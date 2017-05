Soarta tarii se joaca marti la Budapesta!

Surse de la varful structurilor de contraspionaj sustin ca Romaniei ii va trece pur si simplu glontul pe la ureche marti, 9 mai, cand la Budapesta va avea loc o intalnire care, desi neoficiala, este una vitala pentru soarta tarii noastre. Pentru ca Viktor Orban va avea o discutie aplicata cu fostul sau consilier Sebastian Gorka, primul ministru al Apararii din Ungaria postcomunista si acuzat insistent de catre influentele organizatii evreiesti de la Tel Aviv ca ar intretine „legaturi primejdioase” cu partidul de extrema dreapta Jobbik.

Iata insa ca in timp ce Romania este paralizata de traditionalul „dat la gioale” intre politicieni, la care se adauga acum si crudul razboi fratricid din sistem, Sebastian Gorka a ajuns asistentul pe probleme de securitate nationala a noului presedinte american Donald Trump! Si cel care, alaturi de Steve Bannon, influentul sau sustinator care l-a si introdus la Casa Alba de altfel, cam face cartile si in Grupul de Initiative Strategice care functioneaza pe langa Presedintia SUA. Desigur ca „paranoia” structurilor romanesti de contraspionaj poate parea ridicola pentru neinitiatii care nu vad ce ar putea fi atat de ingirjorator ca un consilier de la Casa Alba face o vizita neoficiala in tara sa natala, vazandu-se cu fostul sau sef. Numai ca Sebastian Gorka este cel care a socat Uniunea Europeana cu putina vreme in urma cand, la o dezbatere despre Libia, a desenat la repezeala o harta pe un servetel si i-a prezentat astfel unui inalt diplomat european „ planul SUA” de impartire artificiala a tarii nord-africane pe baza provinciilor existente pe vremea Imperiului Otoman! Iar acelasi Gorka, promotorul politicii de „reimpartiri teritoriale” desenate pe servetele este cel care a sustinut si controversata decizie a lui Trump de interzicere a intrarii in SUA a cetatenilor a nu mai putin de sapte state musulmane. In plus, Viktor Orban nu face niciun secret din faptul ca isi doreste acum asumarea rolului de lider regional, cel la care si presedintii romani au visat. Numai ca Orban este puternic sustinut si de Vladimir Putin.

Iar pentru ca intalnirea de la Budapesta sa le dea si mai mari dureri de cap serviciilor romanesti, exista informatii ca la ea ar putea participa si Marius Vizer, recunoscut drept unul dintre putinii prieteni intimi ai „Tarului” de la Moscova. Si care, daca s-ar vedea cu Gorka, s-ar putea dovedi „inger” sau „demon” pentru soarta viitoare a unui stat roman care, desi national si unitar prin Constitutie, se arata paralizat in fata acestei ofensive diplomatice globale fara precedent pana acum…

Servetelul lui Gorka

Desigur ca nu ai cum sa nu iei in calcul si varianta „intoxicarii” promovate de globalistii care inca nu inghit accederea lui Donald Trump la Casa Alba. Dar, totusi, exista si suficiente argumente care sa puna intr-o cu totul alta lumina ingrijorarea serviciilor secrete romanesti cu privire la un eveniment discret, care, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia structurilor de contraspionaj, ar urma sa aiba loc marti, pe 9 mai, la Budapesta. Unde ar fi asteptat Sebastian Gorka, asistentul adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui Trump. Cel mai probabil, acesta ar urma sa stabileasca cu Viktor Orban detaliile vizitei pe care insusi Donald Trump a dezvaluit public ca o va face la Budapesta. Asta la putin timp dupa ce celalalt lider al lumii, Vladimir Putin, a vizitat capitala Ungariei, intinzandu-i o mana de ajutor economic premierului Viktor Orban, aflat in razboi deschis cu mai-marii de la Bruxelles. Oricum, in „mapa profesionala” a lui Gorka se regasesc nenumarate amanunte controversate.

