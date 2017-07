Se intoarce Blejnar!

La doar cateva ore de cand dezvaluiam ca deja s-au cam umflat muschii pe Adriean Videanu, de cand cu relaxarea luptei anticoruptie si ca si alti membri ai „nucleului dur” portocaliu din fostul PDL vor scoate cat de curand capul la iveala, iata ca un alt greu al „regimului Basescu” s-a grabit sa confirme acest scenariu. Este vorba despre Sorin Blejnar, cel care, prin reintoarcerea sa uluitoare, face deja valuri in tot sistemul.

Desigur, nu este vorba aici musai de spritul facu cu un alt „greu” ratat in cele din urma de DNA, afaceristul Gruia Stoica si de operatiunea „blitzkrieg” de la varful ANAF. Una care, desi cu PSD-ul la putere, pare sa-i fi adus lozul cel mare tocmai lui Sorin Blejnar, cel care are de acum toate motivele sa se impauneze ca „am echipa de valoare”. Oricum, miscarile surprinzatoare ale „rosiilor” din ultima vreme dau mult de gandit pana si initiatilor sistemului, care insa nu risca sa se hazardeze sa se pronunte daca la mijloc este vorba strict de un neinteles masochism politic pesedist sau de un „blat” subteran intre Putere si opozitia traditionala, la nivel transpartinic…

Portocaliul, din nou la moda

In timp ce „doamnele de paie” ale PNL-ului si trubadurul Ludovic Orban se multumesc sa se vaite pe unde mai pot ca liberalii sunt spulberati de „ciuma rosie”, iata ca PSD-ul pare inca turmentat de aburii victoriei categorice de la 11 decembrie, nefiind in stare sa treaca la „next level”. Astfel ca, pana si spre surprinderea liberalilor ramasi pe functii de pe vremea tehnocratilor sau unii chiar dinainte ca USL-ul sa-si dea ultima suflare politica, „galbenii” nu au fost deranjati nici macar cu o floare prin consiliile de adminsitratie, ministerele sau alte institutii unde s-au aciuit. Mai mult chiar, de ceva vreme, cei sprijiniti de catre „inamicul public” Vasile Blaga au scapat de orisice emotii in acest sens, primind asigurari ca nimeni nu se atinge de scaunele lor, oricate presiuni s-ar face din partea liderilor pesedisti din teritoriu pentru a prinde si ei ceva functii pentru oamenii care au dus greul in campanie. Iar acum, colac peste pupaza, portocaliul pare sa fie din nou la moda in politica romaneasca, la varful anumitor institutii fiind „decapitati” oamenii PSD-ului pentru a fi inlocuiti cu cei din fosta pepiniera de cadre a PDL-ului. Si de altfel aici pare sa fie si marea problema a unui PSD care, oricat se bate cu pumnii in piept ca este cel mai mare partid al tarii, sufera amarnic din cauza lipsei de cadre ce pot fi propulsate mai ales la varful adminstratiei centrale. Pentru ca, daca la sate si orase o mai scot la capat cu numirea functionarilor, pana la nivelul de primar, de aici in sus lucrurile se complica serios. Astfel ca, disperati ca nu-si pot acoperi „gaurile” cu oameni din propria pepiniera, pesedistii au ajuns sa importe „stranieri”, chiar daca unii dintre ei sunt recunoscuiti drept oamenii de casa ai unuia ca Sorin Blejnar. Pentru ca alta explicatie pur si simplu nu exista pentru ce se intampla in aceste zile! Sau daca da, atunci nu se poate da…