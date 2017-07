Se umfla muschii pe Videanu!

In urma cu niciun an de zile dezvaluiam ca, desi procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, ca si cei de la DIICOT de altfel continuau sa ii sufle in ceafa, Adriean Videanu isi baga miliardele incasate de pe urma bordurilor in imobiliare. De fapt in constructia unor cartiere rezidentiale de lux la marginea Capitalei sau a unor „building”-uri de birouri pentru companii straine in zonele de fite ale Bucurestiului, acolo unde metrul patrat este mai scump decat la Paris. Desigur, prin intermediari, oameni loiali inca din vremurile de glorie ale „guvernarii portocalii” si care in ultimii ani s-au trezit peste noapte stapani peste adevarate imperii imobiliare. Cu o singura misiune in „fisa postului” : de a conserva averea politcianului si a-i tine astfel d eparte pe procurori cu tot cu sechestrul lor pus mai mult pe hartie, decat in realitate.

Iar „atacurile” din „National”, asa cum le caracteriza acesta, i-au provocat lui Adriean Videanu noi crize de „autovictimizare” in cercurile de apropiati, fostul ministru al Economiei plangandu-se ca este „tinta in miscare” ba pentru Basescu, ba pentru sistem, ba chiar al „agenturilor straine”. Iar toata „jeluirea” era garantata de asigurari ca afacerile ii merg atat de prost incat de-abia mai poate scoate capul pe Coasta de Azur, asa ca nu ar avea de unde sa investeasca masiv in imobiliare. Iata insa ca au trecut doar cateva luni si, odata cu relaxarea luptei anticoruptie, muschii imobiliari au si inceput sa se umfle pe Adriean Videanu. Cel care, lasand „timiditatea” la o parte, a scos capul pe piata imobiliara, cerand cu numele sau la vedere autorizatiile necesare pentru demararea unor constructii de lux in chiar „buricul” Capitalei. Miscare care, dupa cum sustin sursele noastre, va fi insotita de „trezirea din adormire” si altor grei ai „guvernarii portocalii”, patronul Bog’Art, Raul Doicescu fiind deja unul dintre cei care isi cam declara hegemonia pe segmentul de lux al domeniului constructiilor. Mai ales ca traditionala concurenta de pana acum a cam fost deja spulberata prin beciurile patriei…

A trecut pericolul?

Oricat s-ar da lovit Videanu, a fost unul dintre politicienii cei mai bine conectati la sistemul cel atat de hulit in ziua de astazi. Iar pentru a intelege rolul jucat de fostul vicepremier pe tabla de sah politica, sa nu uitam ca in sistem s-a legendat deja ca prima arestare a lui Gigi Becali a fost, in fapt, doar un avertisment dat de „el lider maximo” de atunci, Traian Basescu, omului sau de incredere Videanu, cel care nu vroia sa mai ai aiba „dubla comanda”. Adica si de la fostul sef al statului, dar si de la Elena Udrea. De altfel, odata cu retinerea cu cohorta de mascati a lui Gigi Becali, „National” a si titrat pe prima pagina doar „ Ai priceput, Adrieane”? Pentru ca, la doar cateva zile de cand Videanu ii daduse cu flit Elenei Udrea si implicit fostului sef al statului, acesta din urma s-a hotarat sa impuste doi iepuri dintr-o lovitura, domolindu-l atat pe guralivul machidon din Pipera, cat punandu-l la loc, cu botul pe labe, si pe un Videanu deja interesat mai mult de propriile afaceri decat de necesitatea ungerii mecanismului de functionare a PDL-ului. Oricum, aroganta de a se duce sa joace table la Nisa in loc sa-i ofere votul sau la Congresul PDL Elenei Udrea avea sa-l coste scump pe Videanu. Cel care, in ultimii ani, intre doua retineri, audieri si trimiteri in judecata, in timp ce DNA si DIICOt-ul jucau ping-pong cu dosarele sale, a ales sa mearga pe varianta „ghiocelului”. Si sa nu iasa in relief cu nimic, in timp ce afacerile oricum ii prosperau sub „acoperirea” intermediarilor de incredere care faceau plasamente spectaculoase pe piata imobiliara. Iar faptul ca acum Videanu lasa de o parte orice prudenta si se arunca direct cu pieptul inainte pe piata imobiliara, cerand la vedere avizele necesare, sa insemne ca a primit semnale puternice sau poate chiar asigurari ca, gata, a trecut pericolul…?

Puci la SPP

Despre sarabanda dosarelor in care este implicat Adriean Videanu ultimul cuvant il vor avea, cu siguranta, judecatorii. Cert este insa doar ca, in perioada de „adormire” autoimpusa de catre Videanu, acesta nu a incercat decat sa faca o singura miscare mai plina de andrenalina, ca pe vremurile cand toata economia romaneasca statea in pixul sau. Este vorba despre sustinerea unei tentative de puci in cadrul Serviciului de Protectie si Paza, atunci cand „puii de buldogi” ai lui Vasile Blaga au incercat sa-l debarce pe „nemuritorul” general Lucian Pahontu. Si chiar daca bunul sau camarad de afaceri Raul Doicescu prinsese „lozul cel mare”, mai ales in urma actelor aditionale la constructia noului sediu al SPP, se pare ca Adriean Videanu nu a putut sa inghita umilinta ca nu a mai apucat sa-si bage si el marmura la acest obiectiv strategic. Si asa ca a ramas cu un dinte impotriva lui Pahontu, desi nu a avut in cele din urma forta si sustinerea nevesara de a-si duce planul la bun sfarsit.

Gata cu exilul de la Monaco…

Iata insa ca roata pare sa se intoarca si, tocmai cand „nucleul dur” al PSD-ului se afla la Putere, celalalt „nucleu dur”, cel portocaliu, incepe sa scoata din nou capul la iveala. Si sa o puna de noi si noi afaceri, mai ales ca mediul le este acum mai propice decat oricand. Pentru ca, orice s-ar spune, domeniul constructiilor a iesit cel mai „sifonat” din tamponarile cu DNA. Iar marea majoritate a „regilor” imobiliarelor sunt acum ori la zdup, ori faliti ori in imposibilitatea de a mai bate vreun cui pe vreun santier al patriei. Iata insa ca tocmai cei care la inceputul campaniei pareau principalele tinte sunt acum pe cale sa se intoarca triumfatori din „exilul” de la Monaco, mai puternici ca oricand. Mai ales ca au bani, mai multi bani ca niciodata trasi pe dreapta, pe care ii pot zvarli pe piata imobiliara, una de pe care restul concurentei autohtone pur si simplu a disparut…