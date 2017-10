Seful Politiei Romane, pe faras!

Informatii de ultima ora arata ca soarta chestorului Bogdan Despescu este ca si pecetluita, acesta urmand sa fie schimbat din functia de sef al Politiei Romane si sa se intoarca la comanda IPJ Constanta. Post pe care, de altfel, si l-a si securizat prin amanarile succesive a concursurilor care trebuiau organizate pentru ocuparea fotoliului de inspector-sef.

Aceasta ar fi, fara indoiala, varianta “soft”, in cazul in care Despescu accepta de bunavoie sa faca acest pas inapoi, mai ales ca mandatul sau in fruntea Politiei Romane este unul mai “sters” decat al oricarui alt sef al IGPR. Daca insa incapatanarea lui Despescu persista, sunt surse de la varful sistemului care sustin ca anchetele interne declansate impotriva acestuia ar putea fi unele de-a dreptul catastrofale pentru imaginea intregii institutii.