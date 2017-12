Serviciile, actiuni la purtator!

Ruperea „binomului” pe care s-a axat o scurta perioada statul paralel, asa si neasumat de Iohannis cum este el duce tot mai mult cu un partaj care a scapat de sub control si in care partile implicate nu mai sunt preocupate doar de miza declarata, ci doar sa-si faca cat mai mult rau una alteia. Pentru ca „vendetta” este acum cuvantul de ordine intre cei care, nu cu multa vreme in urma, isi ranjeau satisfacuti unii altora de pe marginile „culoarelor” tactice din Justitie, privind atotputernici la „muritorii” care incasau din toate partile, majoritatea dintre ei mai mult chiar decat puteau duce.

Dar iata ca unii dintre procurori au fost lasati singuri in prima linie a frontului de catre ofiterii de informatii, care nu doar ca nu le mai fac rechizitoriile, cu tot cu semnatura lor, dar nici macar nu le mai inainteaza rapoartele informative interinstitutionale. Iar efectele catrastrofale ale acestui boicot informativ se vor vedea mai bine ca oricand la sedintele de bilant de la inceputul anului viitor, care cu siguranta nu vor mai fi unele festiviste, ci cu usile inchise, pentru a se putea masca astfel fie si o mica parte a insuccesului contabilizat in achitari pe banda rulanta. In schimb, vazand ca risca sa fie transformati de unii singuri in tapii ispasitori a abuzurilor din sistem, procurorii anticoruptie din „nucleul dur” al DNA au lansat un contraatac naucitor, serviciile secrete, in frunte cu SRI-ul clatinandu-se deja serios dupa ce au incasat „perversa” TelDrum. Pentru ca aceasta ancheta, una dintre cele mai mediatizate din ultimii ani, in ciuda unei constructii destul de subrede in ceea ce priveste probatoriul, nu este neaparat despre Liviu Dragnea. Cel care, desigur, isi joaca si el viitorul politic in acest dosar. Dar initiatii sistemului stiu foarte bine, desi inca toata lumea se fereste sa puna „diagnosticul” exact, ca ancheta TelDrum deschide intr-un mod extrem dureros o „cutie a Pandorei” la care unii lideri ai statului paralel nu credeau ca se va umbla prea curand. Pentru ca, daca parlamentarii din comisiile de control ar avea fie si un strop de sange in instalatie, ar puncta decisiv mingea ridicata la fileu de procurori, intreband SRI-ul si nu doar care e treaba cu actiunile la purtator…

Afacere fabuloasa, care, daca TelDrum-ul chiar va exploda in instanta, va produce un efect de domino, ajungandu-se in scurt timp si la alte spete sensibile precum cele ale lui Sebastian Ghita, Codrut Marta si lista este mult, mult mai lunga. Pentru ca, dupa ce s-a permis ca servicile secrete sa aiba firmele sub acoperire, nimic nu a mai fost la fel in sistem…

Dragnea, tinta falsa in TelDrum !

Fumigienele braziliene aruncate opiniei publice inca din vara au avut un scop bine precis, desi se stia de la bun inceput ca efectele in Justitie vor fi nule. Dar astfel s-a intretinut atmosfera pentru a se detona dosarul „Belina” si a se trece astfel, in sfarsit, la „next level”, cel al anchetei privind TelDrum. Ocazie cu care romanii au constientizat prima data ca maharii s-au reprofilat din combinatiile off-shore, deja vulnerabile in urma mai multor anchete internationale, in cele cu actiuni la purtator. Iar incapatanarea cu care procurorii tin vie aceasta ancheta in atentia opiniei publice, fara a se da totusi drumul la „grosul” probelor ar putea fi decodata drept o „pisica moarta” aratata de DNA serviciilor secrete. Pentru ca, la o adica, poate se desteapta vreum parlamentar mai rasarit din debila noastra clasa politica si intreaba oficial SRI-ul si alte structuri informative daca detin actiuni la purtator!

Fie la TelDrum sau alte societati abonate la contractul cu statul. Pe societati acoperite sau pe persoana fizica…Si sa vezi de-abia atunci „soc si groaza” in sistem…! Caci, daca intr-adevar nici macar Dragnea nu este principala tinta in aceasta ancheta, asa cum sustin sursele noastre, atunci chiar ca va veni „Apocalipsa” daca se va produce o bresa, fie ea si cat de mica in „omerta” care i-a calauzit pana acum pe initiatii care au mizat pana acum pe „protectia totala” oferita de solutia legala a detinerii de actiuni la purtator!

„Interfata” Ghita…

Iar daca acest scenariu sta in picioare, atunci „decaparea” lui Sebastian Ghita nu reprezinta decat un alt capitol anterior TelDrum-ului, in care „interfata” sistemului s-a calicit si a confundat „oala” unde se strangeau „dividendele” cu propria afacere. De altfel, faptul ca, asa dupa cum am dezvaluit in exclusivitate, Sebastian Ghita a fost „stors” pana acum doar de catre emisarii speciali ai agentiilor americane a reprezentat de asemenea o grea lovitura pentru unii dintre cei care au profitat din plin de portita legiferarii posibilitatii serviciilor secrete de a avea o marja de actiune nepermis de mare in a se implica in „autofinantare”.

Pentru ca problema este ca, daca serviciile si-au facut o firma sub acoperire intr-un anume domeniu precum constructiile sau asfaltarile, fie si sub pretextul ca astfel s-ar lucra la o ancheta si doar asa s-ar fi putut infiltra oameni si avansa cu dosarul, „ofiterii destepti” au „uitat” sa mai opreasca „fabrica de bani”, mai ales ca nu trebuiau sa dea socoteala nimanui. Si atunci ce concurenta loiala o mai fi fost aia atunci cand firma unui patron roman s-o fi „ciocnit” la vreo licitatie cu firma acoperita a sistemului… Si daca Daniel Dragomir doar a „atins” acest subiect, parca pentru a transmite la randul sau un mesaj subliminal, inca nimeni nu a indraznit sa „sparga buboiul”, incepand de la o alta „sageata” care ajunsese sa se creada jucator, Codrut Marta…

„Stop game” sau „macel”?

Iar fluturarea in continuare a anchetei TelDrum continua sa reprezinte un fitil aprins care poate detona oricand sistemul. Pentru ca, daca fie si o mica parte a serviciilor s-au dedulcit cu actiunile la purtator, atunci chiar ca nu se stie cine va mai supravietui „macelului” ce va urma. Desigur, tot atat de bine se poate pune, in orice moment, si „stop game”, mai ales ca „pupatul Pietei Independentei” nu este doar un adevarat sport national, dar si o modalitate pragmatica de a se anula, fie si in ultima clipa, implozia iminenta a unei bune parti a statului paralel. Asa ca pozitionarea taberelor in anchetaTelDrum se bazeaza, in mare parte, nu neaparat pe afinitatea sau dusmania fata de Liviu Dragnea, dar mai ales pe interesele celor din servicii de a se scoate sau nu la lumina identitatea misteriosilor detinatori ai actiunilor la purtator…