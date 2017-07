Smen socant la varful Sportului

Soc total in lumea sportului, dupa ce in ultimele zile s-au intetit suspiciunile privind „smenuirea” echipei care va participa la Universiada din Taiwan. Si chiar daca astfel de banuieli au existat cu privire si la delegatiile oficiale care au reprezentat Romania la precedentele Universiade din ultimii ani. Numai ca, de aceasta data, tot mai multi oameni s-au decis sa sparga „omerta”, vorbind deschis despre ceea ce se intampla la nivelul conducerii Federatiei Sportului Scolar si Universitar (FSSU). Acolo unde directoarea generala Claudia Georgescu, care a fost propusa pe functie dupa ce a fost zburata din postul de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului este tot mai insistent aratata cu degetul pentru modul in care „combina” atat delegatiile care sa participe la importante competitii internationale, cat si calendarul competitional pe anul in curs.

Calendar care, pur si simplu, dupa ce a rabufnit scandalul iscat de nemultumirile tot mai crescande din lumea artelor martiale, dar si a altor federatii socate de „bulibaseala” atent coordonata de Claudia Georgescu de la FSSU, a fost scos, se pare ca la ordinul expres al directoarei generale, de pe site-ul oficial al institutiei! Institutie care, trebuie remarcat, se afla in subordinea Ministerului Educatiei Nationale. Astfel ca, in acest moment in care „buboiul” de la FSSU tocmai ce este pe cale sa se sparga, in urma semnalelor de alarma trase de tot mai multi conducatori de federatii, cel putin doua ministere vor fi improscate, din pacate, de noroiul ce va pata inca o data sportul romanesc. Insa itele intregii „tarasenii” duc pana in Parlamentul Romaniei, acolo unde tanarul deputat liberal Sorin Moldovan s-a zbatut mult prea mult pentru fisa oficiala a postului sau ca sa impiedice izbucnirea scandalului, reusind sa-si convinga mai multi colegi sa nu mai iasa public cu interpelarile gata pregatite pe subiectul „smenuirii” calendarului competitional intern si international sau a delegatiilor care participa la campionate europene si chiar la Universiada de la Taiwan. Acum insa, dupa cum reiese din informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra, sesizarile oficiale vor fi de aceasta date luate in serios, mai ales ca ele au ajuns deja la urechile conducerilor Ministerului Educatiei Nationale si a Ministerului Tineretului si Sportului, in ciuda incercarii de impunere a unei veritabile „blocade” si la acest nivel. Asa ca va vom tine in continuare la curent cu privire la stadiul anchetei interne care, dupa cum sustin sursele noastre, va fi declansata, mai ales ca Universiada din Taiwan bate deja la usa.

Nepotul lui Blaga

„Buboiul” de la FSSU trebuia sa se sparga chiar in Parlamentul Romaniei, numai ca, dupa cum sustin surse parlamentare, deputatul Sorin Moldovan ar fi reusit sa faca adevarate minuni pentru ca interpelarile unor colegi sa nu mai fie adresate oficial catre ministrul Educatiei sau catre Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului care rasufla acum usurat dupa ce a reusit sa o indeparteze pe Claudia Georgescu din functia de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului.

