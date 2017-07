Scandal monstru la Academia de Politie!

Ei bine, la cate scandaluri a zguduit in ultima vreme „viesparul” de la Ministerul de Interne, asa ceva chiar ca nu credeam ca ne va fi trait sa vedem vreodata. Pentru ca, fapt fara precedent in intreaga istorie a institutiei, la ceremonia oficiala de depunere a juramantului de catre absolventii Academiei de Politie „A.I. Cuza”, seful de promotie nu a mai tinut speach-ul traditional din partea noilor politisti!

Asta desi in Baneasa au fost prezente, ca in fiecare an, nenumarate oficialitati venite sa le ureze succes absolventilor. Numai ca, in afara discursurilor demnitarilor, nu a vorbit niciun reprezentant al absolventilor, pentru ca Academia de Politie nu are inca un sef al promotiei 2017! Situatie halucinanta, dar care speram sa fie rezolvata de urgenta de ancheta declansata de urgenta de catre conducerea Ministerului de Interne, care chiar si in week-end a verificat cu celeritate contestatia depusa de catre cei care acuza ca nu ar fi fost calculata corect media finala.

Fara sef de promotie!

Situatie mai mult decat tensionata la ceremonia oficiala de depunere a juramantului a absolventilor la Academia de Politie, care a lasat un gust amar putinilor „initiati” ai sistemului care stiau de ce a lipsit, pentru prima oara in istorie, momentul mult asteptat al speach-ului sefului de promotie. Pentru ca acesta nu exista, cel putin oficial, dupa ce au fost depuse contestatii privind faptul ca nu s-ar fi luat in calcul toate criteriile obligatorii pentru stabilirea mediei finale. Iar situatia este cu atat mai complicata cu cat, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia naostra, dupa prima analiza a unei contestatii la grila, s-ar fi validat o parte din raspunsuri, acum verificandu-se daca a procedat corect si prima comisie care le-a anulat sau ce de a doua care le-a dat. Si chiar daca acest clasament nu ofera niciun avantaj in raport cu urmatorii absolventi pentru repartitie, este mai mult decat salutara decizia conducerii MAI de a declansa o ancheta de urgenta, pentru a nu mai fi prelungit acest scandal si pentru ca Academia de Politie sa aiba si oficial un sef al promotoiei 2017, care sa primeasca placa de onoare aferenta.