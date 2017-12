S-au pus pe tava DNA!

Dincolo de divergentele juridice care macina clasa politica si Justitia din Romania, este nevoie mai mult decat oricand sa se dea semnalul necesar pentru ca sistemul sa contraatace. Pentru ca, altfel, vremurile in care Catalin Voicu facea si desfacea orice in tara noastra se vor intoarce mai repede decat ne asteptam. Mai mult chiar, dupa cum sustin sursele noastre, ele deja au revenit, o mana de baroni pesedisti ajungand nu doar sa-si reia combinatiile care i-au facut bogati si celebri, dar chiar sa traga sforile la vedere, pe telefoane si in gura mare, ca in vremurile bune cand DNA-ul nu era decat un amarat de PNA…

Si daca vestea „rea” este ca astfel in curand „tefelistii” nici nu vor mai avea de ce sa iasa in strada, ca lupta anticoruptie nu va mai trebui sustinuta din moment ce practic nu va mai exista, lasand orice gluma la o parte, exista si o parte pozitiva a acestei „reconquiste” a Justitiei de catre „nucleul dur” din PSD. Este vorba de faptul ca, prin presiunile exercitate deja la vedere in ultima vreme asupra „sclavilor” de la esaloanele inferioare ale partidului, „clonele” lui Catalin Voicu s-au pus deja pe tava DNA. Care strange astfel, zi de zi, probe pentru a putea iesi de aceasta data cu capul sus in instante, cu „dosare beton”. Si daca multi cad in momeala de a slugarnici pe langa potentati ai actualei guvernari precum Marcel Ciolacu, Paul Stanescu sau mai ales Felix Stroe, sunt si destui initaiti ai sistemului care iau deja distanta de cei trei, preferand ca si peste cateva luni sa doarma linistiti dimineata in paturile lor, decat sa-si puna alarmele la 6.00 dimineata, ca sa nu apara in tinute inadecvate pe la „breking news”…

Vicele e-n tot si-n toate

Guvernul Tudose are un vicepremier fara portofoliu, pe care chiar premierul l-a lasat in locul sau, la conducerea tarii, atunci cand a fost indisponibil. Iata insa ca modestia lui Marcel Ciolacu, care a acceptat sa acceada in guvern fara niciun minister la dispozitia sa directa este compensata de faptul ca, dupa cum deja o resimt pe pielea lor unii dintre ministrii nealiniati politic la gruparea vicepremierului, acesta este de facto „in tot si-n toate”, fiind tot mai fatisa influenta acestuia. Mai ales de cand a fost „legendat” drept viitorul ales la statului paralel pentru postul de viitor premier, la mare bataie cu Mihai Fifor, ministrul Apararii fiind totusi sprijnit atat de americani, cat si de partea „sanatoasa” a sistemului. Asa ca, de la Loterie la Otopeni si de la Sanatate la reciclabile, Marcel Ciolacu e-n tot si toate. Avand, drept urmare, si o expunere pe masura in fata camerelor mai mult sau mai putin la vedere…

Stanescu, nas de moda veche

Celalalt vicepremier din „nucleul dur”, Paul Stanescu, este, ce-i drept, un baron trecut prin multe in longeviva sa cariera politica, prudenta facandu-l sa apuce obiceiuri de nas de moda veche. Si intr-un fel este si normal, din moment ce numai din Fondul National de Dezvoltare Locala preluat de la Sevil Shhaideh are la dispozitie nu mai putin de 30 de miliarde de lei de impartit baronilor din teritoriu.

Cu toate acestea, in ciuda faptului ca prefera sa lucreze doar cu colaboratori apropiati din „clanul oltenilor”, asa cum este cunoscut in tot PSD-ul grupul de apropiati ai vicepremierului Paul Stanescu, se pare totusi ca imperiul pe care il controleaza acesta este deja prea mare pentru el. Pentru ca una este sa faci jocurile in Olt si alte cateva judete limitrofe si alta sa fii „stapanul banilor” pentru toata administratia din Romania! Asa ca, inerent, apar si „scaparile”…

Stroe, clona lui Catalin Voicu

In fine, nu neaparat datorita dimensiunilor sale impresionante, Felix stroe este d edeparte „tinta in miscare” cea mai vizibila pentru procurorii anticoruptie. Mai ales ca acesta a preluat „copy-paste” modelul lui Catalin Voicu de a rezolva „de indata” orice „rugaminte” a vreunui partener d ecombinatii.

Si dupa ce a mutat „toata Constanta” pe postyuri d econducere lsa Bucuresti, la Ministerul tarnsportuilor, Felix Stroe este in grafic si cu schimbarile d ela CFR. Cel d ela stat, ca doar nu o strica tocmai combinatiile rivalului privat…

Insa ramane de vazut ce va iesi cand isi vor infrunta fortele doi „titani” ai guvernarii pesediste precum Marcel Ciolacu si Felix Stroe atunci cand va veni vremea „confuntarii” de pe Aeroportul Ortopeni, care se apropie vertiginos…