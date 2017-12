Soc! MAI fileaza SRI!

Iata ca mintile infierbantate sub caschetele prea mari ale unor „militieni” care se declara „cu Dragnea in suflet” tocmai ce sunt pe cale sa arunce un Minister de Interne oricum greu incercat de scandaluri in ultima vreme intr-un conflict deschis interinstitutional cu alte structuri de forta. De parca Dragnea nu mai de asta nu ar avea nevoie acum, de intrarea intr-un nou „clinci” cu serviciile secrete.

Cert este insa ca, dupa modelul ultima oara incercat de Gelu Oltean, pe vremea cand acesta se afla in fruntea DGPI, o anumita grupare cocotata nu de mult la varful MAI s-a apucat de o initiativa pe cat de halucinanta, pe atat de riscanta. Pentru ca a te manca undeva sa identifici presupusii ofiteri sub acoperire ai unor servicii secrete, fara a te pune nimeni, este cale cu „sens unic”. Mai ales ca, de aceasta data, nu mai este vorba de „Doi s’ un sfert”. Pentru ca serviciul secret al Ministerului de Interne a inceput sa-si reseteze activitatea in ultima vreme si sa-si vada de fisa postului, rezultatele laudabile de altfel neintarziind sa apara. Asa ca „filajul paralel” prin care se fac liste cu „acoperitii” care ar fi penetrat chipurile MAI-ul racoland oameni din interior si spionarea celor „din Padure” sau „din Deal”, desi poate parea o simpla joaca pentru membrii „fratiei” care s-au uitat probabil la prea multe filme cu agenti secreti poate parea o simpla joaca pentru ei. Dar uite ca este luata in serios de „tintele” care nu gusta astfel de operatiuni.

Mai ales ca, sa nu uitam, nu a trecut chiar atat de multa vreme de cand alti politisti care se credeau la adapost „Barlogul Lupilor” au efectuat actiuni de filaj paralel si rezultatele deja se stiu. Caci, in fond, vorba romanului, ce-si face omul cu mana lui, „lucru manual” se numeste…

Din „Padure” in „Deal”…

Prinsi intre atatea activitati de sfarsit de an, printre care si „urgenta” de a dota de urgenta politistii din tara cu veste antiinjunghiere de la o firma al carui nume il stie deja tot sistemul, unii dintre sefii MAI-ul isi mai gasesc iata timp sa le tina si locul colegilor de la „Doi s’ un sfert”, desi nu au primit nicio atributie in acest sens. Si nici nu aveau cum, mai ales ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, DGPI nu este de aceasta data sub nicio forma implicata in aceasta operatiune „sinucigasa”, prin care se fac „identificari in masa” pentru a fi „pusi la respect sereistii” care ar face naveta intre „Padure” si „Deal” pentru a strica fabrica generalilor lui Dragnea. Un Dragnea care, de altfel, va inghiti cu greu acest exces de zel al celor care, din dorinta de a se face utili, tocmai ce s-au transformat din vanator in vanat. Ceea ce nu face decat sa adanceasca „haul” creat intre diversele grupari care se lupta pentru preluarea haturilor puterii in cadrul MAI de la o Carmen Dan care reuseste tot mai greu sa mentina un echilibru intre diversele „comenzi politice” care se dau pentru intrarea MAI intr-o sfera sau alta de influenta. Desigur, ramane de vazut si care sunt resorturile ascunse ale „declaratiei de razboi” cu totul surprinzatoare facuta SRI-ului si Palatului Cotroceni deopotriva de la varful MAI si daca este vorba doar o initiativa „pe persoana fizica” sau chiar se coace ceva. Oricum, amenintarile „rebelilor” de la MAI cu „vendette” prin parc sau scarile blocurilor impotriva femeilor si copiiilor sunt acum la randul lor atent monitorizate, de data aceasta legal si pe bune, mai ales ca provin din partea unor membri ai fortelor speciale. Astfel ca ramane de vazut daca Liviu Dragnea le va multumi sau nu pentru noua samanta de scandal ce au aruncat-o provocator in sistem, mai ales intr-o vreme in care lucrurile tocmai ce pareau sa se mai linisteasca…