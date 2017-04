Razboi total pe salarii intre judecatori si procurori

Cu toate ca mitul „unitatii” sistemului se spulberase oricum, uimeste totusi ultimul demers al Asociatiei Procurorilor din Romania, care a depus memorii impotriva Legii salarizarii atat la Ministerul Justitiei, cat si la Ministerul Muncii.

Iar procurorii se plang vehement tocmai de faptul ca prin noua lege s-ar ajunge la grave discriminari fata de judecatori, care ar fi astfel avantajati in raport cu ceilalti magistrati. Si uite cum, prin acest atac prin care incearca „sa omoare si capra vecinilor” judecatori, procurorii nu fac decat sa incinga si mai mult spiritele. Tocmai intr-un moment in care judecatorii transmiteau semnale tot mai fatise ca nu-i mai au chiar atat de la inima pe colegii lor din „republica procurorilor”.

Diferente financiare

De altfel, inca de la inceputul memoriilor se precizeaza cat se poate de clar ca „Asociatia Procurorilor din Romania a constatat cu surprindere si ingrijorare existenta unor diferente de statut financiar intre profesiile de judecator si procuror.” Este vorba despre „discriminari de neinteles si de neacceptat”, care ar fi fost provocate in urma aplicarii diferite a coeficientilor de salarizare „incepand cu momentul in care auditorii de justitie devin magistrati procurori sau judecatori”. In plus, procurorii se plang si de modul in care se calculeaza vechimea, insistand ca judecatorii ar fi favorizati si in acest mod. Iar atacul la „lefurile” judecatorilor continua in ritm sustinut, procurorii invocand in demersul lor teoria ca „in proiectul de lege apar discriminari care contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea de drepturi”. Desigur, „razboiul” este de-abia la inceput, mai ales ca Asociatia Procurorilor a transmis deja „observatii detaliate cu privire la articolele din proiectul legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice”, pentru ca acestea sa fie amendate. Insa dincolo de inevitabilele raspunsuri oficiale ale reprezentantii ministerelor Justitiei si Muncii ramane de vazut care va fi si pozitia judecatorilor, mai ales ca ei sunt singurii vizati de „para” procurorilor.