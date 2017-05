Serviciu secret dat cadou lui Iohannis!

Mare mai e gradina PSD-ului, din moment ce, fara a putea banui ca la mijloc este vreun subteran pact secret de coabitare, oamenii lui Liviu Dragnea i-au pus pe tava lui Klaus Iohannis sefia Directiei Generale de Informatii a Armatei. Astfel ca, in timp ce se zbat ca disperatii sa-l scoata pe presedintele Romaniei din schema de desemnare a sefilor a diverse structuri din sistem si magistratura sau a altor institutii de forta, senatorii principalului partid de guvernamant, pur si simplu pentru ca prostia nu doare, au adoptat tacit un controversat proiect de lege.

Iar conform prevederii legale care face parte din proiectul de modificare a Legii 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, si pe care senatorii pesedisti, fie nu au citit-o, fie nu au inteles-o sau nu au avut cheie sa o supuna la vot in aceasta ultima perioada plina de miei, oua, mici si bere, de acum inainte seful Directiei Generale de Informatii a Armatei, care grupeaza serviciile militare de informatii si contrainformatii, va fi numit direct de catre presedintele Romaniei!

Dublu consilier militar !

Iar cum, cu ceva vreme in urma, controversatul proiect formulat tocmai de catre Ministerul Apararii fusese adoptat si de catre Camera Deputatilor, este clar deja ca, dupa ce se va usca cerneala de pe Monitorul Oficial, Klaus Iohannis va prelua controlul serviciului secret al Armatei. Unul care are o importanta vitala fie si pentru simplul fapt ca ofiterii de informatii de la DGIA sunt primii care au deschis usile colaborarii cu serviciile secrete americane, care au apelat de nenumarate ori la agentii nostri acoperiti pentru rezolvarea celor mai sensibile domenii din zone in care interesele vitale ale SUA erau in real pericol! Si uite ca, fara a putea explica nici macar Dragnea ce a fost in capul parlamentarilor sai, parlamentarii pesedisti ii fac cadoul lui Klaus Iohannis tocmai acest serviciu secret, pe care multi politicieni au vrut sa puna mana in ultima vreme, dar nu au reusit! Mai mult chiar, conform unui buclucas articol al noii legi, seful Statului Major al Apararii, cum se va numi de acum inainte Statul Major General, va indeplini si functia de principal consilier militar al presedintelui Romaniei! Iar pentru ca misterul sa fie si mai mare, acelasi sef al Statului Major va fi si principalul consilier militar al premierului Romaniei!