Acesta a fost ministru al Apararii pe vremea cand Joszef Antall era primul premier necomunist al Ungariei. Si inca de pe atunci se pare ca serviciile romanesti de contrainformatii ale DGIA i-au acordat o atentie deosebita. Apoi, o perioada de timp, expertul in contraterorism si securitate nationala Sebastian Gorka a fost si consilierul lui Viktor Orban. Insa suprinzatoarea sa numire, prin intermediul lui Steve Bannon, drept asistent al noului presedinte Trump pe extrem de sensibilul domeniu al securitatii nationale a aprins serios spiritele la Tel Aviv, de unde a fost declansata o intreaga campanie de dezavuare a presupuselor legaturi ale acestuia cu Jobbik. Adica cu partidul de extrema dreapta care are tot mai multi adepti inclusiv in Transilvania, unde organizeaza chiar mitinguri unde este ars steagul national sau este spanzurata „papusa” lui Avram Iancu. Culmea este ca, dupa influentele organizatii evreiesti, Gorka a reusit sa-si puna in cap si lumea musulmana, dupa ce ar fi fost „identificat” drept artizanul deciziei lui Trump privind interdictia musulmanilor din sapte state, chiar daca erau si rezidenti americani, de a mai intra pe teritoriul SUA. Iar acelasi Gorka a produs frisoane la Bruxelles, dupa ce un diplomat european a povestit ca asistentul lui Trump i-a desenat la repezeala pe un servetel un plan de impartire a Libiei, bazat pe revenirea la provinciile „istorice” Cirenaica, Tripolitania si Fezzan, asa cum erau pe vremea Imperiului Otoman! Iar consilierul presedintelui SUA care „imparte” tari pe servetele va sosi la Budapesta pentru o intalnire cruciala cu Viktor Orban…

Vine si Vizer…

Ce-i drept, in ultima vreme, o parte a presei americane a prezentat „pe surse” de la Casa Alba pasaje din presupuse rapoarte in care se vorbea despre iminenta parasire a postului de consilier pe probleme de securitate nationala a lui Sebastian Gorka, cel acuzat de unii rivali direct de „nazism”.

Numai ca nimeni nu stie daca este o veste buna sau se poate sari din lac in put, intrucat in aceleasi rapoarte se vorbeste si de „posibila numire a lui Gorka intr-o inalta functie dintr-o agentie federala”. Oricum, Gorka va ajunge la Budapesta, serviciile romanesti asteptandu-se la aceasta vizita cruciala chiar in aceasta saptamana. Insa dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia naostra, in structuri este pomenit, cu aceasta ocazie, si numele lui Marius Vizer. Cel care, sa nu uitam, nu este doar „tatuca” judo-ului mondial, dar si unul dintre putinii oameni din lume care, intr-adevar, se poate lauda ca este cu adevarat prieten cu Vladimir Putin. Iar presedintele rus tocmai ce a fost la Budapesta, pentru a-i intari lui Viktor Orban statutul de lider regional. Rol asumat inclusiv prin faptul ca premierul ungur a batut cu pumnul in masa Bruxelles-ului, cerand oficial demiterea lui Frans Timmermans. Adica a vicepresedintelui Comisiei Europene, care tocmai ce a fost la Bucuresti sa ne urecheze public, in timp ce liderii romani, indiferent de culoarea politica, au luat pozitia ghiocelului si s-au facut „pres”. In fata comisarului european pe care, in schimb, Orban il terorizeaza pe fata. Iar posibila prezenta a lui Vizer in agenda „escapadei” lui Gorka la Budapesta este greu de apreciat, structurile romanesti neprecizand ce rol ii va reveni acestuia, de „inger” sau de „demon” pentru statul national roman.

Stam „capra”!

De altfel, se pare ca si in luarea deciziei pe care o vor lua emisarii Departamentului Justitiei din SUA, a caror vizita in Romania a fost dezvaluita in exclusivitate de catre „National” va conta mult ce se va stabili la Budapesta. Numai ca, in afara de aparitia numelui lui Marius Vizer in aceasta ecuatie, Romania nu poate face prea multe ca sa-si mai influenteze soarta. Pentru ca noi „lobby” nu avem, si asta inca prin lege! Dupa cum nici corp diplomatic nu mai avem aproape deloc dupa valurile succesive de angajari pe pile sau pe bani, multi bani, in centralele Ministerului de Externe. Ce-i drept, doar atasatii militari si ofiterii de legatura ai informatiilor militare mai preseaza „pe afara”, lor revenindu-le in mare masura si decizia ARMY SUA de intarire a prezentei militare in tara noastra, spre disperarea Moscovei. De asemenea, mai avem si un grup de „bataiosi” patrioti care, fie si cu sprijinul SIE, au reusit sa le trezeasca marilor companii americane un mare interes economic ce poate fi vital in tulbura conjunctura globala din aceasta parte a lumii. Aaa, si puzderia de multinationale occidentale care, in timp ce fac afaceri mascate cu Moscova pe spatele nostru, nu vor sa plateasca impozite la statul roman, desi fac aici profituri cu care au ajuns sa isi tina in spate „firmele mama”! Asa ca nu ne ramane decat sa ne rugam ca Trump va lua decizia cea mai inteleapta… Ca noi lideri sau consilieri, fie ei acoperiti sau nu, care sa-l influenteze pe presedintele SUA, chiar ca nu avem!