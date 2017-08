”SEXGATE” SPP la Cotroceni si DNA!

Intr-adevar, seful statului are tot dreptul sa afle care este „smenul” cu cele patru sepepiste care lucreaza 24 cu 72 si au fost plantate chiar in anticamera biroului prezidential, stand toata ziulica, datorita pozitiei strategice, cu ochii pe cele doua secretare din aceeasi incapere. Asta desi punctul oficial de acces control al SPP se afla pe hol, asa cum este normal. Numai ca uite ca s-a reusit si introducerea unor sepepiste, sub varii pretexte, chiar in „zona zero” a activitatii presedintelui, acolo unde acestea chiar nu aveau ce cauta! Iata insa ca, dupa cum dezvaluiam zilele trecute, suspiciunile de „capusare” a presedintelui Romaniei sunt intarite si de „Operatiunea Bogdan”, asupra careia, de asemenea, Iohannis trebuie sa afle adevarul. Si sa intrebe pe sleau daca, intr-adevar, seful SPP cel mostenit de la Traian Basescu a avut grija sau pur si simplu asa s-a nimerit, cu toate ca la acest nivel nimeni nu prea mai crede in coincidente atat de stranii, ca exact in „inelul 1” de protectie al sefului statului sa fie ofiteri „legendati” ca fiind unii cu probleme. Si de care, in mod normal, orice demnitar s-ar feri cat ar putea.

Mai ales ca nici nu este chiar atat de greu ca, fie si daca actuala conducere a SPP nu a informat in acest sens, consilierii presedintelui sa afle daca „Bogdan” a fost sau nu acuzat de catre reprezentantii ONU, in urma unei misiuni externe in Afganistan, de hartuire sexuala. Si daca exista inclusiv o „scrisoare pierduta” prin care se cere sanctionarea acestuia, putandu-se merge pana la trecerea in rezerva. Situatie similara si cu cea a lui „Oli”, celalalt sepepist protagonist al acestui „SEXGATE” international care, in mod normal, trebuia finalizat intr-un singur mod, in urma atentionarilor primite de la ONU. Numai ca, surprinzator, „ingaduinta” generalului Pahontu a fost atat de mare, incat cei doi reclamati de ONU au ajuns aghiotanti! Si nu oriunde, unul trecand inclusiv pe la „obiectivul” Laura Codruta Kovesi, in timp ce celalalt se afla si acum permanent chiar in „coasta” sefului statului! Care, fara sa stie, s-a pricopsit in dispozitivul sau de securitate si cu un alt sef de grup, la auzul numelui caruia Mircea Geoana isi face si acum cruce, dupa ce a fost detonata la tanc „bomba” prezentei sale la Sorin Ovidiu Vantu, ceea ce l-a costat practic Presedintia Romaniei.

Si sa mai ai incredere in aghiotanti, mai ales atunci cand acestia sunt bine prelucrati si mai au in spate si astfel de „bube”. In plus, astfel se realizeaza si o contraverificare a informatiilor in dublu sens, soferul trebuind sa confirme ce spune aghiotantul si viceversa…

Acuzati de hartuire sexuala

Cum Serviciul de Protectie si Paza executa, de multa vreme, misiuni externe in care exercita protectia mai ales a unor inalti demnitari din „zonele de foc” ale omenirii , visul oricarui sepepist este sa fie cooptat in astfel de activitati. Atat pentru CV-ul profesional, cat si pentru aspectul financiar, unul deloc de neglijat. Insa nu despre modul cum ajung unii dintre acestia in misiunile externe si cum pe o anume filiera se da prima solda „paraindarat” este vorba acum, ci de faptul ca o sesizare a Organizatiei Natiunilor Unite avea sa provoace frisoane la Bucuresti. Intrucat conducerea SPP era sesizata, nici mai mult nici mai putin decat de faptul ca asupra a doi dintre oamenii sai trimisi in Afganistan planau grave suspiciuni privind savarsirea infractiunii de hartuire sexuala.

Desigur, cei doi s-au intors in tara, numai ca, poate ceea ce nici Bunul Dumnezeu nu ar fi reusit, i-a iesit lui Pahontu. Care i-a „pedepsit” pe cei doi intr-un mod atat de drastic, incat i-a avansat practic pe niste posturi cheie in organigrama SPP. Astfel, unul dintre ei a ajuns aghiotant, pentru o perioada de timp inclusiv la sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Ceea ce, desigur, reprezinta un subiect fierbinte, dar nu mai putin ca parcursul colegului sau. Care este si azi langa Klaus Iohannis, fara ca seful statului sa fi fost informat despre aceasta posibila vulnerabilitate care ar putea pune imaginea sa si a Presedintiei intr-o postura deloc dorita. Sau poate de fapt aceasta se si dorea, pe langa alte „atributii specifice” din fisa postului.

Inconjurat din toate partile

Si cum Klaus Iohannis tot este pe val, reusind sa castige tot mai multa incredere inclusiv in sistem, acolo unde „nucleul sanatos” al serviciilor secrete a inceput sa traga sperante ca presedintele nu doar ca va schimba liniile, dar va numi doar profesionisti in loc, asa cum deja se intampla, poate este momentul ca acesta sa afle mai multe despre „paienjenisul” sepepist creat in jurul sau.

Asa ca oamenii sai de incredere se pot lamuri rapid si daca, pe langa „Operatiunea Bogdan” si care o fi misiunea sepepistelor din anticamera, in jurul presedintelui se afla si fostul aghiotant al lui Mircea Geoana din perioada in care, pe ultima suta de metri, acesta a pierdut alegerile in urma dezvaluirii ca a fost la SOV. Si chiar daca s-a incercat „legendarea” ca paparazi ar fi reusit sa schimbe cursul istoriei, initiatii sistemului cred intr-o cu totul alta varianta. Caci, dincolo de jocurile politice subterane, increderea demnitarilor in aghiotantii lor s-a zdruncinat si mai mult dupa acest episod. Mai ales ca, spre deosebire de modul de selectare al aghiotantilor din trecut, cand, de exemplu, Adrian Nastase cerea 10-15 dosare pentru a-si alege singur ofiterii din dispozitivul de paza, acum lucrurile s-au schimbat radical. Si demnitarilor statului roman, fie ei ministri, procurori sefi, premierul Tudose si chiar presedintele Romaniei li se baga pe gat doar sepepistii trimisi si agreati de Pahontu, ca asa e procedura…

Angajamente de politie politica

Si chiar daca Ganea a dat deja spritul de pensionare, vechea garda a lui Pahontu continua sa recurga la metode halucinante de asigurare a protectiei interne, dupa cum reiese din sesizarea primita la redactie a unui tanar care a aflat cu stupoare, la angajarea in SPP, ca inclusiv prietena sa trebuie sa semneze un angajament de fidelitate prin care aceasta este amenintata cu „repercusiuni penale” daca vorbeste mai mult decat trebuie. Si daca luarea unor astfel de masuri este ceva normal pentru angajatii SPP, incercarea de extindere a unor astfel de proceduri nu doar la rudele cadrelor, dar chiar si a prietenelor acestora frizeaza deja ridicolul. Ca si disperarea ca, la inceputul lunii viitoare, „sandramaua” lui Pahontu se va zgaltai din temelii, ceea ce poate reprezenta ultima sansa pentru resetarea intregului serviciu si revenirea acestuia printre celelalte structuri de elita ale sistemului.