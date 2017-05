Sa nu mai fim prostii de serviciu Schengen!

Din 2007 am tras din greu pentru a indeplini criteriile tehnice de accedere a Romaniei in Spatiul Schengen. Iar in urma unui efort logistic, dar mai ales financiar urias suportat de catre statul roman, care, de exemplu, a trebuit sa securizeze frontiera externa a Uniunii Europene cu controversatul sistem EADS, s-a recunoscut ca indeplinim toate aceste criterii tehnice inca din anul 2010!

Ce-i drept, tot de atunci, ni s-a trantit anual usa Schengen-ului in nas, de fiecare data „motoarele” franco-germane ale Uniunii Europene recunoscand ca ne-am facut temele, dar asta nu este suficient si pentru a primi „OK”-ul strict politic al Olandei. Tara care isi apara astfel, cu o strategie politica de o perversitate rar intalnita, beneficiile financiare uriase ale Portului Rotterdam, beneficii care ar scadea simtitor odata cu devenirea Portului Constanta drept cea mai mare poarta maritima de intrare a marfurilor in Spatiul Schengen. Numai ca, in toata aceasta perioada, statele mebre ale Spatiului Schengen au beneficiat din plin de infrastructura informatica a tarii noastre, accesand la greu bazele de date SIS si VIS, ceea ce a usurat considerabil munca structurilor politienesti sau de informatii europene. In schimb, tot aceste structuri ne dau cu flit atunci cand, la randul lor, autoritatile romane incearca accesarea acestor baze „comune” doar intr-un sens, pe motivul ca noi nu suntem in … Schengen!

Blocam SIS si VIS?

Bazele de date SIS (Sistemul de Informatii Schengen) si VIS (sistemul de informatii privind vizele) au fost printre primele puncte obligatorii de accedere in spatiul comun european bifate de catre tara noastra. Iar rezultatele au fost de-a dreptul senzationale, mai ales pentru structurile politienesti sau cele informative din tarile europene, care au beneficiat din plin de sesizarile si colaborarea omologilor romani. Numai ca ofiterii nostri au inceput sa se planga tot mai des ca, in timp ce ei se dau peste cap sa intretina la parametri maximi aceste baze de date si sa ofere informatiile suplimentare cerute de catre cei din Schengen, acestia din urma s-au obisnuit sa le dea cu flit cand vine vorba de „reciprocitate”. Pentru ca, nu-i asa, noi nu suntem in Schengen si nu ne pot deci pune la dispozitie toate datele solcitate! Iata insa ca, mai nou, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia naostra, voci importante guvernamentale recunosc ca s-au cam saturat sa fim, de atatia ani, prostii de serviciu din Schengen. Si ca daca nu vom fi primiti nici macar cu aeroporturile, atunci partea romana ar putea trece la o pozitie de forta, blocand, pentru inceput, accesul unilateral al „partenerilor” din Schengen la bazele SIS si VIS. Caci, dupa ce ca asiguram si inca fara niciun incident notabil una dintre cele mai lungi portiuni de frontiera externa a Uniunii Europene si am gestionat impecabil inclusiv grava problema a imigrantilor, iata ca tot nu ni se ofera nicio sansa de a deschide usa Schengen. Iar daca Guvernul Romaniei va avea in sfarsit curajul sa ia si el o decizie „strict politica” si sa ceara respectarea tratatelor bilaterale, atunci poate situatia s-ar schimba radical. Iar fortarea pe culoarele SIS si VIS ar putea fi cea mai la indemana demonstratie de forta, care s-ar solda barem cu un tratament egal si pentru politistii si ofiterii nostri de informatii…