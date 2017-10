Se prabusesc salariile in Servicii!

Iata ca dupa „hemoragia” de personal produsa de oportunitatea „pensionarii de onoare” cu coeficient de si peste 100%, serviciile secrete tocmai ce se pregatesc de un nou soc, cel putin la fel de puternic. Pentru ca, desi de la varful sistemului se incearca in disperare punerea „batistei pe tambalul” noului val de plecari, situtia poate deveni una dramatica incepand cu data de 1 ianuarie. Cand va fi implementata masura de egalizare a salariilor in structurile militarizate, ceea ce va duce la prabusirea „plafonului” cu care se obisnuisera ofiterii serviciilor secrete. Iar daca „talpa” se poate astepta la mariri mai mult sau mai putin semnificative, cu totul altfel stau lucrurile cu cei care se bucurau pana acum de lefuri mai mult decat onorabile.

Si daca nici la SRI situatia salariala nu va fi una prea roza, totusi, SPP-ul ramane structura care sta direct pe un butoi de pulbere, nenumarati din ofiterii conectati la aceasta informatie privind noua „grila” urcandu-si deja sacii in caruta pensionarii, urmand sa plece in numar mare, pentru ca nu vor mai putea castiga aceiasi bani ca pana acum. Iar de parca nu ar fi fost de ajuns dosarele pe care le avea pe cap, Lucian Pahontu mai trebuie sa acopere si „gaurile” de profesionisti din structura, mai ales acum, in aceste momente grele, cand incercarea de a se „gudura” pe langa Mihai Busuioc a esuat lamentabil, „audienta” privata ceruta pe anumite canale rezumandu-se la cinci minute penibile, umate de un „delete” total. Asa ca viitorul control tematic al Curtii de Conturi se anunta unul devastator pentru SPP, serviciu la a carui conducere, cel mai probabil, se va afla infanteristul Robert Stanciulescu, seful Centrului de Pregatire Militara de la Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu. Pentru ca informatiile de ultima ora intrate in posesia noastra arata ca, desi si-a dat acordul pentru renuntarea la serviciile mult prea zeloase ale lui Pahontu, Klaus Iohannis ar insista totusi pentru numirea sibianului Robert Stanciulescu. In locul celui tradat, in ultimele zile, chiar si de catre oamenii loiali ramasi in serviciu, dupa cum arata „socializarea” intensa de la gratarul facut in secret la mijlocul saptamanii trecute, la casa „fratilor” cu misiuni internationale pe spranceana, intre Andrei Nistor si „Coldica”, cel care spera inca la postul de prim adjunct al lui Gabriel Cretu. Dar cum in ultima vreme se pare ca Robert Stanciulescu, favoritul „neamtului”, a legat la randul sau o stransa prietenie cu generalul Cristian Cioc, chiar ca se incinge serios lupta pentru adjudecarea posturilor de adjuncti, dusa chiar sub privirile parca prea fatis neputincioase ale noii conduceri a „seseistilor” de dupa plecarea unui„ nea Fane” inca suparat ca Pahontu nu a aprobat trei propuneri de avansare la gradul de generali. Mai ales ca si „parlamentarul” Marius Grecu isi declara „hegemonia” pentru postul lui Cretu, „Coldica” avand aici de facut fata si presiunii propriilor subalterni, care stiu ca, poate cu exceptia tragerilor, „acvilistul” Alin Milos domina inca probele, pe care le da intotdeauna primul si-l vor pe acesta in locul lui „Rambo” cel portocaliu.

Se schimba aliantele

Iar in timp ce egalizarea de la 1 ianuarie risca sa goleasca SPP-ul, dar si alte servicii secrete precum SRI sau STS, deja jucatorii care stiu ca zilele generalului Pahontu la conducere sunt numarate dupa ce s-a dat „marele acord” incearca sa „mute casutele” astfel incat sa se poata sprijini pe aliati de incredere. Si uite ca, in timp ce „Coldica” isi face propriul serviciu secret in cadrul SPP, bazandu-se mai nou si pe sprijinul „binomului ” Nistor – Usurelu, acestia au propriile belele. Pentru ca vor da in curand explicatii pentru „pontul” in urma caruia si-ar fi retras fondurile proprii de la jocul CAR exact inainte de „spargerea buboiului” si izbucnirea scandalului care face obiectul unui dosar penal in care se anunta audieri spectaculoase…