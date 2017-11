Razboi religios in Ardeal!

In aceste zile tocmai ce se pune la cale un plan pe cat de ambitios, pe atat de riscant si cu o miza mult mai mare decat „prima etapa” a „foii de parcurs” stabilita in laboratoarele democrate de peste Ocean, si anume inlocuirea lui Mihai Daraban de la conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. Ce-i drept, „tinta in miscare” a „pucistilor” nu este in niciun caz actualul presedinte al CCIR, Mihai Daraban, ci, foarte posibil, doar unul dintre consilierii acestuia. Ceea ce ar putea transforma insa scandalul din start intr-unul transfrontalier, tinand cont de legaturile mai mult decat excelente ale acestuia din urma cu cercuri politice ci nu doar mai mult decat influente pe axa diplomatica Berlin – Bruxelles.

Insa adevaratul scop este impunerea drept presedinte la Camera de Comert si Industrie a Romaniei a lui Gheorghe Seculici. Cel care poate fi prezentat in atat de multe feluri, de la functiile indeplinite oficial de fost secretar executiv national al PDL, vicepremier si ministru al Economiei, pana la postul actual de vicepresedinte al CCIR, ca si presedinte al CCI Arad si presedinte al Comitetului pentru strategii de Dezvoltare. Dar, in sistem, de Seculici este puternic lipita eticheta de om care i-a facut lipeala nasului sau Traian Basescu cu influente grupari de lobby americane si, nu in ultimul rand, cel de al carui nume s-ar lega si ascensiune in fruntea Serviciului Roman de Informatii a tanarului si necunoscutului pe atunci ofiter aradean Florian Coldea. Insa, desi planul amanuntit pregatit al asaltului pentru preluarea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din „ghearele” unei conduceri sprijinite de „baronii” sudisti ar putea parea ca avand o miza strict economica sau cel putin un nou front deschis de catre tot mai nemultumitii politicieni transilvaneni impotriva „miticilor” regateni, se pare ca, in acest context, cel mai mult conteaza statutul lui Gheorghe Seculici de lider de facto al cultului Adventist de ziua a saptea din Romania.

Si unul dintre „pilonii” surprinzatoarei coalitii dintre cultele religioase adventist si penticostal, cele care ar fi format o adevarata „enclava” politico – administrativa de sine statatoare in judetele Arad si Bihor, alianta care a cuprins in ultima vreme si Clujul unui Emil Boc tot mai convins de avantajele politice ale apartenentei la o grupare transpolitica regionala, dar care se bucura de un puternic sprijin in Statele Unite ale Americii. Asa ca „resetarea” la varful sistemului a lui Seculici, nimeni altul decat socrul unui Gheorghe Falca ce se mai sfieste sa predice in bisericile cultului religios adventist este semnalul unui plan mai larg, in care gruparea Seculici urmeaza sa faca jonctiunea cu grupul de la Cluj ramas loial lui George Maior, „marele papusar” care tocmai ce a aruncat „pe piata” la Washington un „Bau Bau” cam perimat, precum cel al penetrarii rusesti a anumitor medii din Romania. Ceea ce Klaus Iohannis ar trebui sa decodeze drept un avertisment sumbru privind viitoarea sa implicare intr-un complot „germano-rus” care sa fie „ambalat” frumos, la momentul potrivit, inainte de alegerile prezidentiale si servit pe tava Admistratiei Trump…

Seculici vrea Camera de Comert

Pe scurt, acesta este primul punct pe ordinea de zi a „aliantei ardelene”, una cu vadite conotatii religioase si care se poate bucura de sprijinul lui George Maior doar in masura in care va servi interesele acestuia de a-i lua locul lui Iohannis la Palatul Cotroceni. Iar Camera de Comert este cu adevarat o miza, mai ales ca, pe langa activitatea religioasa, membrii comunitatilor adventiste si pentiscostale sunt recunoscute nu doar pentru penetrarea fara precedent a clasei politice romanesti, cat si pentru pragmatismul lor financiar, ceea ce le face unele dintre cele mai influente in mediul de afaceri. Asta ca sa nu mai vorbim de „inchiderea cercului”, atat politic, cat si financiar, ce s-ar putea astfel realiza cu organizatiile „surori” de peste Ocean. Asa ca se forteaza aducerea la butoanele CCIR a lui Gheorghe Seculici, cel care in prezent este seful filialei CCI Arad si vicepresedinte al Camerei de Comert.

