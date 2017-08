Soc in sistem, Codrut i-o trage lui „nea Gusti”!

Planul secret din urma cu ceva vreme, prin care fostul sef al DIICOT urma sa fie „uns” conducatorul Parchetului Militar, desi fusese facut general fara ca macar sa aiba o singura zi de armata a fost „dezactivat” in ultima clipa, in urma dezvaluirilor noastre privind aceasta tentativa. Iata insa ca atat orgoliosul Codrut Olaru, cat si inca influenta grupare transpartinica si din lumea magistraturii care il sustine se afla in spatele unei noi operatiuni de tip „blitzkrieg”, prin care se incearca aplicarea loviturii de gratie Procurorului General al Romaniei, Augustin Lazar.

Ce-i drept, „nea Gusti” si-a facut-o cu mana lui, excesul aiurea de zel si comportamentul de vataf de tara facand ca procurorul general sa fie oricum pe faras. Numai ca debarcarea acestuia va fi grabita de schimbarea de plan a actualei coalitii de guvernare, ai carei lideri, mai ales dupa ultimele vizite mai mult sau mai putin oficiale la Bruxelles, au ajuns la concluzia ca Laura Codruta Kovesi este inca o nuca prea tare pentru politicienii nostri. Si chiar daca Adminstratia Trump pare sa adopte „modelul elvetian” pe aceasta tema, anuntand pe cai discrete de comunicare neoficiala ca nu sustine nicio tabara in acest razboi fratricid care macina Justitia de la noi, mesajul de sustinere al presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pare sa fi fost atat de transant, incat asaltul final prevazut asupra „redutei” din fruntea DNA nu va mai fi declansat chiar atat de repede.

Mai ales ca, inclusiv pe caile Vaticanului, altfel atat de combativul Popescu Calin Tariceanu a hotarat sa o lase mai moale cu fortarea acestei schimbari, in urma „rugamintii” persoanle a lui Juncker. In schimb, cum oricum trebuie platit „tributul” pentru cei exasperati de faptul ca nimic, dar absolut nimic nu se schimba in Justitie dupa 11 decembrie 2016, Augustin Lazar a devenit deja „tinta in miscare”, maia les ca de la Bruxelles s-ar fi dat deja acceptul tacit sa cada „unul din cele doua capete” cerute. Asa ca Lazar se va bucura cat de curand de o pensie mai mult decat indestulatoare, in timp ce Codrut Olaru, deja incalzit de perioada petrecuta acum la Sectia pentru procurori din cadrul Consilului Superior al Magistraturii este gata pregatit sa dea lovitura vietii. Fara a-si asigura insa spatele si din dealul Cotrocenilor, ceea ce se va putea dodvedi o greseala fatala…

Din lac in put

Desigur ca experienta profesionala a lui Codrut Olaru este principalul atu al acestuia, mai ales ca ea se vede pe deplin si in aceasta perioada, in care fostul sef al DIICOT-ului se cam afla la timona intregii sectii pentru procurori din cadrul CSM. De asemenea, sustinatorii acestuia, care deja au intrat intr-o discreta campanie de imagine la nivelul altor structuri din sistem, unde Codrut Olaru nu este vazut chiar cu simpatie, incearca sa dea asigurari ca, daca va fi acceptat procuror general, acesta este deja „harsait” si uns cu toate alifiile pentru a tine un echilibru intre gruparile rivale. Si, intr-adevar, nu trebuie uitat ca Olaru, pe cand se afla la apogeul carierei sale, a fost perceput cam singurul magistrat care a stiut sa pastreze legaturi puternice si cu nucleul dur pesedist din asa-numita „grupare a moldovenilor”, fiind insa, in acelasi timp, considerat si „omul lui Basescu”. Cu toate acestea, sursele noastre sustin ca prea multi dintre liderii sistemului stramba din nas la auzul variantei Codrut Olaru, cu totii fiind de acord ca Augustin Lazar trebuie sa plece, dar se tem sa nu pice din lac in put. Mai ales ca la un anumit nivel se vorbeste inca de „scheletii din dulapul” lui Olaru de pe vremea cand DNA nici nu se compara macar cu DIICOT-ul condus de el. O situatie asemanatoare si cu cea a lui Daniel Morar, de altfel, un alt magistrat luat in calcul, la randul sau, pentru a o inlocui, cand se va da „verdele” international, pe o Laura Codruta Kovesi tot mai izolata.

General fara armata

Desi era procuror general adjunct al Romaniei iar Tiberiu Nitu intrase deja in malaxorul decaderii, Codrut Olaru, pragmatic ca de obicei, nu a insistat sa incerce „marea cu degetul” si sa forteze sa-i ia locul acestuia. In schimb, si-a asigurat un exil de lux in fruntea Parchetului Militar, mai asteptand doar „miruirea” in acest post caldut. Numai ca, „ghinion”, dezvaluirile din „National” privind acest plan, facute cu doar cateva zile de numirea propriu-zisa i-a alertat pe cei avertizati astfel ca verificarile trebuie sa fie mai mult decat minutioase. Pentru a se da barem o explicatie cum de Codrut Olaru, fie el si sprijinit la acea vreme pe atotputernica fliera din magistratura a lui Gabi Oprea a ajuns general fara sa efectueze macar o singura zi de Armata! Si sa se spuna daca au fost sau nu urmati toti pasii prevazuti de Legea 80 privind statutul cadrelor militare, in care sunt prevazute conditiile cumulative necesare.

Schimbare de macaz

Ce-i drept, „ungerea” ca general a lui Codrut Olaru s-a efectuat in timpul mandatului lui Klaus Iohannis. Insa acest amanunt nu reprezinta nici pe departe o chezasie ca, de aceasta data, seful statului nu va fi cu mult mai prudent atunci cand va fi nevoit sa se pronunte cu privire la numirea unui procuror general. Pe care, scriptic vorbind, o va efectua tot Tudorel Toader, doar ca nimeni nu – si mai face iluzii ca ministrul Justitiei se poate dovedi coerent pana la capat cu vreun proiect sau ca ar putea reprezenta „girantul perfect” pentru un post de o asemenea importanta. In schimb, Iohannis tocmai ce se afla intr-un intensiv proiect de „rebrenduire” a intregului sistem. Iar presedintele Romaniei nu doar ca autorizeaza „schimbarea liniilor”, dar chiar cere intempestiv ca in locul celor cu „vulnerabilitati” politice sau de alta natura sa fie numiti doar profesionisti care sa poata reseta imaginea structurilor vizate. In plus, nu trebuie uitata nici „dusmania” arhicunoscuta in sistem dintre Corut Olaru si Codruta Kovesi. Astfel ca, fie si daca reuseste sa i-o traga lui Augustin Lazar si se obtine schimbarea acestuia, ramane de vazut daca se va si putea obtine impunerea lui Codrut Olaru drept procuror general al Romaniei. Cu toate ca, intr-adevar, alte variante de rezerva nu prea exista la indemana actualei coalitii de guvernare, care s-a ars deja pe frontuls Justitiei cu „exaltati” ca Florin Iordache sau timorati ca Tudorel Toader…