Serviciile, liber la racolat procurori si judecatori!

Aproape ca nu ai cum sa nu traiesti un sentiment de deja vu atunci cand vezi „inocenta” cu valente de vadita neputinta intelectuala a politicienilor si demnitarilor care continua sa inghita, cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, „gogosile” statului paralel, cel cu care altfel se impauneaza public ca ar fi angrenati intr-o confruntare pe viata si pe moarte. Numai ca, asa cum cu ani in urma parlamentarii cu manutele lor au votat cu zambetul pe buze si plini de ei modificarile la Codul penal propuse de „inteligenta” Alina Bica, pentru ca acum sa se vaite cu totii ca sunt hingheriti de procurori tocmai pe baza acelor amendamente, iata ca povestea se repeta.

Astfel ca, in isteria declansata de incercarea de a mai taia din parghiile avute la dispozitie de structurile statului paralel si de a infunda cat se mai poate infunda din „culoarele” unei Justitii devenita deja „camp tactic” in lupta pentru controlul absolut al sistemului si intregii tari deopotriva, s-a strecurat o initiativa pe care Puterea de azi se bazeaza ca va fi „nucleara” decisiva impotriva serviciilor secrete si a conexiunilor acestora din Justitie. Astfel ca, la pachet cu legea raspunderii magistratilor sau mai degraba in al doilea „val” de modificari legislative pe domeniul Justitiei va fi cuprinsa la loc de cinste si propunerea de pedepsire exemplara a ofiterilor de informatii care vor mai incerca sa racoleze judecatori. Iar cum initiativa nu doar ca vine din chiar interiorul lumii Justitiei, din partea Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, dar prevede si masuri draconice, cum ar fi condamnarea pana la 15 ani de inchisoare a oricarui ofiter de informatii, fie el acoperit sau nu si apartinand oricaruia din serviciile secrete entuziasmul politicienilor si demnitarilor este unul urias. Mai ales ca se pedepseste la fel si tentativa, nu doar racolarea propriu –zisa!

Asa ca ministrul Tudorel Toader este gata sa treaca aceste modificari legislative pe „repede inainte”, mai ales ca astfel ar demonstra opiniei publice si ca este sensibil la problemele ridicate chiar de catre magistrati. Totul in timp ce initiatii sistemului rad deja pe infundate, pentru „ anu speria vanatul”, stiind ca, astfel, nu se va face de fapt decat sa se dea liber la racolarea judecatorilor, lucru care deja se intampla, SRI-ul fiind de departe cel mai „agresiv” in acest sens…

„Vanatoarea de acoperiti”

Cea mai drastica propunere pentru scoaterea serviciilor secrete din Justitie a venit, fara indoiala, chiar din partea Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania. Pentru ca, potrivit modificarilor propuse de UNJR la Legea 303/2004, „judecatorii, procurorii, magistratii – asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informatii”.

Mai mult chiar, se prevede ca pana si incercarea de racolare a acestora, adica doar tentativa sa fie considerata de asemenea infractiune ale carei limite majorate sa ajunga la aplicarea unei pedepse de pana la 15 ani de inchisoare! Se poate declansa astfel o adevarata „vanatoare” a „acoperitilor” din magistratura care, cu siguranta, va culca pe o ureche vigilenta „nucleelor dure” din clasa politica si sistem, care chiar isi doresc reintrarea Justitiei pe fagasul constitutional si limitarea influentei exacerbate a serviciilor secrete asupra oamenilor legii. Ceea ce, de altfel, a facut posibila si aparitia si functionarea temutelor „culoare” din instanta…

Le forteaza mana!

Insa cum in Romania zilelor noastre intotdeauna exista si un „dar”, mai ales ca in sistem nimic nu pare a fi intamplator, exista deja si o alta varianta de „decodare” a acestei initiative, interpretata drept un „cadou otravit” oferit, cu sau fara buna stiinta lumii politice chiar de catre judecatori.

Pentru ca principalul atu al acestei propuneri pe care Ministerul Justitiei tocmai ce este pe cale sa si-o asume, urmand sa o legitimeze prin „vointa” parlamentarilor actualei Puteri este faptul ca, desi si in vechea legislatie se impuneau astfel de restrictii, nu era prevazuta nicio pedeapsa concreta impotriva ofiterilor racolatori. Asa ca, la prima vedere cel putin, ai zice ca planul este unul perfect, care va lovi puternic in interesele statului paralel. Caruia insa, in mod cel putin straniu, i s-a lasat o „usita” deschisa, de care SRI-ul, deja principalul suspect de serviciu in ceea ce priveste asigurarea culoarelor tactice din Justitie, profita deja din plin. Pentru ca este ca si cum s-ar anunta ca, de la anul, toti cei care mai circula cu masini inmatriculate in Bulgaria vor infunda puscaria, astfel ca toti „texanii” se vor inghesui sa cumpere cat mai multe rable si sa le legalizeze pe banda rulanta, profitand de aceasta perioada in care stiu ca nu li se poate intampla nimic. Drept urmare, stiind ca acum este „ultima strigare” pentru a-si securiza „culoarele” din Justitie, artizanii „campului tactic” deja le forteaza mana celor care deja au apucat sa colaboreze, schimbandu-le peste noapte statutul in acoperiti sau chiar operativi. Bineinteles, inclusiv prin clasica metoda a santajului…

Se cauta „prospatura”…

Insa cum majoritatea „sifoanelor” din Parchete si instante de judecata sunt deja persoane compromise sau cel putin vulnerabile, care nu-si mai doresc decat sa se retraga la pensiile halucinant de mari de magistrati, ofiterii de informatii insarcinati cu aceste misiuni cauta deja „prospatura”, pentru a-i atrage pe tinerii magistrati dornici de o „explozie” a carierei lor profesionale, fie si prin sarirea exagerata a etapelor normale in „panza de paianjen” atent intinsa in special de catre Serviciul Roman de Informatii. Adica principalul beneficiar de pana acum al formarii unei retele de informatori si colaboratori, de la faza de declansare a urmaririi penale si pana la pronuntarea deciziilor definitive. Insa daca tupeul sereistilor si a altor ofiteri de informatii este de inteles, acestia neavand acum nimic de pierdut, pentru ca daca nu se misca repede altfel isi pot pierde nu doar painea, dar si libertatea, este inca greu de inteles entuziasmul cu care tot mai multi magistrati, mai ales din teritoriu, se arunca in bratele lor… Iar daca s-ar vrea cu adevarat stoparea acestui fenomen, atunci viitoarea lege ar trebui sa prevada expres pedepse concrete nu doar pentru racolatori, dar si pentru „virginii” judecatori si procurori care se lasa penetrati informativ. Ca altfel, degeaba pedepsim penal doar „pestii” si deranjam „fetele” care fac trotuarul, in timp ce clientii satisfacuti nu risca nimic…