Basescu, Coldea, Falca, MRU…

Printre „creatiile” lui Gheorghe Seculici, cel care inca pozeaza intr-un „retras” pe meleagurile aradene, scarbit fiind de politicienii regateni, se numara nume grele ale politicii si sistemului, in frunte cu chiar Traian Basescu. Cel care, drept multumire pentru sprijinul oferit de Seculici in „adoptarea” sa de catre influentele cercuri adventiste, penticostale si baptiste din SUA, nu s-a sfiit sa devina nasul celui care se afla pe atunci la butoanele executive ale PDL-ului. De asemenea, „cercul” se extinde si prin recomandarea facuta de Seculici lui Basescu de a merge pe mana aradeanului Florian Coldea ca „om de incredere” la conducerea executiva a Serviciului Roman de Informatii. In plus, „nemuritorul” Gheorghe Falca, liberalul pe filiala pedelista care conduce Aradul cu mana de fier de atata vreme este chiar ginerele lui Seculici, profitand din plin de casatoria cu fata acestuia, Ela. Iar intreaga familie Falca – Seculici, cu tot cu copii, este cunoscuta drept una dintre cele mai fervente implicate in viata cultului adventist din zona. De asemenea, printre achizitiile lui Seculici de-a lungul vremii la „alianta ardeleana” constituita pe bazele comunitatilor adventiste si penticostale se numara nenumarati alti politicieni, ultimul caz fiind cel al „recuperarii” fostului ministru de Interne Cristian David. Dar si in sistem a avut Seculici „pionii sai”, pentru initiati fiind binecunoscuta relatia aparte cu fostul sef al SIE, Mihai Razvan Ungureanu, nesfiindu-se sa tina chiar predici in fata credinciosilor, el ajungand de altfel senator de Arad dupa ce fiul pastorului penticostal Pavel Rives Tipei a facut un gest „galant”, retragandu-se pentru a-i oferi locul lui „Unguent”.

Si tu, Boc?

Deja in Arad sau Oradea se stie ca nu ai nicio sansa sa promovezi, indiferent daca ai sprijin politic, din partea serviciilor sau oricat de multi bani ai avea daca propulsarea nu are loc pe filiera adventisto-penticostala. Pentru ca aceasta „fratie” detine controlul aproape absolut a orice misca in cele doua judete. Si daca la Oradea tipic este cazul politicienilor Radu Tirle sau Lucian Tipei, iata insa ca influenta „aliantei ardelene” se extinde si la Cluj, unde Emil Boc pare a mai fi ramas ortodox doar in declaratiile publice, in rest spunandu-se ca acesta este racordat deplin la influenta comunitate penticostala. De altfel, la Cluj exista un cap de pod puternic, in frunte cu Emil Boc, Sorin Apostu, Alin Tise sau Daniel Buda, cu toti acestia, alaturi de „fratii” din Bihor si Arad si de rude aferente ocupand de-a lungul anilor cam toate functiile importante de conducere din cele trei judete.

Cine urmeaza dupa BOR…?

Iar alianta, fie ea si una conjuncturala cu gruparea lui George Maior, nu face decat sa alerteze si mai mult putinele structuri contrainformative care nu s-au dus inca pe „fenta secuiasca”.

Pentru ca, in timp ce isteria „Tinutului Secuiesc” pare mai degraba o momeala pentru a tine treaza vigilenta naivilor, initiatii sistemului stiu bine ca „pericolul cel mare” nu este in Harghita si Covasna, ci in Oradea, Arad sau Cluj, acolo unde de la numiri in functii la acceptarea unor investitori se face aproape exclusiv pe mana acestei aliantei adventisto-penticostale. Mai mult, pana si George Maior si-a indemnat finul sa nu ia in deradere aceasta optiune, mai ales ca Victor Ponta a mai beneficiat de sprijin similar, dupa vizita la „Biserica Elim” din Chicago fiind numit premier de catre Traian Basescu. Iar apoi, imediat dupa vizita la Biserica Penticostala „Betel” din Suceava si-a depus chiar candidatura la Presedintia Romaniei. Numai ca serviciile de informatii sunt cu mainile legate, mai ales datorita legaturilor avute de „alianta ardeleana” cu atotinfluentele organizatii similare de peste Ocean. Iar la fel de ingrijorate sunt si „serviciile” neoficiale apropiate Bisericii Ortodoxe Romane, cele care sunt convinse cine s-ar afla de fapt in spatele atacului mediatic dezlantuit dus asupra BOR, care a dus la prabusirea in sondaje a increderii Ortodoxiei. Iar dupa scoaterea din joc a BOR si cum clasa politica „sudista” este prea slabita de luptele fratricide dintre „baronii” locali, se pare ca „tinta” urmatoare va fi din sistem. Iar faptul ca, beneficiind de deschiderea media asigurata tot de „fratie”, politicieni precum Ben Oni Ardelean sau Ion Mocioalca au incercat deja sa-si bage coada prin servicii nu poate decat sa ingrijoreze ca ne aflam in pragul unui veritabil „razboi religios”. Unul gata sa rupa definitiv clasa politica si mediul de afaceri din Romania, totul sub ochii unui Klaus Iohannis care se dovedeste tot mai vulnerabil in fata planurilor lui George Maior…