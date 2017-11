Soc! Sefii ANAF, buni de plata!

Sprijinul popular imens de care se bucura legea raspunderii magistratilor, dincolo de puternicele controverse legate de celelalte amendamente pe pachetul legislativ disecate in comisia lui Iordache pare sa le fi dat noi idei guvernantilor. Mai ales ca atat la nivelul coalitiei de guvernare, cat si in cadrul Cabinetului Tudose se vorbeste tot mai des de una din cauzele „secrete” ale blocajului din economie.

Este vorba despre faptul ca, in ciuda promisiunilor aruncate pe piata dupa adoptarea politicii de relaxare fiscala, mai-marii ANAF nu doar ca nu se tin de cuvant, dar calvarul a zeci de mii de oameni de afaceri romani continua, in timp ce acestora din urma nu li se mai ofera nicio solutie la indemana pentru a putea scapa din ghearele falimentului si a nu ingrosa astfel randurile asistatilor sociali cu alte cateva sute de mii de angajati. Pentru ca desi abuzurile halucinante din perioada „hingheriadei” declansate de Gelu Diaconu si Victor Ponta, cei care asmuteau armata de la Antifrauda impotriva firmelor romanesti au fost asumate, fie si cu jumatate de gura, de catre cei care s-au perindat de atunci la conducerea puzderiei de directii din cadrul structurii, birocratia ANAF face ca niciunul din angajamentele asumate ca , de exemplu, „ cum blocam conturile, la fel de repede le vom si debloca” sa nu fie asumate de vreun sef sau sefulet. Insa situatia s-ar schimba radical daca, asa cum sustin surse guvernamentale, modelul legii rasunderii magistratilor ar fi extins si la nivelul inaltilor functionari din ANAF sau alte structuri fiscale, care ar putea fi buni de plata, „pe persoana fizica”, atunci cand, fara niciun temei legal si invocand doar pretextul „fricii de procurori”, s-au dovedit „mai catolici decat Papa”, continuand astfel sa bage in faliment, din pura nesimtire sau neputinta, alte mii de companii.

Ca la magistrati!

Se pare ca nu doar Liviu Dragnea, dar, mai nou, si premierul Mihai Tudose ar fi foc si para dupa ce i-au parvenit tot mai multe informatii dinspre mediul de afaceri cu privire la blocajul fara precedent de la nivelul ANAF. Mai ales ca tot mai multe companii, oricat s-ar stradui, nu pot iesi din „capcana” birocratica a celor care continua sa se umple de hartii, doar pentru a nu-si asuma astfel nicio responsabilitate.

Nici macar atunci cand este vorba de indreptarea unor abuzuri recunoscute inclusiv de instantele de judecata, preferand sa traga de timp cu ingroparea firmelor intr-o cantitate uriasa de „hartie igienica”, una cu antet, parafe si semnaturi, ce-i drept. Asta desi, in instantele de judecata, procesele castigate de catre victimele ANAF se apropie deja de un proces halucinant de 100% ! Iar multe, tot mai multe dintre companiile practic falimentate de „incapatanarea” ANAF de a nu-si respecta angajamentele publice de relaxare fiscala au inceput sa depuna plangeri penale direct impotriva functionarilor care se fac astfel vinovati de crearea unor prejudicii astronomice la nivelul economiei romanesti. Una pentru a carui salvare premierul Mihai Tudose ar putea „reseta” activitatea ANAF-ul prin luarea unor masuri drastice, chiar in aceasta iarna, asa dupa cum se aude deja…