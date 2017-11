Sistemul a gasit noul premier de serviciu!

Iata ca, daca nu cu multa vreme in urma a produs atata isterie „cheful – sedinta” al liderilor coalitiei de guvernamant cu ocazia zilei de nastere a lui Liviu Dragnea, toata suflarea pesedista, aldista si chiar Opozitia traditionala se pregatesc deja pentru sarbatorirea celui vazut drept noul rasfatat al sistemului, fie el „stat paralel” sau nu. Ce-i drept, pana pe 28 noiembrie mai este, dar deja lumea buna din partide, ministere sau de la nivelul autoritatilor centrale si locale se inghesuie sa gaseasca fie un cadou cat mai adecvat, fie chiar sa contribuie, daca va fi nevoie, la reusita viitoarei paranghelii, mai ales ca e una de „schimbarea prefixului”.

Pentru ca, desi daca ar iesi la o plimbare prin Herastrau sau Centrul Vechi nici dracu’ nu l-ar recunoaste pe Marcel Ciolacu, uite ca acesta este acum suit pe aceiasi cai mari ai sistemului pe care era si celalalt fost vicepremier combinagiu Gabriel Oprea pana nu demult. Iar Ciolacu nu doar ca este acum singurul lider cu fundul atat in luntrea lui Dragnea, dar si a lui Tudose, dar, de departe, este cel mai destresat om din Kiseleff si Palatul Victoria deopotriva. Pentru ca, in timp ce ministrii tremura la orice semnatura, de frica sa nu-l supere ba pe Dragnea, ba pe Tudose sau chiar sa simta astfel rasuflarea DNA in ceafa, Ciolacu, ditamai vicepremierul fara portofoliu, nu trebuie sa semneze nimic. Doar da indicatii „ce trece” si „ce mai sta”, executand in acelasi timp, ca un adevarat lunetist, persoanele indezirabile „statului paralel” din organigrama guvernamentala. Si asta pentru ca planul „rezistentei” din sistem prevede ca, dupa fortarea debarcarii lui Dragnea, euforia victoriei lui Mihai Tudose sa nu dureze decat cateva luni, tocmai bune sa i se contabilizeze in carca toate maririle de preturi si introducerea de taxe si impozite suplimentare din aceasta iarna, care oricum se anunta una destul de grea. Dupa care, hopa, vicepremierul care deja isi face mana fiind singurul care anunta vestile bune de la Palatul Victoria precum „nu se nationalizeaza Pilonul II de pensii”, ”nu se introduce taxa de solidaritate” si „nu scad salariile” sa fie prezentat drept singura solutie de compromis care sa impace gruparile rivale din coalitie. Si astfel s-ar „inchide cercul” sistemului la momentul oportun, cand suflarea sereista are nevoie ca de oxigen de un om de paie, genul de baiat de la tara „bun la toate” in fruntea Guvernului iar din acest punct de vedere, oricat am fi de carcotasi, „stersul” Marcel Ciolacu este leit „portretul robot”al viitorului „premier de Servicii…”

Gonacul lui Hayssam

Desi este membru al PSD inca de la momentul infiintarii partidului, Marcel Ciolacu nu a castigat nicio batalie electorala, nu a avut nicio initiativa pozitiva sau care barem sa starneasca rumoare, nu apare la TV nici sa-l pici cu ceara avand astfel de castigat ca, vorba ceea, cine nu deschide gura nu poate sa spuna prostii.

In schimb, prin sondajele de casa figureaza intotdeauna la loc de cinste in topul politicienilor in care romanii ar avea cea mai mare incredere. Iar atunci cand a fost desemnat vicepremierul Romaniei, toata presa nu a putut decat sa „molfaie” vechea stire reincalzita a unei vanatori de la Buzau, unde Ciolacu s-a achitat cu brio de rolul de gonac al lui Omar Hayssam si s-a pozat mandru nevoie mare alaturi de cel condamnat la 21 de ani de inchisoare pentru terorism. Insa cum „Marcelica” zambea tuturor si saluta mereu „regulamentar”, din „pozitia ghiocelului”, liderii cu greutate ai PSD-ului nu s-au suparat chiar asa de tare ca „omul lui Dragnea” a ajuns, spre surprinderea lor, vicepremier. Insa situatia s-a schimbat radical la scurta vreme cand, la o „agapa de partid” la malul marii, Ciolacu si-a aratat o alta fata, a devenit „omul lui Tudose” si a executat in stanga si-n dreapta, venind cu propriile nominalizari pentru propulsarea unor oameni din afara partidului in functii cheie.

„Legendat” ca sereist

Iar pentru ca deja se vehicula tot mai mult varianta „acoperirii” lui Ciolacu, pe piata au fost aruncate imediat cateva „fumigene” cu doctoratul sau de la SRI, confirmat si dezmintit deopotriva din mai multe surse, astfel incat „bomba” a fost „fasaita” la timp.

Iar Ciolacu a putut continua sa se ocupe de agenda sa mai mult decat incarcata, din moment ce Ciolacu zici ca-i adevaratul ministru de Externe al Romaniei, primind zi lumina toate delegatiile internationale posibile si imposibile. Iar intre doua reprize de fotografii pentru presa, Ciolacu, beneficiind din plin de „legendarea” sa de sereist, se amuza copios cum restulului ministrilor le tremura pixurile in mana atunci cand trebuie sa semneze vreun document oficial. Asa ca, in coalitie deja se stie ca, daca vrei sa rezolvi ceva si sa nu mai faci aiurea naveta intre ministrii lui Dragnea si cei ai lui Tudose, atunci mai bine te duci direct la Ciolacu…

Loteria si Aeroportul…

Si chiar daca Mihai Tudose este dat de mult drept marele castigator al luptei surde purtate cu un Liviu Dragnea tot mai haituit, initiatii sistemului aproape ca ar baga mana in foc ca a fost deja pregatita urmatoarea miscare pe tabla de sah a politicii romanesti. Si ca „buldozerul” Tudose va iesi, la randul sau, destul de sifonat dupa o iarna mai grea decat oricand, cand va fi atat de usor sa i se puna in carca toate nerealizarile planului de guvernare al PSD. Si tocmai acesta va fi momentul in care sistemul mai mult sau mai putin paralel va declansa atacul decisiv pentru plasarea unui fel de Georgian Pop la Palatul Victoria, dorit fiind un premier care sa fie ca „agheasma”, adica sa nu faca nici bine, dar nici rau, atata timp cat nu se abate de la foaia de parcurs primita.

Desigur ca sansele ca docilul Ciolacu sa fie viitorul premier tin insa strict de castigarea razboiului Justitiei de catre tabara statului paralel, dar ele nu trebuie in niciun caz subevaluate. Desi, ce-i drept, „americanofilii” din sistem ar merge mai degraba pe mana lui Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii fiind vazut ca o solutie mult mai echilibrata pentru Palatul Victoria, pentru a nu fi depasita, totusi, o „linie rosie” de-abia negociata. Si daca unii spera ca sistemul poate isi ia plasa si, o data ajuns pe functie, Marcel Ciolacu ar putea „rupe lantul” si sa-si joace propria carte, sursele noastre sustin ca, de aceasta data, serviciile si-au luat masuri suplimentare de prevedere. Iar aratarea „pisicii moarte” prin posibilitatea deschiderii unor anchete cu nume de cod „Loteria” sau „Aeroportul”, ca sa dam doar doua exemple, ar fi mai mult decat suficienta pentru ca Marcel Ciolacu sa nu miste in front…