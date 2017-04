Soc in politica: Apare Liga Vestului!

Liga Nordului a fost un proiect politic pe cat de surprinzator, pe atat de controversat. Mai ales ca, la un moment dat, alianta de dreapta infiintata de „popularul” Umberto Bossi in urma cu peste doua decenii parea marea castigatoare a preluarii controlului puterii in Italia. In plus, miscarea care nega la bun inceput ca ar avea tendinte secesioniste, sustinand ca vrea doar o „desprindere financiara” de restul Italiei a fost rapid clonata si in alte tari occidentale, in frunte cu Austria. Dupa un inceput fulminant insa, Liga Nordului s-a plafonat la un prag electoral care o face sa fie o prezenta constanta in Parlamentul de la Roma si sa aiba o influenta deloc de neglijat in viata politica italiana, dar care nu-i permite in niciun caz sa aspire la preluarea Puterii administrative.

Iata insa ca, dupa marsul triumfal al „rosiilor” la alegerile din 11 decembrie, unii strategi cu puternice radacini la Bruxelles par decisi sa copie modelul Ligii Nordului si in tara noastra. Asa ca, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia naostra, cu binecuvantarea mai-marilor Comisiei Europene, unii consilieri „transpartinici” lucreaza deja intens la un proiect de unificare a dreptei, in care atat PNL-ul, dar si USR-ul si alte formatiuni politice sau civice care si-au declarat „dusmania” pe viata si pe moarte cu PSD-ul sa fie „recuperate” intr-o viitoare alianta denumita, cel mai probabil, „Liga Vestului”. Si care ar urma sa sustina, pentru viitorul apropiat, un cuplu format din Klaus Iohannis la Presedintie si globalistul Dacian Ciolos reintors la Palatul Victoria. Vestea soc este insa ca, in felul acesta, PNL-ul va renunta la lupta in alte zone geografice, capituland si ramanand sa faca figuratie in sudul tarii, in frunte cu Capitala. Asa ca, in timp ce filialele din fief-urile deja traditionale ale pesedistilor vor fi lasate sa se zbata in agonie financiara si sa se descurce cum or putea, toate resursele partidelor de dreapta vor fi concentrate in vestul tarii, Liga Vestului bazandu-se exclusiv pe controlul total asupra a cinci „citadele” precum Oradea, Timisoara, Clujul, Aradul si, bineinteles, Sibiul prezidential. Insa, desi se va incerca de la bun inceput sa se limiteze cat mai mult discutiile privind temerile unui proiect secesionist, se pare ca strategii Ligii Vestului se vor baza tocmai pe conceptul udemerist ca „noi platim impozite in Ardeal si nu vrem ca banii nostri sa fie tocati la Bucuresti”. Culmea este insa ca, pana si din acest punct de vedere, lucrurile stau in realitate cu totul altfel cu „Vestul cel harnic si bogat” si cu „Sudul cel puturos si sarac”.

Abandoneaza restul tarii

Surse de la varful mai multor filiale liberale sustin ca, pur si simplu, se conving pe zi ce trece ca organizatiile pe care le conduc nu mai intra in vederile conducerii centrale pentru revitalizarea activitatii. Si ca, pur si simplu au fost abandonate, noul trend la varful partidului fiind ca toate eforturile logistice, umane si mai ales financiare ale partidului sa fie concentrate doar in zona de vest. Pentru ca PNL-ul sta deja pe un adevarat butoi de pulbere, iritarea crescand dupa ce s-a aflat ca partidul va trebui sa forteze doar „ingalbenirea Vestului”, pentru a putea „rupe” aici totul la alegeri, mai ales ca se asteapta si la un sprijin intens atat din partea unui USR debarasat de Nicusor Dan, dar si a „societatii civile”. Iar odata ajuns nivelul sperat, partidul va fi pus la picioarele cuplului Klaus Iohannis – Dacian Ciolos, care va incerca astfel sa opreasca „hegemonia” pesedista. Iar unii lideri liberali au deja suspiciuni ca „planul nebunesc” ar fi fost conceput de la Bruxelles, de unde a fost transmis in tara prin Dacian Ciolos, cel care urmeaza ca, alaturi de presedintele Klaus Iohannis, sa aiba un rol decisiv in gestionarea proiectului Ligii Vestului. Alianta care ar trebui sa domine politic Transilvania, unde se asteapta sa ajunga la un prag electoral de peste 70 la suta!

Stau in cinci oameni!

Deja la laurii proiectului, daca acesta va reusi, sunt abonati Klaus Iohannis si Dacian Ciolos, adica „marii profitori”, cum ii numesc deja „sustinatorii” din partidele traditionale de dreapta. In schimb, cel putin momentan, vor lucra „cu carca” la crearea noii formatiuni cinci oameni mari si lati, intrucat „pilonii principali” pe care se construieste proiectul Ligii Vestului sunt municipiile Oradea, Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Sibiu. Asa ca „greul” vor trebui sa-l duca Ilie Bolojan, Nicolae Robu, Emil Boc, Gheorghe Falca si chiar seful statului, prin reprezentant de la Forumul Democrat German, cel mai probabil alesul fiind Paul Jurgen Porr. Iar misiunea acestora nu este doar sa tina in mana electoratul de dreapta de aici, dar mai ales ca concentreze cea mai mare densitate de oameni de afaceri in zona. Deziderat de altfel usor de atins, mai ales ca deja zonele cuprinse in viitoarea Liga a Vestului sunt un adevarat „El Dorado” pentru multinationalele si firmele straine. In plus, exista si intentia ca sa fie demarat un atac propagandistic agresiv impotriva proiectului guvernamental de „impozitare la sursa” a marilor investitori straini, urmand ca acestia sa fie chemati sa-si mute investitiile in Vest. Unde, totodata, sunt asteptati si marii jucatori care vor sa se retraga de pe piata ungara, in urma ultimelor decizii economice ale Guvernului Orban.

Pe urmele UDMR

„Salvam Clujul de Bucuresti” a fost mesajul de pe panourile electorale ale UDMR-ului care au incendiat clasa politica romaneasca, in ciuda faptului ca liderii maghiari au facut apoi un pas inapoi, prin explicatia sugubeata ca nu vor decat ca banii stransi in Ardeal din impozite si taxe sa ramana in zona de Vest, fara a mai fi redirectionate catre Bucuresti. Adica o secesiune financiara care, oricat ar parea de halucinanta, urmeaza sa fie imbratisata si de artizanii Ligii Vestului. Interesant insa este ca, dupa cum bine o stiu cei care lucreaza in domeniul fiscal, nici macar lucrurile nu stau asa, 70 la suta din banii colectati la buget provenind din Regiunea Bucuresti-Ilfov si de la marii contribuabili. Pentru ca „investitorii strategici” occidentali care par sa urmeze orbeste traseul strategic recomandat de unele ambasade pe linia Oradea-Timisoara-Arad-Cluj-Sibiu nu prea se inghesuie sa cotizeze la bugetul de stat, preferand „repatrierea” profiturilor in „tarile-mama”. Asa ca, pana la clamarea secesiunii financiare, sa nu uitam ca vine 2018, un an despre care exista deja informatii ca va fi unul al marilor incercari pentru o Romania care nu are inca o autostrada peste Carpati, prietenii externi stiu de ce…