SIE isi da „acoperitii” pe „invizibili”!

Revolutie in sistem, dupa ce un prim serviciu secret romanesc a decis sa renunte la practica deja „obositoare” a folosirii clasicilor ofiteri „acoperiti”, pe care a inceput sa-i inlocuiasca, din mers, cu asa-numitii agenti „invizibili”.

Iar cu toate ca mutarea, pe cat de spectaculoasa, pe cat de discreta, nu este una de ultima ora, procesul fiind demarat, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, de generalul Silviu Predoiu in urma cu aproximativ doi ani, de-abia acum incep sa se vada primele rezultate viabile. Si, totodata, sa se dumireasca si celelalte structuri ca degeaba mai cauta cu o incapatanare demna de o cauza mai buna „acoperitii” Serviciului de Informatii Externe, intrucat, in mare parte, acestia au fost deja retrasi pe functii strict administrative sau pur si simplu „ejectati” din sistem. Cu „pensiile de onoare” de rigoare si alte avantaje in vederea „retragerii in privat”, bineinteles…

Iar dupa cum „National” dezvaluia in exclusivitate la acea vreme, conducatorul de facto al Serviciului de Informatii Externe si-a asumat un plan ambitios de „schimbare a liniilor” si reimprospatare a pepinierei de cadre, mai ales in ceea ce priveste pregatirea personalului calificat in sensibile misiuni operative. Astfel ca zeci, poate chiar sute de tineri eminenti din diverse domenii de activitate, aflati la inceput de drum profesional au fost curtati de SIE, care le-a facut propuneri generoase de colaborare. Numai ca totul parea a se fi transformat intr-un mare esec, „colegii” de la alte structuri informative razand cu lacrimi, in urma cu un an, de faptul ca „racolatii” lui Predoiu ar fi dezertat pe capete, dupa doar un instructaj de cateva luni, din cauza faptului ca SIE nu ar fi gasit resursele financiare pentru o remunerare atragatoare a acestora. Iata insa ca o ipoteza de ultima ora indica faptul ca „hemoragia” de cadre cu care s-a confruntat Serviciul de Informatii Externe intr-o perioada in care structura incasa lovituri puternice din toate partile s-ar putea sa fi fost de fapt o operatiune controlata! Prin care „acoperitii” pentru a caror devoalare se dadea o adevarata batalie in clasa politica si sistem deopotriva au fost considerati compromisi si, drept urmare, retrasi tocmai la tanc, pentru ca pierderile sa nu fie si mai mare. Iar locurile acestora au fost preluate din mers de „invizibili” care nu pot fi gasiti in scriptele Serviciului, pentru ca, pur si simplu, nu au lucrat niciodata acolo, nici macar cu alte nume de cod.

Dupa „casieri”

Au fost vremuri tulburi pentru SIE, in care „casierii” din zona gri a anumitei parti a Serviciului cadeau ca „popicele” in urma devastatoarelor anchete anticoruptie. Era vorba despre oameni de afaceri care, desi nu faceau parte efectiv din Servi ciu, nu se sfiau sa impresioneze pe la chermeze dandu-se musai „generali SIE”, profitand astfel de relatiile apropiate pe care le aveau fata de anumiti sefi din SIE cu responsabilitati pe linia economica. Si parca nici nu se sfarsise bine cruciada declansata impotriva a tot felul de „regi” ai asfaltului, constructiilor, drumurilor sau imobiliarelor, ca un nou scandal se abatea asupra SIE. Iar dupa ce „neintelesul” Robert Turcescu s-a autodetonat pentru a obtine astfel o „spovedanie” despre apartenenta lui Victor Ponta la structura de „acoperiti” ai SIE, toata lumea s-a isterizat aratand cu degetul noi si noi presupusi agenti secreti ai Serviciului de Informatii Externe. Mai mult, de la Traian Basescu pana la procuroii anticoruptie, toata lumea parea cuprinsa de „obsesia” de a lua parte la „vanatoarea de vrajitoare” si a pune astfel mana pe lista cu „acoperitii” SIE. Asa ca, probabil pentru a nu pati la fel ca si cu „casierii” de pe langa propria „ograda”, cei de la SIE au decis sa-si faca singuri ordine, renuntand, nu fara anumite riscuri de luat in seama, la majoritatea agentilor care ar fi putut fi devoalati drept „acoperiti”.

Fara DIE!

Asa ca „vechea garda” a fost retrasa din „prima linie”, pentru a nu mai bate la ochi. Iar masura este cu atat mai importanta, cu cat vorbim de membrii unei grupari extrem de influente inca de pe vremea cand acestia activau in structurile DIE. Dar uite ca s-a putut si, in tacere, fara tam-tam-ul mediatic de la alte structuri, marea majoritate a celor carora li se putea pune public eticheta de „veterani DIE” sau de „acoperiti” infiltrati de SIE in alte structuri sau institutii au fost nevoiti sa faca pasul inapoi. Mai de voie, mai de nevoie, dar l-au facut, mai ales ca masura s-a bucurat, la un moment dat, inclusiv de sprijinul lui Mihai Razvan Ungureanu. Care, la randul sau, a incercat astfel sa impuste doi iepuri dintr-o lovitura. Pe de o parte, sa nu le mai dea „munitie” rivalilor de moarte ai SIE din sistem sau clasa politica iar pe de alta parte sa-si puna proprii oameni de incredere in locul celor retrasi. Ceea ce nu a mai reusit, pentru ca la SIE a avut loc o adevarata lovitura de Palat, in urma careia a fost luata o decizie de-a dreptul radicala, mergandu-se masiv pe mana tinerilor despre care multi credeau ca au „dezertat” inca dinainte de a fi racolati si in scris.

Parteneri de onoare

Astfel, in premiera pentru Romania, SIE a inceput sa recurga masiv la agenti de influenta care in multe alte servicii de intelligence din tarile occidentale sunt cunoscuti drept „fantome” sau „invizibili”. Oameni loiali, care insa nu pot fi „legati” prin niciun fel de documente de structura informativa careia ii apartin de facto, dar nu si formal. Ceea ce le ofera un important avantaj informativ, cei de la contrainfomatii putand respira mult mai linistiti ca nu le pot fi astfel devoalate „cartitele” risipite prin alte parti. Ce-i drept, sunt oameni pentru care si Serviciul face anumite gesturi, mai ales atunci cand este vorba despre recomandarile neoficiale privind accederea la diverse functii, dar care nu sunt apoi „storsi” informativi ca „lamaile”, cum se intampla in cazul „acoperitilor” traditionali. In schimb, se considera o „chestie de onoare” ca atunci cand este nevoie de un mic serviciu in folosul tarii, nici cei propulsati in diferite medii elitistice sa nu uite ca si SIE a pus umarul la succesul lor, atunci cand sunt reactivati, pentru lucruri punctuale. O reteta de succes afara, dar care de-abia acum se aplica si in sistemul romanesc, unul inca bantuit de paranoia multor ofiteri de a se impauna cu locul lor de munca… „secret”!