefii de sectoare din Bucuresti vor fi schimbati intre ei, mutati de la un sector la altul, existand indicii ca aceasta socanta „masura manageriala” ar fi fost asumata, inclusiv prin viu grai, chiar de catre chestorul Mihai Voicu…

Lista cu noii sefi

Pe scurt, noii sefi ai Politiilor de sector din cadrul DGPMB sunt urmatorii : Ionut Bogdan Dana la Sectorul 1, Geani Mihai Cozma la Sectorul 2, Grigore Brandusescu la Sectorul 3, Cornel Drumariu la Sectorul 4, Tiberiu Tase Ionita la Sectorul 5 si Aurel Ciocirlan la Sectorul 6. Faza tare insa este ca tot acestia erau sefii Politiilor de sector si pana acum, doar ca fiecare la alt sector. Si care o fi logica rocadei prin care seful de la 5 a fost pus sef la 2, cel de la 3 la 4, cel de la 1 la 6 si tot asa, poate doar chestorul Mihai Voicu sa-i lamureasca pe mai-marii ministerului, care au ramas la randul lor cu gura cascata de o asemenea „reorganizare” fara precedent… Mai ales ca, la cate scandaluri zguduie MAI-ul o astfel de trasnaie aproape ca pare „pistol cu apa” daca la mijloc n-ar fi si alte inetrese strategice, semn ca lupta fratricida pentru sefia Politiei Romane devine mai crancena decat oricand…