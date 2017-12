Seful contrainformatiilor militare, arestat ca spion FSB!

„National” dezvaluia nu cu multa vreme in urma ca partenerii strategici americani nu vad cu ochi buni „legaturile periculoase” ale unor sefi de servicii secrete cu spionajul rusesc, mai ales atunci cand acestea au fost tinute ascunse. Astfel ca anchete secrete ale agentiilor americane de contraspionaj in acest sens au loc in mai multe state est-europene, printre care in Cehia, in Romania, intr-un caz prezentat pe larg de noi si in Polonia. Unde situatia deja a escaladat, fostul sef al Contrainformatiilor Militare find arestat, dupa ce a fost acuzat ca a colaborat cu FSB, temutul serviciu de spionaj al Federatiei Ruse.

Astfel, intr-un scandal fara precedent pentru comunitatea de informatii din Polonia, stat considerat principalul aliat strategic al Statelor Unite ale Americii din Europa, ofiteri inarmati ai Politiei Militare l-au arestat pe Piotr Pytel, unul dintre cei mai influenti oameni din sistemul de siguranta nationala al Varsoviei. Iar situatia este cu atat mai exploziva cu cat in acelasi dosar a fost deja audiat inclusiv fostul premier al Poloniei, Donald Trump, adica nimeni altul decat actualul presedinte al Comisiei Europene!

Se ajunge mai sus?

Ceea ce, desigur, nu face decat sa se puna tot mai serios intrebarea daca procurorii polonezi nu tintesc cumva mai sus, mai ales ca intre actuala Putere de la Varsovia si omul care conduce Comisia Europeana se desfasoara deja un razboi „pe viata si pe moarte”.

Oricum, Parchetul districtual din Varsovia a solicitat retinerea lui Pytel motivand ca in dosarul sau va fi schimbat capul de acuzare, fostul sef al contrainformatiilor militare fiind suspectat acum de colaborare cu serviciul secret al unei alte tari. De asemenea, aceasta masura extrema se datoreaza si refuzului lui Piotr Pytel de a se prezenta la interogatoriu, acesta motivand starea sa precara de sanatate.Totul dupa ce, in urma cu un an, acesta a fost acuzat oficial de abuz in serviciu dupa ce decisese sa colaboreze institutional cu FSB-ul rusesc, se pare ca in urma unor consultari cu fostul premier Donald Tusk!