Soc! Frauda la Academia de Politie!

In urma dezvaluirilor din „National” cu privire la situatia fara precedent de la Academia de Politie, unde, la ceremonia de absolvire, nu a luat cuvantul si seful de promotie, pentru ca acesta pur si simplu nu exista, lucrurile se complica serios pentru unii dintre cei implicati.

Mai ales ca de la varful MAI s-a cerut lamurirea fara echivoc a situatiei create de contestatia depusa de unul dintre absolventi, ceea ce a facut sa se rastoarne total „clasamentul final”. Si la fel ca si in cazul anchetei declansate la IGAV, unde structurile de control au „updatat” permanent verificarile in urma fructificarii tuturor informatiilor obtinute, si de aceasta data a inceput deja sa se sape tot mai adanc. Astfel ca raportul final se anunta nu doar unul complet, dar si mai mult decat spectaculos. Pentru ca, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra si dupa cum se susoteste tot mai fatis pe holurile Academiei, acolo unde sunt audiati tot mai multi absolventi, profesori si conducatori, s-a ajuns deja si la unele situatii hilare petrecute in anii trecuti. Asa ca procurorii de la Sectia Militara a DNA deja sunt convinsi ca, dupa raportul IGAV, de la MAI le va veni „marfa proaspata” si de la Academia de Politie, mai ales ca primele indicii arata ca s-ar putea contura inclusiv savarsirea infractiunii de frauda.

La Parchetul Militar!

Nimeni nu are nevoie de rezultate pompieristice, asa ca faptul ca ancheta declansata la Academia de Politie nu s-a incheiat nu are de ce sa ingrijoreze. Mai ales ca se lucreaza in draci, zi lumina, tinand cont de volumul documentelor solicitate de catre Corpul de control al ministrului de Interne si de numarul celor audiati. Iar „luminita de la capatul tunelului” deja incepe sa se intrevada, desi este una la care poate nu se asteptau multi. Dar ancheta trebuie dusa oricum la bun sfarsit, mai ales ca aici este vorba de insasi credibilitatea principalei structuri de invatamant a Ministerului de Interne. Si de sperantele pe care zeci de mii de tineri si le pun in fiecare an atunci cand stau cu orele pentru a se inscrie la Academie, pentru a fi buni politisti si a se aseza pentru toata viata de partea buna a baricadei. Sau de mandria si increderea rudelor ca fratii, surorile sau copiii lor sunt absolventi la Academia de Politie, visul fiecaruie dintre ei fiind, din prima zi in care ii calca pragul, sa fie sef de promotie. Iar tot acest „soclu” construit in atatea decenii chiar ca nu are de ce sa fie surpat acum, indiferent de cine, astfel ca suntem convinsi ca ancheta ceruta cu celeritate de catre ministrul de Interne nu va fi doar una complexa, dar si una cu finalizare. Strict la oamenii generalului Ion Alexandru, din cate se pare…