Sistemul, executat de Isarescu!

In vara lui 2014 sistemul, fara sa se stie inca pe atunci ca, de fapt, mare parte din el este ditamai „statul paralel”, era la apogeul Puterii sale. Si nici ca-i pasa ca la Palatul Victoria este „motanelul” Victor Ponta iar la Cotroceni un Traian Basescu tot mai jalnic, atata timp cat orice lider din Romania, fie el din clasa politica, mediul de afaceri sau de la alte structuri nu indrazneau sa miste in front. Si doar se plecau si salivau care sa linga mai cu talent clantele de la birourile din Padurea Baneasa. Astfel ca nimeni nu a miscat un deget, asa cum era cutuma, atunci cand a fost „executat” si unul dintre cei mai longevivi demnitari ai statului roman, secretarul de stat de la Ministerul Finantelor, Gheorghe Gherghina. Cel recunoscut, de la Revolutie incoace, drept „parintele bugetului”.

Asa ca sistemul, care se cam saturase deja de nazurile lui Gherghina atunci cand acesta stramba din nas la cererile de „plusare” la bugetele unor institutii care, la randul lor, trebuiau sa pompeze tot mai mult in „zona gri” a SRI-ului, i-au cerut premierului Ponta, care pe atunci era de o obedienta totala si in fata lui Sebastian Ghita, ca sa nu mai vorbim de generalii pe bune, un mic favor. Insa Ponta nu a mai apucat sa semneze demiterea, Gherghina plecand singur de la Finante si refugiindu-se la Banca Nationala a Romaniei. Acolo unde Mugur Isarescu a jurat razbunare pentru umilinta fara precedent ca omul sau de incredere sa fie ejectat din biroul unde, la sfatul sau, facuse bugetele tuturor guvernarilor, indiferent de culoarea politica a acestora. Si cu toate ca ar putea fi si o simpla si stranie coincidenta, desi in zilele noastre, la varful sistemului, nimeni nu mai crede ca este ceva pur intamplator, nu au trecut de la „executia” lui Gherghina decat trei ani. Si capii „statului paralel” sunt deja cam toti in genunchi. In timp ce Mugur Isarescu nu doar ca a rezistat firavelor atacuri la pozitia sa de guvernator pe viata al BNR, dar inca se joaca si acum cu guvernantii, aratandu-le „Roborul” atunci cand acestia chiar incep sa creada ca ei se afla la butoanele „fabricii de bani”.

Semn clar pentru initiatii sistemului nu doar ca vendetta lui Isarescu este una reala, dar si ca ea va face noi si noi victime rasunatoare. Cap pe „lista neagra” a acestuia devenind, de curand, nimeni altul decat magnatul Ion Tiriac…

1 august, „inceputul sfarsitului”

La 1 august 2014, Gheorghe Gherghina pleca din functia de secretar de stat responsabil cu constructia bugetului. Si chiar daca „ejectarea” la presiunile lui Ponta a mai fost indulcita de faptul ca, in locul sau de la Ministerul Finantelor a fost numita Daniela Pescaru, care conducea de mai multi ani Directia generala de programare bugetara si inca din aceeasi zi s-a aflat ca Gherghina va face parte, din chiar luna octombrie, dupa un „binemeritat” concediu de odihna, din Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu a jurat razbunare.

Pentru ca, dupa cum bine se stia, Gherghina era mana sa dreapta, omul care facea bugetele, fie si neoficial, la indicatiile precise ale guvernatorului BNR si nimeni, dar absolut nimeni, nu indraznise sa maraie vreodata. Ce-i drept, se mai obtinusera rectificari bugetare pozitive de catre sefii anumitor ministere sau institutii, dar asta numai cu miloaga sau vorba dulce. Si acum, gonindu-l pe Gherghina de la Finante, sistemul avea sa-si taie singur craca de sub picioare. Numai ca, imbatati de aburii puterii, capii „statului paralel” au facut marea greseala de a subevalua influenta uluitoare ale lui Mugur Isarescu in anumite medii internationale si la oameni care, la micul dejun, schimba guvernele unor tari dupa bunul plac sau dupa cum le dicteaza propriile interese de afaceri sau geostrategice.

Rabinul din Roma

Despre CV-ul impresionant al lui Mugur Isarescu oamenii din sistem stiu foarte bine ca este suficient sa se aminteasca doar faptul ca, in perioada 1990-1991 acesta a condus Comisia Guvernamentala pentru identificarea si recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul de stat sub regimul Ceausescu. Comisie care a avut acces la toate informatiile clasificate ale vechii Securitati dar care, dupa aproape doi ani in care a scormonit in toate conturile marilor banci ale lumii a anuntat oficial ca nu a gasit nici macar un dolar! Apoi ca, in 1993 devenea membru al Clubului de la Roma si ulterior chiar presedintele Asociatiei Romane a Clubului de la Roma.

Si ca a reusit sa aduca la Bucuresti Comisia Trilaterala, „oculta mondiala” finantata de familia Rockefeller si din care ar face parte inclusiv liderii Bancii Mondiale si ai Fondului Monetar International. Iar „legendarea” influentei lui Isarescu se baza si pe o scura istorioara binecunoscuta de capii „statului paralel” ca Maior, Coldea, Oprea si altii. Este vorba despre faptul ca, pe cand de la Bruxelles se daduse ordinul pentru numirea unui premier tehnocrat care sa fie „inghitit” de toate fortele politice si cand noua echipa guvernamentala era ca si facuta, Isarescu fiind scos din schema Puterii, la Bucuresti a descins intr-o scurta vizita, de doar cateva ore, rabinul sef din Roma. Iar planul intens negociat a fost abandonat pe loc…

Tiriac, te joci cu focul…

Si iata cum, in timp ce „greilor” sistemului a ajuns sa le fie frica sa mai si deschida televizoarele la cate lovituri incaseaza sub centura chiar de la cei care-i preamareau in 2014, Isarescu face ce vrea! Ce-i drept, doar la carma tarii, caci acasa, la conacul din Snagov, dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, a ajuns sa fie pus de sotie sa pazeaza prunele din livada inca de pe la 5 dimineata…

Dar acum, dupa ce guvernul s-a inmuiat imediat dupa doar cateva zile in care Isarescu i-a lasat sa se joace cu „Roborul”, guvernatorul „pe viata” si-a gasit o noua tinta. Iar Ion Tiriac se pare ca s-a riscat cam mult atunci cand si-a zburlit mustata, cerand Arenele BNR. Unele pe care Isarescu le tinea expres in paragina, doar ca sa arate tuturor ca, daca nu vrea el, nimic nu se face! InsaTiriac s-a considerat destul de bogat si influent sa distruga mitul intangibilitatii unui Isarescu care obisnuieste sa-si execute adversarii cu zambetul pe buze. Si uite cum, dupa cum sustin sursele noastre, se pare ca bancile occidentale incep deja sa devina ceva mai retractare la finantarea unor ample proiecte imobiliare pregatite de Ion Tiriac…