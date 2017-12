Razboiul blondelor la sefia MAI!

Carmen Dan de Teleorman contra Elena Dinu de Giurgiu, aceasta este in momentul de fata disputa care poate pecetlui soarta politica a PSD-ului si chiar a tarii pentru o buna perioada de timp de acum inainte. Pentru ca, la doar cateva ore dupa ce dezvaluiam intelegerea secreta dintre Ioan Rus si Niculae Badalau, acesta din urma deja a declansat atacul la stabilitatea actualei formule guvernamentale. Astfel ca l-a durut in cot de ce parere ar putea avea Dragnea sau Tudose si a iesit public cerand remanierea ministrului Florian Bodog. In locul caruia vroia sa o propulseze pe Elena Dinu, deputata de Giurgiu cunoscuta in tot PSD-ul drept „blonda lui Badalau”. Iata insa ca nu a fost sa fie, mai ales ca, vorba ceea, nici Bodog nu era chiar singur prin partid… Totusi, Badalau s-a ales cu ceva, reusind sa puna un vacar de casa din Clejani nici mai mult nici mai putin decat subsecretar de stat la Sanatate.

Mai mult, in aceste zile Badalau tocmai ce-i forteaza din nou mana lui Mihai Tudose, premierul fiind presat sa „inghita” numirea drept presedinte la OSIM a lui Ionut Barbu, pe care il recomanda pentru aceasta functie poate doar faptul ca le-a montat centralele termice cam tuturor „haladitilor” din Giurgiu. Insa atatat din spate de „creierul” Ioan Rus, Badalau incearca acum marea cu degetul, declansand un „razboi al blondelor” la sefia Ministerului de Interne care se anunta drept un nou focar exploziv in PSD. Pentru ca, de parca nu s-ar fi facut deja destula microfonie in jurul sau, „Blonda lui Dragnea” de la Teleroman are acum si o pretendenta pe masura in „Blonda lui Badalau” de la Giurgiu, deputata Elena Dinu. Cea pe care, galant nevoie mare, „Naica” Badalau vrea sa o consoleze pentru ca nu i-a putut oferi portofoliul Sanatatii cu mult mai atractivul Minister al Internelor. Si, chiar daca greu incercata Carmen Dan nu se va dovedi chiar atat de usor de doborat si va rezista noului asalt coordonat din spate de gruparea „Caritas”, este de asteptat ca Badalau tot sa obtina ceva posturi la varful MAI drept compensatie. Asta daca nu cumva premierul se va satura de laudele lui Badalau ca el este cel care-l tine „viu” la Palatul Victoria si se va gandi mai bine cat l-a costat pana acum „loialitatea” acestuia pe Liviu Dragnea…

Puci esuat la Sanatate

Odata „legendat” ca si intangibil in fata procurporilor anticoruptie dupa ce un dosar i s-a inchis la fel de repede cum i s-a si deschis la DNA, Niculae Badalau chiar a inceput sa creada ca el si doar el este cel care mai tine partidul in mana. Insa cum Dragnea nu este totusi un lider chiar atat de usor de dus de nas cu juraminte fierbinti de credinta, Badalau, devenit in momentul de fata „varful de lance” al baronilor din teritoriu in conducerea centrala a Partidului Social Democrat a cedat „cantecului de sirena” al lui Ion Rus. Iar alianta celor doua grupari chiar are de ce sa-i ingrijoreze pe liderii la vedere ai celorlalti poli de putere din partid, in frunte cu Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Gabriela Firea. Iar imediat dupa ce Rus i-ar fi promis ca-i tine spatele, numai sa fie ceva mai combativ, Badalau a dat dovada de un „tupeu” care i-a lasat cu gura cascata atat pe Dragnea, cat mai ales pe Tudose, prin iesirea publica in care a anuntat, de unul singur, remanierea de urgenta a ministrului Sanatatii. Si pentru a-l calma pe „Naica” sa nu agite si mai mult apele, mai ales ca influentii sustinatori ai lui Florian Bodog amenintasera la randul lor cu represalii, acesta a fost „inmuiat” prin oferirea postului de subsecretar de stat la Sanatate pentru giurgiuveanul Lucian Ionita, ginerele primarului din Clejani si demascat de rivalii politici ca fiind „vacarul satului”.

Pune laba si pe OSIM

Si parca pentru a le demonstra altor lideri pesedisti care refuza inca sa rupa randurile in partid de influenta sa, Badalau o forteaza din nou cu Mihai Tudose, incercand sa-l faca pe premier sa semneze „ca primarul” numirea lui Ionut Barbu, chiar zilele viitoare, drept presedinte al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM). Desi daca Barbu va fi numit toate oalele publice se vor sparge tot in capul premierului, caruia ii va fi al naibi de greu sa explice cum de a pus un om fara studii de specialitate si cunoscut in tot Giurgiu drept „montatorul de centrale” ditamai presedintele la OSIM… Ceea ce i-ar aduce lui Badalau nu doar recompensarea unui alt om de incredere din campanie, dar si o demonstratie de forta cum ca, intr-adevar, el s-ar afla mai nou „la butoanele lui Tudose”…

Giurgiu, noul Teleorman din PSD

Si daca Felix Stroe nu are nicio greata de a-si numi constantenii lui pe toate functiile de conducere de la Ministerul Transporturilor, iata ca si Badalau are ambitia ca Giurgiu sa fie noul Teleorman al partidului. Drept urmare, cu sprijinul gruparii de la Cluj, care are propriile interese ascunse, mai ales in cazul Ministerului de Interne pe care Rus vrea sa puna mana fie si prin intermediar se doreste schimbarea lui Carmen Dan cu Elena Dinu. Deputata care, ramasa fara postul promis de ministru al Sanatatii, are acum sperante ca ar putea fi noua „blonda de la Interne”. Mai ales daca Dragnea va amana din nou luarea unei decizii transante care sa arate daca mai tine sau nu fraiele puterii in partid.