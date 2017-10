Soc! Pilotii militari, inlocuiti cu civili!

Parca niciodata nu a fost mai faramitat Ministerul de Interne decat acum, cand tot mai multe grupuri si grupulete de influente se zbat sa-si faca propriile „culoare”, pentru a „muta casutele” ramase libere dupa destructurarea „fratiei chestorilor”. Iar unul dintre cei care se agita tot mai zgomotos este subsecretarul de stat Mihai Valeriu, cel al carui CV se bazeaza pe faptul ca i-a fost sef pe la „ACVILA” lui Adrian Mladinoiu. Iata insa ca, in loc sa-si linga ranile dupa ce nu a „pupat” postul lui Cornel Ciocoiu, pe care si-l dorea atat de mult, Mihai Valeriu a facut o adevarata obsesie pentru Inspectoratul General de Aviatie al Internelor.

Structura greu incercata chiar si dupa ce seria de dezvaluiri din „National” a dus la decapitarea „clanului comandorilor”, lasandu-se inclusiv cu dosare penale aflate in curs de instrumentare de catre procurorii militari. Insa cum acestia din urma au doar doua viteze, „incet” si „foarte incet”, recuperarea prejudiciului aproximat in jurul sumei de doua milioane de euro, „gaura” facuta prin tot felul de zboruri fictive, bate pasul pe loc. Timp in care Mihai Valeriu ba descinde la sediul IGAV din Baneasa, ba face convocari intempestive la minister, ba forteaza semnarea de catre Carmen Dan a actelor prin care, musai, vrea sa predea Aviatia Internelor catre un civil, convins fiind ca „pilotii militari sunt cu totii niste hoti”.

175 milioane euro

Sub pretextul reformarii IGAV, Mihai Valeriu a incercat la sfarsitul lunii iulie o mutare indrazneata de transformare a structurii de organizare, facuta insa fara respectarea procedurilor si a actelor normative interne ale MAI. Insa „consiliat” din umbra de acum pensionarul Soroceanu se forteaza din nou semnarea documentelor prin care managementul acestei institutii militare de o importanta strategica nationala covarsitoare sa poata fi realizat de orice problema, inclusiv din randurile civililor.

Iar alarmat de mobilizarea cadrelor din IGAV, care au promovat propriile documente, prin care ar urma ca structura militarizata sa fie condusa de un pilot ajutat de alte persoane cu pregatire aeronautica, vijeliosul subsecretar de stat a descins mai zilele trecute la sediul din Baneasa. Unde, timp de cinci ore, amenintand cu verificarea muncii fiecarui pilot si indepartarea acestora din IGAV a cerut sa primeasca la birou o noua initiativa de transformare a posturilor managementului, care sa nu vizeze in niciun caz si pilotii, care ar fi doar niste „hoti”. Insistand ca structura oricum va deveni una civila si cerandu-le subalternilor sa vina prin urmare la servici in tinute cat mai lejere, Valeriu si-ar fi continuat razboiul personal cu pilotii si pe un alt front, reusind sa intre la Carmen Dan, pentru a o convinge sa parafeze venirea unui civil in fruntea IGAV. Avand insa stiinta de dedesubturile cazului si cum Raed Arafat era oricum plecat, ministrul de Interne i-a zis din nou „pas”. Situatia ramanand insa la fel de incordata, mai ales ca sunt alocati deja bani frumosi, prima transa, de 175 de milioane de euro, pentru cumpararea de elicoptere noi pentru IGAV! Iar transformarea managementului structurii militarizate intr-unul civil nu ar face decat ca asigurarea mentenantei sa fie „externalizata”, beneficiarii fiind deja binecunoscuti in sistem. Asa ca s-ar putea sa se insele amarnic cei care cred ca razboiul pentru numirea unui nou inspector general in fruntea IGAV nu are o miza chiar atat de mare…