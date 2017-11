Se baga leafa pentru drogati!

Iata ca, pana ce Administratia Trump va alege intre Elie Wiesel si John Rakolta Jr. care va fi viitorul ambasador al SUA la Bucuresti, asa dupa cum am dezvaluit in exclusivitate inca din urma cu peste doua luni, mai avem inca de patimit de pe urma ideilor nastrusnice ale consilierilor care continua sa dea indicatii mai pretioase chiar si decat cele ale lui Ceausescu.

Si iata cum, dupa ce inca seful sau Hans Klemm si-a facut un adevarat obicei din „urecheala” demnitarilor romani, de aceasta data a venit randul lui Matthew Jones, consilier politic al Ambasadei SUA la Bucuresti sa spuna lucruri trasnite in cadrul unei dezbateri organizate la Timisoara cu tema „Nu droguri, Nu trafic uman”. Si unde a facut nenumarate recomandari statului roman, dintre care una a produs deja frisoane printre expertii Ministerului de Interne. Este vorba despre „punctul 7”, prin care se cere institutiilor noastre sa acorde de urgenta compensatii financiare „victimelor traficului cu droguri”. Ceea ce, dupa cum se teme partea romana, ar putea fi un prim pas spre implementarea programului care aproape ca a distrus generatia tanara din Marea Britanie dupa ce drogatii si alcoolicii au inceput sa primeasca de la stat „compensatii” egale chiar cu salariul mediu pe economie daca isi recunosteau dependenta si promiteau ca vor incerca sa se lase…

Sa „pape” si ONG-urile…

Pe langa „bla-bla”-urile de rigoare cu felicitarile pentru intensificarea cooperarii in domeniul combaterii criminalitatii transfrontaliere, consilierul politic Mattheu Jones a tras o concluzie care i-a lasat cu gura cascata pe putinii specialisti in domeniul care s-au prins despre ce este vorba :„ revizuiti mecanismul de oferire a compensatiilor si informati victimele de dreptul lor de a solicita compensatiile, micsorati taxele de judecata pentru victime si asigurati-va ca acestea chiar primesc respectivele compensatii”. Si mai ales ca nu s-a specificat foarte clar cine va acorda aceste compensatii banesti, si doar s-a insistat ca statul roman trebuie sa aloce de acum inainte, direct, mai multi bani publici pentru ONG-urile care asigura servicii de asistenta pentru victimele retelelor de droguri si prostitutie, partea romana a ramas in ceata… Gandindu-se daca nu cumva vom fi nevoiti sa preluam si noi dezastruosul model britanic de compensatie pentru alcoolici, drogati si prostituate care s-au declarat cu totii victime, incasand astfel sume fabuloase de la stat… Ca pe langa „generozitatea” guvernului fata de asistatii sociali, numai „lefuri” pentru drogati si curve ne mai lipsea acum!