Interesant despre Sorin Moldovan este faptul ca acesta este cunoscut atat in lumea politica, dar si in cea a sportului drept „nepotul lui Blaga”, relatiile mai mult decat stranse dintre tatal sau, influentul om de afaceri oradean „portocaliu” Petrica Moldovan si „Buldog” datand inca dinainte de 1989. Oricum, de remarcat ca Moldovan junior a avut o ascensiune mai mult decat lina, atat ca demnitar, cat si ca politician, in aceste ape atat de tulburi in care se scalda restul oamenilor de stat. Astfel, in 2008, era propulsat presedinte al organizatiei studentesti a PDL, la nivel inalt. Apoi, la doar 23 de ani, era incadrat la stat, direct pe un post de director general la Ministerul Educatiei! Continuand insa sa lucreze ca economist si la firmele tatalui sau. Apoi demnitatile s-au tinut scai de tanarul care a fost pus presedinte al Comisei Nationale de Actiune impotriva Violentei din Sport din cadrul Autoritatii Nationale pentru Tineret iar in timpul guvernarii portocalii, intre 2008 si 2012, chiar vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport. Si chiar „sistemul logistic” din spatele sau fortat intrarea sa in Parlament, Sorin Moldovan nu a obtinut nici macar 2.000 de voturi la alegerile din Vaslui. Iata insa ca la alegerile din decembrie 2016 a fost „parasutat” la Cluj, in locul unui apropiat al primarului Emil Boc, asa ca nu a mai avut cum sa rateze „miruirea” sa ca parlamentar, in prezent fiind membru al Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din cadrul Camerei Deputatilor. Postura din care, nu-i asa, „informarile” neoficiale pe care i le-ar „turna” un anumit director din sistem il pot ajuta sa se orienteze mul mai usor in activitatea sa. In schimb, sprijinul despre care se spune ca l-ar acorda directoarei Georgescu de la FSSU putand fi sau nu o simpla coincidenta.

26.000 lei prima!

Cu toate ca Olimpiada de la Rio este departe de a fi fost una dintre cele mai fericite pentru sportivii romani, actuala directoare generala de la FSSU, cea care este gata sa arunce in aer participarea Romaniei la Universiada de la Taiwan inca dinainte de a debuta tot a incasat o prima totala deloc de neglijat de 26. 000 lei, in doua transe a cate 13.000 lei fiecare. Nu stim insa daca pentru faptul ca s-a zbatut ca la Olimpiada sa mearga in corpore si familia Elisabetei Lipa, sefa sa directa de atunci, dupa cum au aratat-o dezvaluirile din „National”. Acum insa, dupa ce ministrul Marius Dunca a debarcat-o, in urma mai multor semnale primite, din functia de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului, Claudia Georgescu tocmai ce pregateste delegatia pentru Universiada din Taiwan. Iar nenumaratele stersaturi si reveniri de pe „lista scurta” nu au facut decat sa intareasca si mai mult „legenda” ca, din nou, va ajunge in Taiwan doar cine trebuie. Cu toate ca, de aceasta data cel putin s-a incercat acoperirea in hartii prin propunerile venite din partea federatiilor. Ce ne facem insa cu „staff”-ul oficial, condus de aceeasi Claudia Georgescu, desi cei care au mai plecat cu sefa de la FSSU baga mana in foc ca aceasta nu o „bungheste” cu nici macar o limba straina! Motiv pentru care, probabil, Georgescu a si delegat o persoana din afara FSSU ca sa reprezinte Romania la Adunarea Generala a Federatiei Internationale a Sportului Universitar, ca sa o ninsoteasca,ca doar nu strica un traducator la tine.

Au sutit calendarul

Dintre toate „smenuielile” unor competitii sau delegatii, una este de mare actualitate, provocand o adevarata stare de iritare generalizata in lumea artelor martiale, ai carei membri au fost pur si simplu umiliti. Astfel, imaginile intrate in posesia noastra arata cum, in cadru oficial, la deschiderea Campionatelor Nationale Universitare de karate, reprezentantii FSSU i-au asigurat pe sportivii participanti ca vor pleca la „ European Universities Karate Campionship 2017”, de la Coimbra, Portugalia.

Unde Romania urma sa fie reprezentata de disicipline sportive precum karate, judo sau taekwondo. Insa in urma nedumeririi sportivilor si antrenorilor acestora exprimate cu privire la faptul ca nimeni nu le-a mai dat niciun semn de viata, elita artelor martiale de la noi a ramas cu gura cascata constatand ca singurul raspuns a fost scoaterea cu totul a calendarului competitional intern si interantional pe anul 2017 de pe site-ul oficial al FSSU, pentru a se sterge astfel probele! Iar cum cei din artele martiale sunt decisi sa ceara anchete severe, probabil ca si reprezentantii altor federatii se vor ralia acestui demers pentru a se afla pe ce se duc de fapt banii de la buget acordati pentru sprijinirea sportului scolar si universitar.