SIE a castigat razboiul!

In timp ce macelul din sistem continua sa afecteze cam toate structurile informative si institutiile de forta deopotriva, iata ca un singur serviciu a reusit sa se elibereze din aceasta „hora”, putand fi deja declarat drept marele castigator al acestui razboi fratricid, care pe alocuri frizeaza deja ridicolul! Culmea insa face ca sa fie vorba tocmai de Serviciul de Informatii Externe, cel despre care, cu doar vreo doi ani in urma, scriam ca este deja in pragul destructurarii, in urma loviturilor repetate incasate din toate partile… Si ca „Imperiul SIE sta sa cada”, mai ales dupa ce „zona gri” financiara pe care se baza influenta structurii de spionaj extern fusese varata in „malaxorul” Justitiei purtata sub stindardul cruciadei anticoruptie, „casierii” serviciului cazand unul dupa altul, ca popicile, sub anchetele DNA.

Iata insa ca, dupa cum reiesea si din aportul contrainformativ dezvaluit cu ceva vreme in urma in „National”, alaturi de DGIA, SIE a fost singura structura care a reusit sa se tina, in cele din urma, departe de asalturile venite din toate partile. Si sa iasa chiar din „menghina” reprezentata de asa-numita societate civila progresista care tulbura apele din exterior pe de o parte si de operatiunea de curatire a sistemului din interior, purtata prin intermediul procurorilor anticoruptie. Iata insa ca acum, in timp ce restul serviciilor secrete continua sa se zbata in spasmele luptelor pentru Putere, SIE deja si-a recapatat statutul de singur partener credibil in zona internationala de intelligence. Lucru dovedit mai ales de faptul ca oamenii SIE, mai degraba oameni de afaceri sau din alte zone de activitate decat ofiteri cu carte de munca, „zburda” pe toate meridianele, facand „deal”-uri importante atat pentru statul roman, dar si pentru activitatea propriu-zisa a serviciului. Si performanta este cu atat mai notabila cu cat este vorba de aceiasi oameni care, cu atat de putina vreme in urma, erau linsati de Justitia televizata si, in cel mai fericit caz pentru ei, erau cercetati doar sub stare de control judiciar. Insa in ultimele luni SIE s-a dovedit atat de puternic incat nu doar ca oamenii sai nu au mai fost „tinte in miscare” pentru alte servicii si structuri, dar chiar a reusit sa le inchida „acoperitilor” mai toate problemele din Justitie. Drept urmare, pentru greii SIE, Romania este acum doar o tara de tranzit, intre doua curse de avion intre destinatii recunoscute drept „capitale neoficiale” ale spionajului international si al marilor „deal”-uri financiare. Pentru ca, mai mult decat oricand, serviciile externe de informatii ale tarilor care conteaza s-au transformat acum mai mult in „fabrici de bani” cu o autonomie tot mai mare. Ceea ce este deja si cazul SIE…

Si-au inchis dosarele!

Da, SIE are din nou bani. Da, SIE conteaza din nou in jocurile subterane care sunt atat de importante, mai ales in acest domeniu atat de special al intelligence. Da, SIE si-a reactivat canalele private de comunicare catre zonele care conteaza cu adevarat, mai ales peste Ocean! Aspect cu atat mai important cu cat, nu trebuie uitat, agentiile oficiale americane respecta practic cu sfintenie cutuma de a lucra pe astfel de canale, „zonele gri” de intelligence fiind privite in SUA drept unele la fel de importante ca si agentiile la vedere. Insa, dintre toate acestea, cel mai mult conteaza pentru conducerea SIE asigurata de generalul Silviu Predoiu faptul ca „tavalugul” Justitiei care ameninta sa „mature” serviciul a fost stavilit. Iar „ranile” lasate au fost deja „cicatrizate”, mult prea putini din „acoperitii” care se trezisera cu puzderie de dosare penale mai avand acum vreo „coada” pe la procurori sau prin instantele de judecata. Si asta pentru ca, pur si simplu, dosarele au fost inchise! Iar misiunea inchiderii acestora a fost cu atat mai grea cu cat, la un anumit moment, aproape ca nu era dosar intens mediatizat, spectaculos mai ales prin numele grele azvarlite acolo, in care sa nu fi fost „agatat” discret si vreun general SIE sau din „zona gri” a mediului de faceri controlat de acesta. Iata insa ca, la cate „pisici” li s-a aratat celor de la SIE, acestia au ajuns ei acum sa-si arate tot mai fatis coltii altora… Si uite cum generalii SIE, fie ei asumati sau doar agreati, s-au risipit deja prin toate colturile lumii, de pe Coasta de Azur in Elvetia, dar mai ales in Africa, facand afaceri de sute si sute de milioane de euro. Adica exact ceea ce au trecut in „fisa postului” membrii tuturor structurilor internationale omoloage, fie ele partenere sau rivale de moarte…

Departe de politic

Iar succesul SIE se datoreaza in mare masura si faptului ca ofiterii operativi au reusit, numai ei stiu cum, sa tina departe serviciul de influenta politicului. Iar faptul ca niciun „maimutoi” politic nu a reusit sa fie inca numit la comanda SIE poate reprezenta „reteta succesului” care, de ce nu, sa fie aplicata in curand si la nivelul celorlalte structuri, care nu reusesc deocamdata sa iasa de sub controlul gruparilor transpartinice care le-au subjugat mai mult sau mai putin vizibil…