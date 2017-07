Serviciile, la pixul lui Iohannis

Seful statului si-a facut mana cu semnarea decretelor de pensionare fortata a nu mai putin de zece generali din cadrul Serviciului Roman de Informatii. Asa ca acum, dupa ce a dizolvat „brigada lui Coldea”, presedintele poate trece la „next level”, urmatorul candidat la retragerea din sistem fiind generalul locotenent George Viorel Voinescu, adica tocmai omul considerat pana nu de mult drept „favoritul” lui Iohannis pentru ocuparea functiei de prim adjunct al sefului SRI.

Iata insa ca, dupa cum dezvaluiam inainte de ocuparea acestui post de mult mai tanarul Razvan Ionescu, „batranul” Voinescu isi facea doar simple iluzii ca loialitatea si participarea la anumite jocuri subterane extrem de complexe din interiorul serviciului ii vor aduce marirea mult visata, pentru ca acum va fi la randul sau „ejectat”. Iar epurarea unei intregi generatii nu doar din SRI, dar si din SPP, STS si alte servicii din sistem va continua, intrucat „neamtul” a decis sa-i mai gireze doar pe sefii de structuri numiti chiar de el. Adica putini, foarte putini… Asa ca restul „nemuritorilor” din sistem stau deja la pixul lui Iohannis, cel care nu va ezita sa schimbe liniile, pentru a fi sigur ca intra in cursa pentru un nou mandat cu o echipa loiala lui si numai lui…

Gireaza doar ce a semnat

Dupa principiul unde dai si unde crapa, seful statului, prin semnarea decretelor privind pensionarea celor zece generali din SRI nu a facut decat sa-l debusoleze si mai mult pe Lucian Pahontu, seful SPP-ului incepand sa inteleaga ca este tot mai greu sa te opui schimbarii, mai ales atunci cand aceasta este una generalizata, privind o generatie deja prea „ponosita” din intreg sistemul.

Asa ca, in timp ce Pahontu sta probabil cu ochii pe „Monitorul Oficial”, Klaus Iohannis va profita la maxim de aceasta vacanta in care coalitia de guvernare isi da singura la gioale, pentru a-si intari autoritatea asupra sistemului. Si chiar daca face acest pas destul de tarziu, la atata pustiu de vreme de la preluarea mandatului, iata ca putinii, dar influentii consilieri personali pe care ii are pe domeniul securitatii nationale au reusit totusi sa-l convinga pe seful statului ca este momentul sa preia haturile sistemului, daca nu doreste sa fie el dat de acesta jos de pe cal ! Asa ca, pas cu pas, Iohannis va continua sa apeleze la „imprimanta” de la Palatul Cotroceni, trecand in rezerva noi si noi sefi care nici ei nu mai stiau de cand se afla la conducerea unor structuri. Ceea ce este un lucru bun. Insa cu atat mai mare este rolul acelorasi consilieri de a-i ridica la fileu presedintelui si oameni nu doar integri, dar si profesionisti, pentru a prelua din mers posturile vacantate. Si, mai ales, sa propuna echipe care sa garanteze ca nu avea loc un vid de putere, pentru a nu se mai repeta experimentul de la SRI, unde Eduard Hellvig a fost aruncat de unul singur in „groapa leilor”, fiind acum atat de dificil de inlocuit „liniile”, daca nu s-a facut asta de la bun inceput…