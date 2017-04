Se face baza nucleara din Romania!

La doar o zi dupa ce „National” a dezvaluit in exclusivitate proiectul romano-american privind instalarea unui numar de 15 focoase nucleare in tara noastra, lucrurile par sa se fi pus deja in miscare. Astfel ca, dupa ce in Parlamentul Romaniei a ajuns deja cererea de infiintare a unui Centru de constraspionaj NATO menit sa protejeze viitoarea baza nucleara situata cel mai probabil in sudul tarii, influentii conducatori ai informatiilor militare au incuviintat probabil sa se dea si „pontul” public privind demararea unor achizitii militare surprinzatoare ale Armatei noastre.

Astfel, de pe poligonul Smardan din Galati, secretarul de stat din MApN, Florin Lazar Vladica si generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major General au recunoscut public ca, inca din acest an, va fi demarata procedura de achizitie a bateriilor de rachete tip Patriot, dar si a sistemelor de rachete HIMARS.

Ceea ce, pentru analistii militari este o confirmare mai mult decat clara ca astfel se face un nou pas practic pentru pregatirea bazei nucleare din Romania care, cu siguranta, ii va scoate si mai mult din sarite pe rusi.

Aparare intergrata

Desigur, dintre toate noile achizitii anuntate de catre conducerea Armatei Romane cele mai importante sunt bateriile de rachete tip Patriot, care, alaturi de „descurajarea nucleara”, poate reprezenta cea mai viabila solutie de intarire a capacitatii de raspuns a NATO in fata unei posibilie agresiuni rusesti. De asemenea, generalul Ciuca, recunoscut drept unul dintre cei mai apreciati militari eruopeni de catre influentii conducatori ai US Army a si declarat ca „achizitia sistemului de aparare antiaeriana Patriot continua programul de imbunatatire a sistemului de aparare aeriana”, subliniind si ca „programele de inzestrare se intergreaza intr-o conceptie integrata de dezvoltare a capabilitatilor armatei romane”. In plus, este foarte posibil ca, tot in acest an sa fie demarata si achizitionarea a unui important numar de 94 de vehicule blindate de lupta 8X8. Iar pentru ca mesajul sa fie clar, aceste declaratii publice au fost facute in prezenta a doi importanti emisari ai SUA, generalul John Gronski, loctiitorul comandantului fortelor terestre americane din Europa si Dean Thompson, reprezentantul Ambasadei SUA.