Rebeliunea comandorilor de la Interne!

La ce sa ne mai miram ca „societatea civila” si politicieni de-a valma au ajuns sa faca apeluri publice la acte de nesupunere civica, cand nici macar in Ministerul de Interne ordinea nu mai este ce a fost odata! Pentru ca, in ciuda unei ample operatiuni de control declansate de catre Dragos Tudoarche in urma dezvaluirilor noastre cu privire la caderea „in picaj” a IGAV, una din structurile de elita ale MAI si a faptului ca si Carmen Dan a dispus nu doar continuarea actiunii Corpului de control al ministrului, dar si extinderea cercetarilor si mai ales actualizarea acestora, dupa continuarea „seriei” din „National”, comandorii fac tot ce vor ei.

Desi, fie si „off the record”, deja se stie ca principalele doua suspiciuni ridicate de noi cu privire la promovarea pe functii de conducere a unor ofiteri care fusesera anterior sanctionati si managementul defectuos care a dus la epuizarea resurselor de zbor a aparatelor de interventie se vor confirma cat de curand. Iata insa ca, in timp ce probabil inspectorii Corpului de control tocmai ce isi cristalizeaza concluziile finale, apropiatii comdandorului Ion Colcigeanu au deschis deja sampania, fiind siguri ca acesta nu are cum sa piarda concursul pentru „functia doi” in IGAV, cea de Sef de Stat Major, la care tocmai ce s-a inscris.

Optimism pe de o parte de inteles daca „fisa postului” ar fi fost intr-adevar stabilita „copy-paste” dupa CV-ul lui Colcigeanu, incluzand chiar obligativitatea titlului de doctor obtinut la Academia Tehnica Militara, cum s-ar putea lamuri cei de la Corpul de control al MAI, daca mai au timpul necesar…

Stat in stat!

In adresa nr. 165063 transmisa in anul 2014 Inspectoratului General de Aviatie de catre Directia Generala de Management Resurse Umane din cadrul MAI se specifica foarte clar ca„ in vederea aplicarii unitare a legislatiei in vigoare un cadru militar care ocupa o functie de conducere si este sanctionat disciplinar cu retrogradarea in functie, poate fi numit doar pe o functie de executie”! Si iata ca, totusi, Ion Colcigeanu, ce tocmai poate ajunge ditamai seful de Stat Major, este si in prezent imputernicit drept comandantul Unitatii Speciale de Aviatie Bucuresti, desi acesta a fost sanctionat disciplinar in trecut si, clar, nu mai putea ocupa functii de conducere! Cu toate acestea, inspectorul general Reliu Cristinel Ion, cel adus la conducerea IGAV de catre Gabi Oprea, desi instiintat oficial de incompatibilitatea lui Colcigeanu, a ales sa ocoleasca legea si sa-l imputerniceasca de doua ori pe functia de conducere. Iar acum „rebeliunea comandorilor” este una fatisa, acestia fiind pe cale sa faca o noua „aroganta” structurilor centrale din minister, prin plasarea aceluiasi Colcigeanu in „pole position” pentru accederea la functia de Sef de Stat Major pe intreg IGAV-ul! Ca asa se fac concursurile de catre „stapanii casutelor”, fara sa le pese barem nici de lege, nici de aparatele ce stau la sol si nu pot fi folosite in caz de calamitati pentru ca le-a fost epuizata resursa de zbor „pe hartie”, sa incaseze comandorii cateva sute de milioane de lei pe luna…