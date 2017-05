Securistii se intorc la butoanele Internelor!

Resetarea Ministerului de Interne se dovedeste una de „noaptea mintii”, si asta tocmai acum, imediat dupa o perioada in care „curatenia generalizata” a dus la plecarea a peste 12.000 de cadre. Si cum functiile de conducere ramase disponibile dupa ce „nemuritorii” din structuri au ales „pensiile de onoare”, insa unele cu mult peste suta de milioane de lei, „lupii tineri” din sistem au asteptat cu sufletul la gura organizarea concursurilor pentru a putea concura, visand astfel cu ochii deschisi ca pot face cariera in MAI! Numai ca, multa vreme, s-a mers tot pe mana „imputernicitilor” care, cu sprijinul camarazilor de combinatii de la butoanele structurilor centrale din minister si-au prelungit „pe banda rulanta” numirile „temporare” la conducerea structurilor.

Iata insa ca, in sfarsit, desi cu mare greutate, au inceput sa se organizeze si primele concursuri pentru ocuparea functiilor disponibile. Insa „tinerii frumosi si liberi” au ramas din prima cu gurile cascate, vazand ca „zarurile au fost deja aruncate”. Si ca „stapanii casutelor” continua sa fie adevaratii conducatori ai Ministerului de Interne, asta in ciuda „gogoritelor” despre reformarea din temelii. Iar pentru ca socul sa fie si mai mare, celor din „fratiile chestorilor” li se vor adauga de acum inainte si vechii securisti pe bune. Caci este suficient sa dam exemplul unui concurs tocmai pe cale de a fi „executat”, la varful unei structuri vitale pentru sistemul de siguranta nationala si unde in „pole position” se afla un ofiter care a absolvit, conform documentelor de la resurse umane, celebra „Scoala de Militie de la Baneasa- Arma Securitate”!

Bravo, deci de asta au fost impinsi afara vechii chestori, pentru ca locurile lor sa nu fie ocupate de tineri ofiteri, ci de cei din structurile vechii Securitati!

„Alba-neagra” cu concursurile

Iata ca in aceste zile asistam la un contraatac uluitor al „ultimii mohicani” din Ministerul de Interne. Este vorba despre cei care nu s-au dat dusi de la butoane nici macar cand, satul de matrapazlacurle lor si de faptul ca-i executau proprii oameni, Basescu a declansat prigoana impotriva lor. Insa asa cum le-au ras in nas pana acum tuturor ministrilor care s-au perindat prin fostul sediu al CC-ului, indiferent de culoarea lor politica, la fel „stapanii casutelor” isi vad si acum linistiti de propriile jocuri de culise, fara sa le treaca cumva prin cap ca ar putea fi deranjati in vreun fel nici de rapoartele incendiare ale altor structuri informative si cu atat mai putin de Carmen Dan. Pe care, probabil, nici nu stiu prea bine cum o cheama, identificand-o doar „blonda”.

Pentru ca „stapanii casutelor” stiu foarte bine ca, atata timp cat ministrul nu are langa sine consilieri „harjaiti” prin subteranele sistemului, care sa-i identifice adevaratele vulnerabilitati din minister, pot continua sa „mazgaleasca” organigrama MAI asa cum o cer interesele lor sau ale cotizantilor. Lucru dovedit si de faptul ca, dupa ce au stat o scurta perioada cu „caschetele” la cutie, ca nu cumva sa fie „vizibili” si sa devina tinte „marii epurarii rosii” care nu a mai venit la MAI, „combinagiii” ministerului au inceput sa se joace din nou „de-a alba-neagra” cu concursurile.

Comisii in familie

Asa ca initiatii sistemului nu prea mai au de ce sa se mire cand vad ca, din nou, se organizeaza concursuri in care membrii comisiei au avut stranse legaturi de subordonare sau colegialitate cu candidatii! Ca la MAI exceptia a devenit deja cutuma si, prin urmare, nimeni nu se mai sesizeaza ca un presedinte de comisie a fost vreme indelungata coleg de birou si chiar partener cu unul dintre candidatii la un concurs. Si atunci cum naibi sa nu se retraga bietul contracandidat, ca doar si-o da si el seama ca este in plus. Insa aceste probleme de morala chiar ca sunt ultima grija a celor care ar trebui sa controleze ce se intampla cu adevarat in „laboratoarele” subterane ale MAI. Insa si mai interesant este ca, uite, am ajuns sa asistam la situatii care desi par neverosimile pentru Romania anului 2017, sunt o realitate a acestor zile de dupa „marea curatenie” de la Interne. Si cand la un astfel de concurs participa un absolvent al Scolii de Militie Baneasa – Arma Securitate, la ce sa ne mai mire ca tinerele cadre incep sa paraseasca pe capete ministerul, mai ceva decat sefii care se inghesuie sa mai prinda ultimele„ pensii de onoare” ? Ca in timp ce concursurile se organizeaza pentru fostii securisti, iata ca nimeni de la varful MAI nu indrazneste barem sa puna pe tapet grava criza a neocuparii functiilor de conducere si executie. Pentru ca exista functii disponibile „fara numar! Dar unele sunt tinute blocate pana se muta „casutele” ca sa se schimbe organigrama pana ajunge sef cine trebuie. Altele sunt blocate sub tot felul de pretexte halucinante, cum ar fi declansarea „din senin” a unor cercetari prealabile disciplinare interne, care sunt lungite excesiv, pana ce, din nou, cine nu este agreat de „fratii” este blocat definitiv la mantinela comisiilor. Iar nimeni nu pare dissus sa-si asume luarea unei decizii cum ar fi angajarile din sursa externa sau trecerea, in urma promovarii unor concursuri, a subofiterilor cu studii superioare in randurile ofiterilor. Pentru ca, de cand sunt „bifate” pe organigrama de conducere doar posturile vizate de „stapanii casutelor”, in teritoriu nu doar ca nu mai sunt oameni pentru misiunile operative, dar nici macar sefi!